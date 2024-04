Ciprian Alin Belean (PNL), candidatură pentru un nou mandat de primar la Râciu

Distribuie

Primarul liberal al comunei Râciu, Ciprian Alin Belean, a anunțat, în urmă cu câteva zile, prin intermediul unui text publicat pe pagina proprie de Facebook, că va candida pentru un nou mandat, al doilea, de primar al comunei Râciu.

”Doresc să candidez pentru un nou mandat de primar, pentru că am datoria de a servi, după umilele mele puteri, comunitatea noastră”, a precizat Ciprian Alin Belean.

”Ultimii patru ani au fost grei, dar frumoși. Am trecut cu bine prin pandemie, pentru că am fost uniți. Pe această cale vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o mereu! În comuna noastră am întâlnit exemple de omenie și de solidaritate care mă fac mândru să reprezint comunitatea noastră. Avem în comuna Râciu oameni în vârstă care și-au trăit viața cu demnitate și care sunt un exemplu pentru toată lumea. Avem oameni în plinătatea forțelor, maturi, buni gospodari, cinstiți, harnici și omenoși. Avem tineri și copii inteligenți, talentați, cu perspective frumoase. Pentru toți acești oameni am decis să candidez la alegerile din 9 iunie. Am trecut prin vremuri grele pentru că am fost uniți și pentru că am putut să ne bizuim unii pe alții. Vă chem pe toți să rămânem uniți și să continuăm împreună toate lucrurile bune pe care le-am început în ultimii ani. Îl rog pe bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și să aibă în paza Lui comuna noastră!”, a mai scris primarul comunei Râciu.

(Redacția)