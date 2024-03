INTERVIU – Patru elevi de la „Papiu”, calificați la Etapa Națională a Olimpiadei de Matematică. „Matematica este regina tuturor științelor”

Distribuie

Performanță demnă de admirație și aplauze pentru patru elevi ai Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, care vor participa, începând de miercuri, 3 aprilie, la Faza Națională a Olimpiadei de Matematică, competiție ce va fi organizată chiar în municipiul Târgu Mureș, la Colegiu Pedagogic „Mihai Eminescu” pentru elevii de la clasele IX-XII.

Astfel, Mihai Cătălin Lircă (clasa a XII-a), David Andrei Albu (clasa a XI-a), Bogdan Prunaș (clasa a X-a) și Soare Vlad Florian (clasa a IX-a) sunt cei patru elevi ai Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș care vor reprezenta, nu numai unitatea de învățământ, ci și județul Mureș la Etapa Națională a Olimpiadei de Matematică. Cotidianul Zi de Zi a avut bucuria de a discuta cu cei patru elevi matematicieni, dar și cu dascălul care i-a îndrumat pe parcursul pregătirii lor, respectiv doamna profesor Carmen Pop.

Mihai Lircă: „Matematica este mai mult decât o pasiune, este un mod de gândire”

Îndrumat îndeaproape de profesorul său coordonator, Mihai Lircă, elev în clasa a XII-a, a ajuns să iubească matematica, ba mai mult, să exceleze în acest domeniu, după ce în urmă cu trei ani nici nu știa ce pasiune pentru calcule zace în sinea sa. Elevul își dorește să urmeze o facultate de profil, spunându-ne că l-ar bucura să studieze o ramură a inteligenței artificiale.

„Acesta este al doilea an consecutiv în care m-am calificat la Faza Națională a Olimpiadei de Matematică, după ce în anul anterior am reușit să ocup locul trei pe țară, câștigând medalia de bronz, pregătit fiind de doamna profesor Carmen Pop, profesorul coordonator care s-a ocupat de îndrumarea noastră și în acest an. Dacă e să răspund la întrebarea „de ce am ales matematica?”, sincer să fiu, până ce am intrat la liceu nu am fost un mare amator al acestei științe, asta și pentru că nu eram cel mai matur. Însă, de când am început orele de matematică cu doamna profesoară Carmen Pop m-am mobilizat, să spun așa, iar în clasa a XI-a am ales să particip la olimpiadă, după ce am prins puțină încredere în cunoștințele pe care le-am acumulat cu ajutorul doamnei profesoare. Pe viitor aș alege UBB-ul, tot pe un profil real și anume informatică, mai exact pe o specializare în care să studiez în amănunt despre inteligența artificială”, ne-a mărturisit Mihai Lircă, elev în clasa a XII-a.

Uitându-se în trecut, adolescentul realizează că a avut mereu o atracție spre matematică, chiar dacă pentru mult timp n-a observat-o. Însă, cu timpul, a realizat că științele exacte, în special matematica, sunt un pilon al caracterului său. „Când eram mai mic, părinții mei îmi spuneau că sunt talentat, să spun așa, la matematică, dar eu nu vedeam acest lucru. Abia mai târziu am realizat că îmi place și cu multă muncă am ajuns acolo unde mi-am propus, până în prezent”, a mai spus acesta.

„Pentru mine, matematica este mai mult decât o pasiune, este un mod de gândire. Trebuie să recunosc că de când am început pregătirea pentru olimpiadă văd lucrurile destul de diferit. Poate ceilalți au altă definiție pentru această știință, însă eu așa o văd, ca un mod de gândire”, a încheiat elevul.

Andrei Albu: „Matematica este regina tuturor științelor exacte”

David Andrei Albu este un elev cât se poate de serios când vine vorba de orele de matematică, însă extrem de zâmbitor și carismatic când vine vorba de socializare. Acesta ne-a mărturisit că iubirea pentru matematică a dezvoltat-o foarte repede, în jurul clasei a II-a, însă „definiția” matematicii și-a putut-o explica, cu adevărat, abia în liceu, după zeci, dacă nu chiar sute, de probleme rezolvate cu ajutorul dirigintei sale, Carmen Pop.

