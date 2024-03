VIDEO: Dumitru Prunariu, dialog cu comunitatea ”Blaga”

Distribuie

Echipa EPAS Blaga din cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin a bifat, în urmă cu câteva zile, un nou eveniment menit să lărgească orizonturile de cunoaștere ale elevilor, o discuție despre știință și tehnologie cu un oaspete mai mult decât special, Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut român, cel care la data de 14 mai 1981 avea să devină primul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic în cadrul misiunii Soiuz 40 din cadrul programului spațial „Intercosmos”, care a petrecut în spațiu șapte zile, 20 de ore și 42 de minute.

Duplex Reghin-Buzău

Prezent în format on line, Dumitru Prunariu a interacționat atât cu elevii Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin precum și cu comunitatea din cadrul Colegiului Național „B.P. Hașdeu”, în cadrul proiectului Science Hub inițiat de Marian Bănică, moderatorul conferinței găzduită de Colegiul Național ”B.P. Hașdeu” din Buzău, alături de Carmina Cotfas, Miss Universe România 2021, moderatorul conferinței de la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin.

Oaspetele conferinței a trecut în revistă pașii urmați până să ajungă în cosmos, pregătirea și momentul 14 mai 1981, provocările acestuia și nu în ultimul rând caracteristicile cercetării din perspectiva zborului în cosmos.

„Comandatul unității de la Bacău unde efectuam serviciul militar ne-a spus: cautăm voluntari pentru a zbura în cosmos. A fost un șoc pentru noi, România, cosmos, nu știam că există institute de cercetare care se ocupă de spațiul cosmic, aviația neavând nicio tangență pe atunci cu domeniul cosmic. Încet, încet am aflat că România dezvoltă cercetări în acest domeniu și că în cadrul unui program internațional Intercosmos urmează să fie pregătiți candidați cosmonauți din toate țările participante la program. Pur și simplu, din curiozitate am ridicat mâna și am zis că vreau să trec de selecția medicală care se efectua la București. Am trecut în final de selecția medicală, am rămas un detașament de vreo șapte voluntari care a început pregătirea la unitatea militară de la Bacău unde ne efectuam și stagiul militar. O pregătire inițială pentru a dezvolta calitățile fizice, pentru a ne familiariza puțin cu teoria legată de spațiul cosmic. S-au făcut și niște cursuri teoretice la Academia Militară, curs de zbor al rachetei. Eu știam mai multe din facultate, respectiv Facultatea de inginerie spațială, astfel că am început să fiu captivat de acest domeniu al cosmosului și să-l consider cel puțin la fel de important pentru mine ca și aviația. În momentul în care am rămas printre cei doi care au efectuat programul complet de pregătire pentru zborul cosmic și am fost și selecționat să reprezint România în spațiul cosmic, deja domeniul s-a schimbat radical, astfel încât domeniul cosmic a rămas principalul meu aliat și domeniul de activitate pe care îl practic și în prezent. Dacă nu aș fi făcut aviație, dacă nu aș fi ajuns cosmonaut, probabil mi-ar fi plăcut să fiu fotograf. Îmi place mult să surprind elemente inedite din natură, din viață, din activitatea oamenilor și să le imortalizez. Mă ocup și de fotografie digitală deja de foarte mulți ani”, a povestit Dumitru Prunariu.

Sesiune de întrebări

A doua parte a conferinței a fost marcată de întrebările din partea participanților, printre care și cea privind elementele necesare pentru a putea visa la o carieră de cosmonaut.

„Fără matematică nu faci mai nimic în domeniile ștințifice. Mulți evită matematica pentru că e mai grea, dar fără ea nu faci mare lucru. De asemenea, ingineria în principal, studiile interdisciplinare reliefiază foarte multe aspecte care sunt abordate în spațiul cosmic. De asemenea, abordarea anumitor probleme de nișă care au deschidere în cercetare, care poate fi abordată și în spațiul cosmic, prin lucrul într-o instituție de cercetare, în anumite laboratoare care să participe la programe cosmice, iar de acolo să ai ocazia să te implici direct să fi selecționat pentru un zbor cosmic. De regulă, trebuie să ajungi să profesezi într-un domeniu care încet-încet e legat de spațiul cosmic sau care este direct legat de spațiul cosmic. Acolo să ai propuneri în cadrul unor instituții care au tangență cu agențiile spațiale, cu Agenția Spațială Europeană, cu NASA de ce nu, poate și cu alte agenții din lume care să selecționeze acel tip de cercetare, de experimente și să trimită omul potrivit să le efectueze în spațiul cosmic. Atunci când noi am zburat în spațiul cosmic eram pregătiți pentru toate domeniile de activitate, am făcut studii medicale, biologice, am făcut studii de psihologie, să înțelegem clar ce se petrece cu noi în spațiul cosmic. Am făcut fizică pentru a înțelege experimentele fizice pe care le efectuăm în spațiul nostru. În momentul de față, specializările fiind mult mai înguste, de regulă se selecționează cosmonauți din domeniul de activitate interesant pentru o anumită instituție să fie dezvoltat în spațiul cosmic. Mulți astronauți ajung dintre oamenii de știință care s-au ocupat concret de anumite tipuri de experimente care au ajuns să fie acceptate și promovate în cosmos, și atunci au fost trimiși ei să le efectueze”, a precizat Dumitru Prunariu.

Moderator inedit

Carmina Cotfas a fost cea care a mediat dialogul dintre Dumitru Prunariu și membrii Comunității Blaga, postură mai mult decât onorantă pentru cea care în 2021 era desemnată Miss Universe România.

