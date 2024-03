Președintele ICR: Concertul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș la Musikverein, confirmare a valorii muzicienilor din România

Distribuie

Concertul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, care va fi susţinut în premieră, în data de 8 noiembrie, la Wiener Musikverein, reprezintă o confirmare a calităţii şi a valorii muzicienilor din România, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, preşedintele ICR, Liviu Jicman.

„Pentru România este foarte important că diversificăm prezenţa pe plan internaţional. La Musikverein, pe această prestigioasă scenă a lumii, de-a lungul timpului, au mai fost români. Este o confirmare a calităţii şi a valorii muzicienilor din România, că, iată, sunt mai multe filarmonici din ţara noastră care ajung să concerteze pe această scenă. Acest lucru nu face decât să ne bucure şi nu putem decât să ne gândim la viitoare colaborări”, a spus Jicman, la conferinţa de presă dedicată anunţării evenimentului.

El a salutat faptul că spectacolul ansamblului din Târgu Mureş a fost inclus în programul Musikverein. „Nu este doar un concert găzduit, nu sunteţi primiţi într-un moment în care spaţiul era liber, ci această importantă instituţie muzicală din Viena a decis să includă concertul în programul său”, a punctat Liviu Jicman.

Preşedintele Asociaţiei pentru Dezvoltare Comunitară „Iunona”, Ovidiu Maior, organizatorul principal al evenimentului, a informat că un concert de prezentare va fi organizat pe 4 aprilie la sediul ICR Viena, precedat, în aceeaşi zi, de o conferinţă de presă la Ambasada României din Austria.

„Patru membri ai Filarmonicii vor interpreta, sub forma unui cvartet, lucrări de Enescu, Piazzola şi Bartók. Va fi un concert pentru publicul larg, dar ideea acestuia este promovarea concertului din luna noiembrie”, a explicat el.

Potrivit lui Maior, bugetul evenimentului se ridică la 180.000 de euro.

„Nu e uşor, sunt 80 de artişti, personal tehnic ce vor face deplasarea la Viena în 7 – 9 noiembrie, plus repetiţii, plus promovare, chiria la săli şi instrumente. E un buget mare, dar am reuşit cu ajutorul partenerilor, fie din comunitatea locală, o parte din ei, sau de pe plan naţional, care au răspuns din nou pozitiv invitaţiei noastre”, a spus Ovidiu Maior.

El a precizat că peste jumătate dintre bilete au fost vândute, organizatorii estimând că, pe lângă spectatorii obişnuiţi ai sălii celebrului Concert de Anul Nou, o parte din comunitatea din Târgu Mureş, ca şi din aceea a diasporei româneşti din Austria vor merge la concertul din 8 noiembrie.

„Nu vă ascundem faptul că avem două ţări pe radarul nostru, în următorii doi ani, Franţa şi Germania, în 2025, 2026. Ideea este ca acest concert de la Viena să fie practic un start pentru un turneu cel puţin european în perioada următoare”, a adăugat Ovidiu Maior.

Dirijorul Pablo Boggiano, care a declarat pentru Agerpres că lucrează cu orchestra din Târgu Mureş de peste 20 de ani, a elogiat prestanţa instrumentiştilor români şi a apreciat calitatea soliştilor români, în general. „Peste tot în lume unde există o orchestră găseşti întotdeauna un interpret din România. Întotdeauna. Cultura română este foarte, foarte puternică. Iată de ce m-am îndrăgostit de ea”, a afirmat dirijorul.

El a informat că printre viitoarele sale proiecte se numără, în următorii ani, concerte cu programul de la Viena pe scene din Paris, Berlin şi Hamburg.

Despre tradiţia Filarmonicii de Stat Târgu Mureş, în cadrul conferinţei, a vorbit managerul instituţiei, Gyorgy Levente, iar vicepreşedintele Asociaţiei pentru Dezvoltare Comunitară „Iunona”, Mihail Poruţiu, a remarcat modul pozitiv în care iniţiativa românească a fost primită de către reprezentanţii societăţii culturale vieneze.

Acceptat cu entuziasm de reprezentanţii celebrei instituţii muzicale din capitala Austriei, concertul Orchestrei Simfonice din Târgu Mureş de la Wiener Musikverein, care se derulează în cadrul proiectului de diplomaţie culturală „Spiritul României la Viena”, va cuprinde lucrări de lucrări de Bela Bartók, George Enescu şi Astor Piazzola.

Înfiinţată de Guvernul României în anul 1950, prin strădania unor muzicieni de excepţie precum Zeno Vancea şi Kozma Geza, Filarmonica de Stat Târgu Mureş (Orchestra simfonică, Corul mixt şi Cvartetul de coarde) îşi dedică, de peste şapte decenii, întreaga activitate susţinerii de concerte simfonice, vocal-simfonice, operă în concert, corale, camerale şi educative, în vederea educării gustului pentru frumos al tuturor locuitorilor din acest oraş.

(www.agerpres.ro)