„Pentru mine, acesta este al patrulea an consecutiv în care mă calific la Faza Națională a Olimpiadei de Matematică. Sper ca anul acesta să depășesc rezultatele de anul trecut, când am obținut medalia de bronz, asemeni colegului meu Mihai. Am început să cochetez cu matematică undeva în jurul clasei a II-a, când învățătoarea de la clasă ne prezenta tot soiul de probleme într-un mod distractiv, cumva așa, prin joacă, atunci am prins drag de această materie. Apoi, în gimnaziua am continuat pe această cale a științelor exacte alături de profesorii mei din perioada respectivă, unde am participat la numeroase concursuri județene și interjudețene. Așa, pot spune, că mi-am aprin pofta pentru concursuri de genul acesta. În liceu am avut totuși cele mai bune rezultate pe partea de concursuri, toate acestea datorită îndrumării oferite de către doamna profesor Carmen Pop, care îmi este și dirigintă. Cu ajutorul dumneaei am reușit să îmi ofer singur răspunsul la întrebarea „Andrei, de ce îți place așa de mult matematica?” Ei bine, pentru că, din punctul meu de vedere, matematica este regina tuturor științelor exacte, ea stă la baza oricărei alte științe”, ne-a explicat Andrei Albu, elev în clasa a IX-a.

Întrebat ce fel de facultate vrea să urmeze, Andrei ne-a răspuns că, deși este încă ușor indecis în ceea ce privește studiile universitare, i-ar plăcea să urmeze o facultate într-o țară străină, la un profil, cum altul decât real?

„Pe viitor îmi doresc să studiez mai în amănunt informatica, o știință care se află în strânsă legătură cu matematica și sper ca parcursul meu de până acum mă va ajuta să excelez în cadrul universitar, dar și mai apoi, în câmpul muncii. Deocamdată, chiar dacă sunt ușor indecis, mi-ar plăcea să urmez studiile universitare într-o țară străină”, ne-a mai mărturisit elevul.

Bogdan Prunaș: „Concurența mă hrănește și mă ajută să mă perfecționez”

Abia în clasa a X-a, Bogdan Prunaș se declară un adevărat iubitor al matematicii, drept dovadă, acesta a concurat la zeci de competiții de profil care l-au ajutat să se perfecționeze și să ajungă exact acolo unde și-a dorit. Concurența acerbă din generația s-a nu a făcut decât să îl îmbărbăteze și să își dorească și mai tare să exceleze, astfel că, anul acesta s-a calificat pentru al doilea an consecutiv la cea mai grea etapă a Olimpiadei de Matematică, cea Națională.

„Matematica a devenit o preocupare pentru mine de aproximativ șase ani, atunci când am început să mă pregătesc pentru diverse concursuri, moment în care am văzut că mă pricep la asta. Faptul că am reușit să trec ușor peste unele provocări (din punct de vedere matematic) m-a făcut să îmi placă și mai mult și să îmi doresc să continui. Am primit încă de pe atunci încurajări din partea apropiaților, dar și a profesorilor și am ajuns la concluzia că vreau, cu adevărat, să fac asta până ajung în punctul de a excela. De asemenea, concurența pe care mi-am dezvoltat-o între timp mă hrănește enorm de mult și mă ajută să mă perfecționez”, ne-a povestit Bogdan Prunaș, elev în clasa a X-a.

Conștien de propiile forțe și de orele de muncă depuse pentru a ajunge la excelență, elevul nu uită că cel mai mare imbold în direcția matematicii l-a primit de la părinții săi, profesorii din gimnaziu și, nu în ultimul rând, din partea celor două profesoare de matematică ale colegiului la care studiază, Carmen Pop, profesoara de la clasă și Mihaela Cojocnean, profesorul coordonator.

