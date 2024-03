”Pactul pentru Tineri” la Târgu Mureș, strategii de diminuare a abandonului școlar

Distribuie

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) a organizat astăzi, 28 martie 2024, la Liceul Teoretic “Bolyai Farkas” din Târgu Mureș, începând cu ora 10:30, dezbaterea publică din cadrul programului național pentru reducerea abandonului școlar „Pactul Pentru Tineri”, în parteneriat cu Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UNICEF, cu susținerea sponsorului principal OMV Petrom și a partenerului media principal Euronews România. În rol de speakeri au participat Cristina Chiriac, președinte CONAF, Ligia Deca, Ministrul Educației, Dumitrița Gliga, președintele Comisiei pentru învățământ a Camerei Deputaților, Rareș Petru Achiriloaie, Secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Francisc-Oscar Gal, Subsecretar de Stat la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Zoltán Soós primar al orașului Târgu Mureș, Ciprian Dobre, prefect Mureș , Paula Maria Dărăban, inspector școlar general al ISJ Mureș, Adriana Cerghedi, director CJRAE Mureș, Radu Pop, expert prevenire Agenţia Naţională Antidrog, Alina Crețu, director executiv Asociația Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România, Bogdan Andone, președinte CJE Mureș. Evenimentul a fost moderat de Adriana Stoian – jurnalist și realizatorul emisiunii Euro Educație la Euronews România.



O coaliție cu rezultate notabile

”Pactul pentru Tineri” reprezintă cea mai amplă coaliție de forțe cu rezultate notabile pentru reducerea abandonului școlar cauzat de sărăcie, consum de substanțe, maternitate juvenilă sau bullying. În cadrul programului au fost organizate 10 dezbateri publice județene la care au participat peste 2.500 de profesori, elevi, părinți, reprezentanți ai ONG-urilor, consilieri școlari, oficialități interesați de găsirea de soluții care să contribuie la diminuarea acestui fenomen. Peste 1.500 de elevi și profesori au avut aport în cele peste 80 de ateliere situaționale organizate în continuarea dezbaterilor, o inițiativă care a contribuit semnificativ la înțelegerea cauzelor de abandon școlar, cu care se confruntă cu predilecție școlile din mediul rural, dar și la identificarea soluțiilor de reîntoarcere la școală a copiilor care au abandonat școala.

”Lucrăm la remodelarea mentalităților la nivelul societății, astfel încât România să aibă tineri bine pregătiți profesional, determinați să rămână atât în sistemul educațional, cât și apoi în piața muncii. Țintim pe termen lung construirea unei societăți capabile să ofere un mediu competitiv, atractiv și pentru românii care au decis să își exercite profesia peste hotare, astfel încât rezultatele educației românești să devină o sursă de creștere a nivelului de trai per ansamblu.

Este important să depunem eforturi cu toții pentru a construi puțin peste breșele generaționale și dincolo de măsuri punctuale pentru elevarea sistemului, avem datoria să ne aplecăm asupra cauzelor care generează plăgi în viitorul copiilor noștri și nu mă refer doar la consumul nesupravegheat de internet și rețele de socializare, ci fac referire cu maximă seriozitate, la un FENOMEN CAPCANĂ – al consumului de substanțe interzise de către tineri, inclusiv în acele orașe în care rata abandonului școlar este mică. Rezultatele lipsei de implicare vor declanșa o furtună în creșterea infracționalității, și va influența negativ economia în ansamblul ei, prin presiunea pe care o va pune asupra sistemului medical, cel al asistenței sociale și lista se pierde în bezna ignoranței” a declarat Cristina Chiriac, președinta CONAF – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin. Sărăcia în care se zbat mii de copii din România duce direct la abandon şcolar, consum de substanţe interzise sau maternitate juvenilă, pavând astfel un drum spre eşecul unei societăţi viitoare.



