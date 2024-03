FOTO: CARP Reghin – ”Mai mulți împreună, mai multă putere”

Distribuie

Adunarea Generală a Asociației Casă de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Reghin și-a derulat vineri, 16 martie, un nou episod, prilej de bilanț și alegerea conducerii, și nu în ultimul rând de relaxare și bună dispoziție.

În startul adunării, președintele Leon Stoica a făcut o prezentare a raportului de activitate al Asociației CARP Reghin pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023.

„Ca și prevederi bugetare, în 2023 am planificat o valoare de 1.650.000 lei la încasări, respectiv 1.429.000 lei la plăți, din care am realizat 1.597.503 lei la încasări, respectiv 1.338.548 lei la plăți, un sold pe plus în valoare de 258.955 lei. La finele anului financiar 2023, activitatea financiar contabilă s-a încheiat cu un execedent bugetar de 324.006 lei, sumă ce a fost repartizată în conturi. La dată de 31 decembrie 2023 soldul la cotizațiile membrilor era de 14.739.527 lei, la contribuții 854.000 lei, iar valoarea împrumuturilor de 6.248.774 lei”, a menționat Leon Stoica.

Ajutoare nerambursabile

Ajutoarele nerambursabile plătite în anul 2023 au fost în valoare de 528.387 lei. În această categorie intră ajutoarele materiale, ajutoare medicale (ochelari, proteze, tratamente, ajutoare operații), ajutoare speciale, ajutoare în caz de deces și excursii.

„Cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun am distribuit un număr de 700 de pachete cu alimente pentru membrii CARP, bolnavi, cu venituri mici, singuri și în situații materiale precare. La realizarea acestor pachete pe lângă cheltuiala CARP, în valoare totală de 35.000 lei au contribuit sponsorii noștri, SC Pansab SRL, Serele Dalin SRL, precum și Expert IT, care pe lângă un volum mare de alimente face și distribuirea pachetelor în toate sectoarele noastre din Valea Mureșului, Valea Gurghiului, Valea Luțului, Valea Beicii, Reghin și până la Sânpetru de Câmpie. Mulțumim conducătorilor acestor societăți comerciale, persoanele ing. Toma Cotoi, ing. Mihai Fărcaș și Marius Sabău, ing. Gliga Vasile pentru efortul făcut în favoarea celor mai puțin vulnerabili dintre noi”, a precizat Leon Stoica.

Împrumuturi acordate

În cursul anului 2023 au fost onorate 2.365 de cereri de împrumut în valoare totală de 10.425.532 de lei. „Dobânzile practicate au fost de 7% pentru cererile de până la 3.000 lei și 9% pentru cele peste 3.000 lei. În situația când suma împrumutată nu a depășit soldul de cotizație a persoanei, dobânda s-a redus cu 50%, fără giranți sau alte comisioane. De această facilitate au beneficiat 550 de persoane cu valoarea împrumuturilor de 1.327.870 lei”, a menționat președintele CARP Reghin.

Peste 10.000 de membri activi

În cursul anului 2023 Consiliul Director al CARP Reghin, prin responsabilii de sector, s-au preocupat pentru creșterea sau cel puțin menținerea numărului de membri. Cu toate acestea, numărul mare de decese în rândul membrilor, a celor care s-au retras din CARP a dus la diminuare a membrilor activi. Astfel, anul 2023 contabilizează un număr total de 10.310 de membri activi. „Situația dinamică a anului 2023 se prezintă astfel: membri noi înscriși 484, membri decedați 342, s-au retras 267, au fost excluși 12. La finalul anului 2023 avem 10.310 de membri activi. De rezolvarea problemelor pe care cei 8.660 de membri le au, se ocupă cei 84 de resonsabili de sectoare. Rezultatele activității acestora sunt în direct cu dorința de a fi în slujba celor care i-au investit cu încrederea lor, conștiinciozitatea și metodele de lucru. În acest sens trebuie să-i evidențiem pe toți responsabilii de sectoare pentru activitatea bună și foarte bună, pentru care Consiliul Director le aduce mulțumiri”, a subliniat președintele CARP Reghin.

Anul 2023 se remarcă printr-o activitate administrativ gospodărescă susținută și la nivel cultural-artistic, turistic și prestări servicii. „În anul 2023, Consiliul Director s-a preocupat pentru modernizarea sistemului de încălzire centralizată la nivel de clădiri administrative, precum și la repararea și amenajarea sălii de ședințe club și am contactat firma pentru repararea acoperișurilor de pe clădirea administrative și sala de ședințe. Valoarea acestor lucrări s-a ridicat la suma de 50.386 lei, decontati pe anul 2023. În anul 2024 continuăm aceste lucrări”, a spus Leon Stoica.

