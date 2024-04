Acces spre Succes, conferința finală de diseminare a rezultatelor  

Distribuie

În perioada 28 – 29 martie 2024 a avut loc Conferința finală de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului Acces spre Succes (PN2058), finanțat de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Proiectul a fost coordonat de Fundaţia Europeană pentru Consultanţă, Implementare şi Dezvoltare (FECID) în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, România, Inspectoratul Școlar Județean Mures, România, University of South-Eastern, Norvegia, Innovius As, Norvegia.

Conferința a fost deschisă de discursurile de bun-venit adresate de Conf. univ. dr. Margareta Stroia – Fundația FECID, Prof. Paula Maria Dărăban – Inspector școlar general, ISJ Mureș, Prof. Emilian – Marius Novac, Inspector școlar general, ISJ Sibiu, Prof. Monica-Adriana Munteanu – Inspector școlar general adjunct, ISJ Sibiu, Prof. univ.dr. Lasse Berntzen, University of South-Eastern, Norway, Goran Vujicic – Director financiar, Innovius AS, Norway.

În cadrul conferinței s-au prezentat activitățile desfășurate și rezultatelor finale, obținute pe parcursul perioadei de implementare (activități educaționale și remediale, tabere, cursuri de formare pentru profesori, transfer de bune practici prin vizita de lucru a 27 de cadre didactice în Norvegia, cele 2 ediții ale competiției Tânărul Antreprenor și deplasarea celor 2 echipe câștigătoare în Norvegia, ateliere de sprijin pentru părinți. Totodată s-au prezentat rezultatele proiectului obținute de școlile gimnaziale parteneri asociați ai proiectului: Școala Gimnazială Alma, Școala Gimanzială „G. D. Teutsch” Agnita, Școala Gimnazială „Ion Dacian” Saschiz, Școala Gimnazială Albești. S-au făcut cunoscute povești de succes și exemple de bună practică de la școlile gimnaziale parteneri asociați ai proiectului și s-au acordat diplome de merit personalizate profesorilor de la școlile gimnaziale parteneri asociați ai proiectului, pentru implicare, dedicare și rezultatele obținute.

La Conferința finală au participat reprezentanți ai inspectoratelor școlare din Sibiu și Mureș, reprezentanți ai partenerilor internaționali și cadre didactice de la școlile care sunt parteneri asociați ai proiectului, precum și reprezentanți ai mediului academic local și internațional.

Proiectul ”Acces spre succes” a reuști ceea ce și-a propus, și anume, să aducă o contribuție activă la creșterea gradului de coeziune economică și socială la nivel local și național prin îmbunătățirea competențelor formale și non- formale ale copiilor din ciclul gimnazial, creșterea gradului de promovabilitate a acestora în licee și prin dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și competențelor necesare profesionale pentru locuri de muncă cu un grad de calificare mai ridicat.

Prin proiectul „Acces spre succces”, aproximativ 980 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, în situații de risc de abandon școlar, din 12 școli din județele Sibiu și Mureș, în majoritate din mediul rural, au beneficia de activități educaționale, non-formale și de integrare socială în vederea prevenirii abandonului școlar și/sau părăsirii timpurii a școlii.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 31 de luni, între 01.09.2021 și 31.03.2024 în localitățile Agnita, Alma, Axente Sever, Marpod, Cârţişoara, Cristian, Răşinari (jud. Sibiu) și Albești, Saschiz, Târnăveni, Sîncraiu de Mureş (jud. Mureș) și beneficiază de un grant în valoare de 1.448.247 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului vizează creșterea participării școlare cu cel puțin 10% a unui număr de 400 de copii din grupul țintă primar și creșterea ratei de tranziție în învățământul școlar superior (clasa a-IX-a) cu 1,5% pe perioada implementării proiectului.