„Generația în care mă aflu, din punct de vedere matematic, este una foarte bună, vastă și competitivă, tocmai asta cred că mi-a trezit spiritul acesta de competitor, după ce am concurat alături de copii foarte bine pregătiți. Mă bucur că am ajuns să reprezint colegiul meu pentru al doilea an la rând în competiția națională de matematică. Am muncit extrem de mult să ajung în punctul în care mă aflu acum și simt că au contat foarte mult ajutoarele profesorilor, din partea profesoarei de la clasă Carmen Pop și îndrumarea oferită de profesorul coordonator Mihaela Cojocnean și, nu în ultimul rând, încurajăril primite din partea părinților mei”, declară acesta.

Viitorul este încă incert pentru adolescent, însă, fără să stea prea mult pe gânduri, Bogdan ne-a mărturisit că matematica este drumul clar pe care vrea să îl aleagă și în anii universitari. Munca depusă de el pe parcursul anilor vor da roade și în anii studenției, spune acesta încrezător. „Pe viitor încă nu pot să spun exact ce îmi doresc să fac, însă cu siguranță va fi tot pe această ramură matematică, pentru că am văzut, mai ales în ultimii doi ani, că îmi place ceea ce fac și mai mult de atât, chiar o fac bine. Știu că fiecare oră de muncă, efortul pe care l-am depus până în prezent, vor conta!”, afirmă cu tărie elevul.

Vlad Soare: „Precum zice Galileo Galilei: matematica este limba în care Dumnezeu a creat Universul”

Aflat la început de drum într-ale vieții de licean, Vlad Soare, elev în clasa a IX-a, a descoperit încă de mic copil că matematica este un întreg Univers pe care nu doar că vrea să îl exploreze, ci și să îl descopere în detaliu.

„Încă din clasele primare am realizat că mă fascinează matematică prin modul în care gândirea logică ne poate ajuta să rezolvăm și problemele din viața de zi cu zi. Cred că matematica este o unealtă de care ne putem folosi zilnic, în viața personală, chiar dacă poate pare imposibil de aplicat în unele cazuri. Mulți nu văd frumusețea acestei științe, deși ea ne poate arăta, în detaliu, orice ne dorim să aflăm. Sunt mândru că anul acesta am reușit să mă clasific la ultima etapă a Olimpiadei de Matematică, astfel încât să reprezint atât Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”, cât și județul Mureș, la faza Națională a competiției, și, de asemenea, să particip și la faza națională a Olimpiadei de Informatică, eu fiind pasionat și de această ramură tehnologică. În timpul gimnaziului am participat la mai multe concursuri de matematică sub îndrumarea mai multor profesori de profil, acum, la liceu, fiind coordonat de doamna profesor Carmen Pop, cu ajutorul căreia am reușit să ating cel mai înalt nivel în domeniu de până acum”, a afirmat Vlad Soare, elev în clasa a IX-a.

Pe lângă matematică, pasiunea sa aprigă, adolescentul se ocupă și de sport, mai exact, înotul îi ocupă timpul liber, fiind „un mod de a se relaxa între sesiunile de învățat pentru olimpiadă”.

„Mă consider o fire competitică și îmi doresc să mă autodepășesc cu orice ocazie, iar acest lucru m-a ajutat, cu siguranță să excelez. Ca orice alt copil de vârsta mea care are alte preocupări, ca de exemplu înotul, pe care îl practic de mai bine de 10 ani, îmi fac mereu timp pentru a lucra la matematică deoarece, visul meu este să ajung la o facultate din străinătate, iar rezultatele bune la competiții mă vor ajuta să ajung tot mai departe”, a adăugat elevul.

Încrezător în propriile forțe, Vlad a definit matematică într-un mod extrem de metaforic, dar cât se poate de real. „Pentru mine matematica este mai mult decât o materie, este o pasiune. Mi se pare uluitor cum toate științele se unesc într-un singur punct, adică matematica, demonstrând că aceasta este „limba în care Dumnezeu a creat Universul”, dacă ar fi să îl citez pe Galileo Galilei”, a explicat, într-un mod foarte frumos, ce înseamnă matematica pentru el.

De la Stânga la dreapta: Bogdan Prunaș (clasa a X-a), David Andrei Albu (clasa a XI-a), Carmen Pop (profesor de matematică), Mihai Lircă (clasa a XII-a), Vlad Soare (clasa a IX-a)

A consemnat Lorena PINTILIE