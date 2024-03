Plane's wing cuts through a sky of cotton candy clouds during a radiant sunset

Românii vor beneficia de zboruri fără controale de frontieră. Află de când se va implementa procedura Distribuie Duminică, 31 martie 2024, România va adera, după o perioadă îndelungă de încercări, la spațiul Schengen aerian, ceea ce presupune faptul că cetățenii români nu vor mai fi nevoiți să efectueze controlul de frontieră, ci se vor putea îndrepta direct și nestingheriți către porțile de îmbarcare. Amintim cititorilor că Acordul Schengen a fost semnat în anul 1985 între mai multe state europene. În cadrul spațiului Schengen aerian, statele membre care fac parte din acest acord au eliminat controalele la frontierele interne, permițând astfel zborurile fără verificări suplimentare între aceste țări. Cu alte cuvinte, călătorii care călătoresc între aceste țări nu sunt supuși la verificări ale pașapoartelor sau ale vizelor la frontierele interne. Potrivit Forbes România, această noutate va fi și în beneficiul călătoriei cu copiii, căci acestora nu le vor mai fi verificate documentele la ghișee, ne referim aici la acordul notarial al celuilalt părinte, dacă acesta nu este prezent sau sentința judecătorească în cazul în care doar unul dintre părinți deține custodia copilului. Cu toate acestea, părinți trebuie să le aibă la îndemână pentru a le prezenta spre verificare în caz de nevoie. La Iași și Timișoara sunt deja pregătite noi terminale de plecări a căror inaugurare va avea loc chiar în data de 31 martie, când românii vor avea liber acces la spațiul Schengen. Mai multe aeroporturi se află în șantier și își pregătesc astfel de terminale pentru noua procedură aeriană. Este important de reținut că spațiul Schengen aerian nu coincide întotdeauna cu spațiul Schengen terestru din cauza unor acorduri și regulamente referitoare la controlul frontierelor aeriene și terestre. M.R. Sursa foto: Freepik

Share