Burse pentru mame minore

Campania „Clasa M. Clasa Mamelor minore”, parte componentă a programului ”Pactul pentru Tineri”, derulată în 2023, a generat conștientizare și dezbatere la nivelul întregii societăți, dar mai ales rezultate, acțiuni concrete menite să schimbe viitorul acestor copile devenite prea devreme femei. În urma acestei campanii, s-au realizat modificări legislative semnificative prin instituirea primei burse pentru mamele minore, cu condiția continuării studiilor, în valoare de 700 lei/lună. De asemenea, a fost modificat Codul Penal prin legea 217/2023, cu privire la actul sexual cu un minor, mediatizat ulterior ca mesaj de interes public. „Clasa M. Clasa Mamelor minore” a câștigat la Gala Romanian PR Award premiile Golden Award for Excelence la categoria Public Affairs & Advocacy & Lobby și Silver Award for Excelence la categoria Organizații non-guvernamentale. Societate civilă, precum și Gold Award la COMMA.



Copile cu copii

Institutul Național de Statistică (INS) indică cel mai mare număr de mame minore în județul Mureș – 887 de cazuri, din totalul de peste 16.821 de mame minore în România în anul 2022. Conform studiilor niciuna dintre mamele minore sau adolescente consultate nu a mai frecventat școala în perioada când a rămas însărcinată.

”Am ales Târgu Mureș deloc întâmplător, avem cea mai mare rată a adolescentelor care au devenit mame în ultimii 3 ani. Mureșul conduce în top mai ales prin prisma faptului că adolescentele cu vârstă mai mică de 15 ani au devenit mame. E nevoie de o implicare mai mare, de efortul întregii comunități pentru a găsi soluții. Nu am venit să arătăm cu degetul, nu am venit să aruncăm cu pietre, ci să găsim împreună cu autoritățile locale și centrale soluții, astfel încât să diminuăm numărul acestora. Pe lângă faptul că avem o rată mare a abandonului școlar în județul Mureș, avem și acest fapt colateral al mamelor minore, este clar că este nevoie de implicare mai mare. Aici nu vorbim doar de comunitatea locală, ci și a mediului de afaceri, de programe, de consiliere, de educație sexuală și, nu în utimul rând, trebuie să înțelegem, că România are o reală problemă în ceea ce privește sărăcia. România este într-un risc de sărăcie și excluziune socială de 34%, ceea ce înseamnă că unul din trei oameni este împins la marginea societății de către un sistem ce nu ține pasul cu nevoile vremurilor pe care le trăim”, a menționat Cristina Chiriac, președinte CONAF.

85% dintre adolescentele care au devenit mame în anul 2021 provin din mediul rural, cu alte cuvinte, din punct de vedere statistic, fenomenul care a urcat România în topul european, copii născuți de mamele minore se asociază, din punct de vedere statistic cu starea de sărăcie, consilierea și educația sexuală deficitară. Abuzurile fizice și sexuale declanșează fenomene de izolare socială, aruncând familiile sub pragul sărăciei. În spatele fiecărui abuz, al fiecărei fete excluse din sistemul educațional stă o dramă cu ecouri profunde, o familie aflată în deprivare materială și socială severă și ceea ce facem prin Pactul pentru Tineri este să tragem de odgonul unei corăbii în derivă.



Cu ce soluții vine Ministerul Educației?

Ultimele date statistice, publicate de INS, relevă faptul că în ultimii doi ani, absența unor programe relevante, deprivarea materială și socială, lipsa consilierii și a educației sexuale au avut un impact negativ în câteva județe (Suceava, Brașov și Mureș) în ceea ce privește numărul adolescentelor care au devenit mame. Mamele adolescente sunt unul dintre grupurile vulnerabile care nu beneficiază de protecții legislative adecvate, măsuri de reintegrare socială în cazul abandonului școlar, sprijin în continuarea școlii și prevenirea sarcinii la adolescență. Sarcina în adolescență prezintă o provocare deosebită pentru serviciile de sănătate, serviciile sociale, școlile, familiile și în special pentru viitoarea mamă. Minora se supune unui risc deosebit, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere școlar și social. Sarcina în timpul adolescenței implică costuri sociale și economice extrem de mari. Iar mama minoră nu are nicio sursă de venituri directe, 9 din 10 având doar alocația ca sursă proprie de venit.