„Am fost contactată de domnul Marian Bănică, cel care coordonează proiectul Science Hub, care mi-a propus să ocup funcția de ambasador. E o direcție în care mi-am dorit de foarte mult timp să merg. Mereu mi-am dorit să promovez educația, să promovez accesul la educație, iar faptul că Science Hub își propune să creeze cluburi de știință, competiții de știință, să resuscite cumva interesul pentru știință al copiilor și al generațiilor de studenți care se formează, inițiativă la care n-am putut să zic nu. Mi-am dorit din plin și am zis ”Da” din prima secundă în care am auzit de proiect. Postura de moderator între o personalitate a României, singurul cosmonaut al țării, și elevii Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” reprezintă o onoare pentru mine, m-am bucurat foarte mult de această invitație. Îi mulțumesc pe această cale din nou organizatorului Marian Bănică și domnului Dumitru Prunariu pentru că i-a acceptat invitația și a răspuns cu atât calm și cu atât drag la întrebările elevilor de la Blaga. L-am simțit foarte apropiat. A fost foarte prietenos cu noi, ne-a explicat în detaliu, dar cu un limbaj pe care să putem să-l înțelegem și noi. A fost ca și cum ar fi o discuție unu la unu, ca și cum ai vorbit cu un prieten, cu un tată, cu un bunic, cu o persoană apropiată. A fost foarte frumos. Ce urmează pentru mine? Mi-am dorit foarte mult, mai ales după obținerea titlului de Miss Universe România să-mi continui cariera profesională, urmându-mi studiile de istorie. În continuare urmează o carieră în profesorat și în muzeu, pe care abia aștept s-o încep și ne vedem acolo”, ne-a declarat Carmina Cotfas.

Importanța și menirea educației

Importanța prezenței lui Dumitru Prunariu în mijlocul elevilor de la Blaga a fost subliniată și de prof. Cristina Drescan, coordonatorul Conferințelor Blaga din cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”.

„Întâlnirea cu Dumitru Prunariu a fost una deosebită, cred că va rămâne unul din evenimentele memorabile organizate de noi. Mi-a plăcut foarte mult că domnul Dumitru Prunariu s-a adresat la nivelul nostru, astfel încât fiecare tânăr să poată să înțeleagă și cumva să fie atras nu doar către cosmos, către zborul în spațiu, dar și către știință în general. A scos în evidență cât de important este să înveți, să depui un efort, cât de important este să performezi, să fi performant într-un domeniu, faptul că atâta timp cât tu îți dorești ceva și muncești mult, ești dedicat unui domeniu. poți reuși oricând. Doar cu voință și fără muncă nu poți să faci nimic în viață. Educația nu înseamnă doar să stai în bancă și să asculți ce spune profesorul. Nu e de ajuns. Educația înseamnă foarte multe, înseamnă, de exemplu discuții directe pe teme variate în care să fie invitați specialiști în anumite domenii care au reușit în viață și care pot să spună mai multe despre cum au reușit, ce greutăți au întâmpinat, modul în care au soluționat anumite probleme, dar și efectiv anumite valori pe care ar trebui să ne piese mai mult. Educația înseamnă disciplină, muncă, dedicație, loialitate și multe altele”, a precizat prof. Cristina Drescan.

Elevii au fost de asemenea încântați de întâlnirea cu universul cosmic adus de Dumitru Prunariu. „În primul rând, pot să zic a fost ceva inedit, nu ne întâlnim în fiecare zi cu așa o personalitate precum Dumitru Prunariu.

„Mi-a plăcut deschiderea lui și modul ușor prin care a comunicat cu noi, chiar dacă au fost mulți termeni poate greu de înțeles fără o pregătire anume în spate, dar a știut să sintetizeze foarte bine informația. A fost și o provocare pentru noi această discuție despre activitatea domniei sale, despre știință, despre cercetare, despre reușita în viață. Atâta timp cât ești ambițios și îți dorești să faci acel lucru, orice provocare este posibil de învins”, a spus Mihai Ștefan Dimitrie, elev în clasa a XI-a A.

Conferința se înscrie în demersurile celor de la ”Blaga” pentru pregătirea complexă și completă a elevilor, printr-un dialog cu personalități ale vieții culturale și ștințifice care să le stârnească interesul pentru cunoaștere.

„Din păcate, în ultima vreme se vorbește atât de mult despre gândirea pozitivă, dar nu se vorbește destul, zic eu, despre ce înseamnă să fi fericit pe bune. Să fi fericit nu înseamnă să călătorești mult, să ai bani mulți, înseamnă efectiv să reușești în viață, să ai un rost. Cum poți avea un rost? Trebuie în primul rând să muncești pentru asta, trebuie să ai răbdare să ajungi unde ți-ai propus. În viață nu poți reuși de pe o zi pe alta. De exemplu, întâlnirea cu Dumitru Prunariu a scos în evidență un aspect important, de mic copil dânsul și-a dorit să reușească să-și construiască un avion. A fost interesat de zbor, a muncit pentru asta, a participat la cluburi, s-a preocupat nu doar la școală, la matematică, toată viața și-a focalizat-o pe ce și-a dorit. Cred că la școală copiii trebuie să aibă cât mai multe ocazii să cunoască astfel de persoane, să vadă din mai multe domenii un posibil interes, să nu fie orientați numai către bani și reușită financiară, efectiv să fie pasionați de ceea ce fac și atunci o să și reușească”, a subliniat prof. Cristina Drescan.

Alin ZAHARIE