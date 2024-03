Asociația Visit Mureș: Bujorul de stepă, în centrul atenției la festivalul de la Zau de Câmpie

Distribuie

Asociația Visit Mureș, în colaborare cu Asociația pentru Patrimoniu, va organiza în perioada 27-28 aprilie „Festivalul Bujorului la Castel” la Zau de Câmpie. Potrivit organizatorilor, evenimentul își propune sp promoveze patrimoniul cultural material și imaterial regăsit în zona de Câmpie a județului Mureș. Totodată, festivalul este menit să promoveze inclusiv cele mai importante repere culturale și gastronomice din arealul comunei Zau de Câmpie.

Astfel, evenimentul va pune în valoare Castelul Ugron din localitatea Zau de Câmpie. „În zilele de 27 şi 28 aprilie va avea loc prima ediţie a Festivalului Bujorului la Castel care va fi organizat în curtea Castelului Ugron din Zau de Câmpie. Vor fi mai multe ateliere pentru copii, vor fi piese de teatru, o proiecţie de film, mai multe ansambluri populare vor prezenta spectacole pe scenă. Dorim de asemenea să prezentăm şi delicatesele din gastronomie locală”, a declarat preşedintele Asociaţiei Visit Mureş, Szanto Lorant, potrivit radiomures.ro.

Rezervația mureșeană de bujori de stepă, aflată foarte aproape de centrul comunei Zau de Câmpie, a fost înființată de academicianul Alexandru Borza în anul 1932, suprafața inițială fiind de 2,5 hectare. Castelul Ugron, acolo unde va avea loc „Festivalul Bujorului”, a fost construit în jurul anului 1911. Acesta are un stil arhitectural ieșit din comun, preluat după principiile unui calendar. Astfel, castelul are 365 de ferestre prin care sunt marcate zilele dintr-un an, patru turnuri prin care sunt marcate cele patru anotimpuri, 52 de camere, simbolizând săptămânile dintr-un an, șapte terase asemeni numărului de zile dintr-o săptămână și 12 holuri, precum lunile dintr-un an.

(L.P.)