Ligia Deca, în calitate de ministru al Educației, precizează câteva soluţii de prevenire a acestui fenomen.

”Elevele minore însărcinate să aibă posibilitatea de a continua școlarizarea în sistem online/hibrid. Bursele pentru mamele minore, se acordă doar celor care aleg să se întoarcă la școală și se plătesc lunar, în perioada cursurilor școlare, cu excepția lunilor în care elevele cumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate.consilrerte, flexibilizarea în ceea ce privește numărul de absențe, prioritizarea, garantarea locurilor în creșe și grădinițe, astfel încât ele la rândul lor să poată merge la școală. Cei care sunt părinți știu ce implică în special primul an de maternitate, lipsa de timp, nesomnul, sentimentul copleșitor de responsabilitate pentru o altă ființă, greutatea de a face și altceva, iar aceste copile trebuie să aibă grijă și de copii, și să se crească pe sine. Copiii care au devenit părinți, cu sau fără voia lor, trebuie să simtă, fără rușine, că au un loc în comunitatea școlară”, a declarat Ligia Deca.

Amplitudinea fenomenului abandonului școlar are efecte negative pentru viitorul social şi economic al comunităților locale, al întregii societăți, abandonul școlar înseamnă, de fapt, abandonul viitorului nostru, potrivit celor adăugate de Francisc-Oscar Gal, Subsecretar de Stat la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Un succes absolut la Iași

Dumitrița Gliga, președintele Comisiei pentru învățământ a Camerei Deputaților, și-a exprimat convingerea că un sistem de educaţie centrat pe nevoile copiilor înseamnă atât existenţa specializărilor variate, care să îi permită fiecăruia să îşi atingă potenţialul, cât şi corelarea lor cu cerinţele pieţei muncii. Astfel, dezvoltarea în parteneriat cu mediul de afaceri, cu mediul antreprenorial a sistemului de învățământ profesional dual, este una din cele mai importante soluții pentru prevenire a abandonului școlar. Sistemul dual se fundamentează pe conceptul colaborării în parteneriat cu mediul privat, în care agentul economic identifică nevoia de formare, resursele umane și materiale, devenind furnizor de formare profesională inițială în parteneriat cu școala, în care elevul este deopotrivă pregătit din punct de vedere al cunoștințelor teoretice de către școală, iar agenții economici îi dezvoltă abilitățile practice, motivația pentru muncă și integrarea în cultura organizațională proprie. Astfel, doar prin sistemul de formare în sistem dual, forța de muncă este pregătită exact pentru solicitările și nevoile angajatorului, iar elevul are la absolvire un loc de muncă asigurat de companie. învățământul dual are un rol important în dezvoltarea economiei, prin asigurarea unui număr crescut de muncitori calificați, clasa de mijloc a societății, bine pregătiți și specializați în diverse domenii.

Întâlnirea de la Târgu Mureș a fost a unsprezecea dezbatere publică organizată de CONAF în cadrul programului național „Pactul pentru Tineri”, după evenimentele anterioare desfășurate cu succes în județele Iași, Botoșani, Neamț, Bacău, Vaslui, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Dolj. Ca urmare a eforturilor concertate, în anul școlar 2022-2023, în județul Iași, județul unde a avut loc prima dezbatere, în urmă cu 1 an, numărul elevilor care au abandonat școala a scăzut cu 37% comparativ cu anul școlar precedent (conform datelor de la Ministerul Educației).

Acest succes este dovada că sinergia dintre factorii de decizie la nivel politic, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de învățământ, mediul de afaceri, și comunitatea locală este absolut necesară pentru a asigura tinerilor reinserția, precum și accesul la o educație incluzivă și de calitate.