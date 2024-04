Echipa CSM Târgu Mureș, eliminată din cursa pentru play-off

Distribuie

În urma meciului de baschet masculin disputat vineri, 5 aprilie, împotriva formației CSO Voluntari, ediția 2023-2024 a Ligii Naționale de Baschet Masculin (LNBM) s-a încheiat pentru echipa CSM Târgu Mureș.

Potrivit CSM Târgu Mureș, rezultatul fazei a II-a Top 10, etapa 10, este următorul:

CSO Voluntari – CSM Târgu Mureş: 102 – 84 (31-23, 17-25, 25-15, 29-21)

Marcatorii echipei noastre au fost: Martinic 18 (1×3), Jeremic 16 (3×3), Nistor 11 (2×3), Sánta 9, Borşa 9 (1×3), Lowrance 7 (1×3), Gajovic 5 (1×3), Person 4, Engi-Rosenfeld 3 (1×3) și Sólyom 2. Totodată, a mai jucat și Mureşan.



„Chiar dacă a revenit pe teren Goran Martinic după suspendarea de 8 etape, echipei noastre i-ar fi trebuit o minune să se califice în play-off-ul competiţiei. Dar pentru asta, primul pas ar fi fost să câştigăm în Voluntari”, se precizează pe pagina CSM.

Potrivit aceleiași surse, până la pauză mureșenii au ţinut pieptul formației puternice din Ilfov (48-48), dar după reluare au pierdut teren din ce în ce mai mult.

La începutul ultimului sfert diferenţa a fost de 10 puncte în favoarea gazdelor, care şi-au mărit ecartul la 14. Cu 4 minute înainte de final, coşul lui Lowrance i-a readus sub 10, dar cele două coşuri de la mare distanţă ale gazdelor au rezolvat ecuaţia.

Pentru echipa CSM s-a terminat campionatul, după ce au făcut un pas înainte faţă de sezonul trecut. Anul trecut aceștia au jucat pentru evitarea retrogradării, iar anul acesta au jucat pentru calificarea în play-off.



„Terminăm pe un loc 10 meritat, chiar dacă la începutul fazei a doua am avut speranţe şi la mai mult. Dar suspendarea lui Martinic şi accidentarea celor doi pivoţi ne-au adus într-o situaţie delicată din care nu am mai reuşit să revenim. Sezonul acesta am fost şi în Final 8 al Cupei României fiind la un pas să furnizăm surpriza. Pas cu pas mergem înainte!

Mulţumim tuturor care ne-au susţinut de a lungul întregului sezon şi promitem că vom face totul ca în sezonul următor să mai facem un pas în faţă cu cumpătare şi voinţă”, se mai precizează pe pagina CSM Târgu Mureș.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Facebook/CSM Târgu Mureș