Sloganul anului 2024

Pentru anul 2024, CARP Reghin își propune noi și importante activități reunite sub sloganul „Mai mulți împreună, mai multă putere”. „Sloganul anului 2024 este „Mai mulți împreună, mai multă putere”. Atragerea mai multor persoane în cadrul asociației o putem realiza numai prin popularizarea intensă a obiectivului principal al asociației, care este întrajutorarea reciprocă. Știm cu totul ce înseamnă acest lucru. Ajutoarele care se acordă sunt cele pecuniare, bani ai pensionarilor. În al doilea rând, avem grijă pentru banii pensionarilor ca de ochii din cap. Aceasta o realizăm prin vigilență, prudență și responsabilitate. În al treilea rând, îmbunătățirea digitalizării activității noastre prin achiziționarea de programe noi și aparatură modernă. Avem angajați care se pricep bine la aceste lucruri. Nu în ultimul rând, trebuie să ne preocupăm, și avem un program în vara această, un modul de pregătire, de perfecționare a pregătirii pe linie financiar-contabilă, informatică, drept și psihologie. Acestea fiind spuse, trebuie să ne gândim și la relaxare. Avem deja pregătit un program și sunt în tratative mai multe excursii pentru acest an în diferite zone turistice din țară și din străinătate”, a precizat Ioan Gros, membru în Consiliul Director al CARP Reghin.

În semn de aleasă prețuire, președintele CARP Reghin a acordat Diplome speciale celor care s-au retras din activitate, colaboratori de nădejde ai CARP Reghin, Septimiu Branea, fost vicepreședinte, Ioan Moldovan, membru în Consiliu Director și Avram Baciu, cenzor în cadrul CARP Reghin, moment care a prefațat alegerea prin vot secret a conducerii CARP Reghin.

Astfel, după exprimarea votului, președinte al CARP Reghin a fost reconfirmat Leon Stoica. De asemenea, Consiliul Director ales îi cuprinde pe Ioan Gros, Finuța Buzdugan, Marcel Crișan și Silviu Stanciu. Președinte al Comisiei de Cenzori a fost ales Nadia Bulăucă, respectiv Susana Costă în funcția de membru al Comisiei de Cenzori.

Adunarea Generală CARP Reghin s-a încheiat într-o atmosferă de bună dispoziție pe acordurile muzicii adusă de Emil Vlaic.

Mesaje speciale

„Țin să felicit activitatea nobilă pe care o întreprinde această Casă de Ajutor Reciproc. Prima și cea mai importantă poruncă din lege spune așa: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău, și se continuă: iar pe aproapele tău că pe ține însuți. Eu cred că această poruncă din lege are o legătură strânsă cu activitatea întreprinsă de domnul președinte Leon Stoica aici la Reghin, să-l ajuți pe aproapele tău. Este o activitate plăcută în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu întotdeauna o răsplătește cu multe daruri”, a transmis Părintele Valentin Vârva, protopop ortodox al Reghinului.

„Un sfânt părinte întrebat fiind când va fi sfârșitul lumii, a spus că acesta va fi atunci când nu va mai exista cărare de la om la om. Iată, există cărări între oameni și există multe cărări între oameni și mă bucur că există cărări între noi și mă bucur că ne-am reîntâlnit încă o dată aici, la evenimentul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin”, a spus Florin Bengean, directorul Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin.

„Vă felicit pentru tot ce faceți, Reghinul are nevoie de o echipa așa de minunată, cu activități bogate și diversificate, excursii, activități medicale de care încet, încet avem nevoie cu toții. Într-un cuvânt, este o bucurie pentru Reghin, pentru noi toți ceea ce se întâmplă în asociația dumneavoastră. Eu vă sunt un partener, cum de altfel consider că și CARP Reghin este un partener de-al meu. Obiectivul meu principal este să dezvolt acest municipiu minunat și vă consider pe toți că fiind în echipa mea pentru că numai împreună putem construi și dezvolta orașul”, a transmis Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

„Am constatat că ritmul în care s-a desfășurat această Adunare Generală este la fel de susținut că și în anii precedenți, ceea ce mă bucură și îmi de încredere că pensionarii, persoanele vârstnice din Reghin vor găsi în continuare un sprijin în CAR. Reghin. Totodată, am constatat că lucrările au fost extrem de bine pregătite, riguros și atent organizate de către președintele Leon Stoica, ajutat și de Consiliul Director. E de bun augur să avem o astfel de organizare, iar rezultatele o arată”, a afirmat Dragoș Pui, viceprimarul municipiului Reghin.

„Mă bucur să fiu între voi, alături de voi și astăzi, în primul rând să ne cunoaștem și împreună să ajungem cât mai departe pentru că așa cum au spus antevorbitorii mei, împreună suntem mai puternici. Ne bucurăm de faptul că de trei ani de zile organizăm acțiuni de întrajutorare, să ajungem în casele dumneavoastră, alături de dumneavoastră. Vom continua și în acest an campania de întrajutorare „În căutarea înțelepciunii uitate”, în a două jumătate a lunii aprilie, precum și în luna decembrie de Crăciun”, a punctat Mihai Fărcaș, om de afaceri, apropiat al CARP Reghin.

„Vreau doar să mulțumesc tuturor pentru intensă și minunată colaborare. Vă doresc succes în tot ceea ce urmează și să ne vedem de fiecare dată la fel de voioși, sănătoși și bucuroși”, a menționat avocatul Stelian Doru Cătană, președintele Despărțământului Reghin al Astrei.

Alin ZAHARIE