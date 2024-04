Opt pe un balansoar. Cine sunt candidații de până acum pentru Primăria Târgu Mureș

Distribuie

Cu aproximativ 65 de zile înainte de alegerile locale din 9 iunie 2024, opt persoane, politicieni sau antreprenori, și-au lansat candidatura sau și-au anunțat intenția de a candida pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș.

Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, cine sunt candidații cunoscuți la data de 5 aprilie 2024, cu precizarea că alegerile din 9 iunie se vor desfășura într-un singur tur:



Horațiu Suciu (56 de ani): conduce Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, este președintele Senatului UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș și președinte al Colegiului Medicilor Mureș. A fost consilier local și președinte al Partidului Național Liberal Târgu Mureș, funcții din care a demisionat pentru a candida independent.



Soós Zoltán (49 de ani): istoric și arheolog, actualul primar al municipiului Târgu Mureș. A candidat ca independent în 2020, anunțând ulterior că de fapt niciodată nu a demisionat din UDMR, unde are calitatea de membru. La alegerile din acest an se prezintă în fața electoratului cu aceeași tactică: are calitatea de membru al UDMR, dar susține că este un candidat independent.



Radu Bălaș (49 de ani): antreprenor, ex-jurnalist și fost consilier local. Candidează din partea Partidului Oamenilor Liberi, formațiune politică unde are calitatea de co-fondator.



Cristian Vântu (50 de ani): medic cu experiență atât în sistemul public de sănătate, cât și în spitale private din Marea Britanie și România. Candidează din partea Alianței pentru Unirea Românilor.



Rodica Baciu (49 de ani): fondatoare și CEO al Grupului de firme Materom din Cristești. Candidează independentă, cu susținerea unor formațiuni politice precum Partidul Alternativa Dreaptă, Partidul Oamenilor Tineri, Partidul Național Conservator din România, Uniunea Creștin Democrată din România și Alianța Etocrată pentru Reformă.



Cosmin Pop: antreprenor, proprietarul societății Romur, cunoscut opiniei publice și datorită investiției prin care a readus la viață un simbol al municipiului Târgu Mureș, imobilul cunoscut și sub denumirea de ”Cocoșul de Aur”. Deocamdată nu și-a anunțat candidatura într-un cadru oficial, cu subiect și predicat, respectiv într-un eveniment politic sau într-o conferință de presă, ci doar în câteva emisiuni de televiziune/ podcasturi.



Radu Pescar (64 de ani): om de afaceri multilateral și consilier local din partea Partidului Mișcarea Populară. Se pregătește de mai mult timp pentru candidatură, pe care a anunțat-o într-un cadru public joi, 4 aprilie, la Conferința Județeană Forța Dreptei Mureș.



Dorin Florea (68 de ani): fost primar al municipiului Târgu Mureș în perioada 2000-2020, în prezent pensionar. Și-a anunțat explicit candidatura prin intermediul unui promo la podcastul ”Invitații lui Dobrater” care va fi difuzat luni, 8 aprilie. Cel mai probabil, va candida independent cu susținerea unor formațiuni politice precum Partidul Social Democrat.

(Redacția)