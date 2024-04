APIA Mureș: Întâlnire anuală cu fermierii din județul Mureș despre noutățile din campania 2024

Distribuie

Conducerea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Mureş s-a întâlnit, miercuri 17 aprilie, în Sala Mare a Palatului Administrativ din Târgu-Mureş, cu principalii fermieri din judeţul Mureş, care au primit informaţii utile despre noutăţile aferente campaniei de depunere a cererilor unice pentru anul 2024, dar şi despre schemele de plată care pot fi accesate conform legislaţiei în vigoare.

„De 18 ani, de când există campaniile APIA, am organizat, an de an, instruirea tehnică a fermierilor din județul Mureș, cu scopul de a-i informa corespunzător și cât mai repede cu privire la chestiunile birocratice și potențialele probleme care s-ar putea să apară pe parcursul depunerilor de cereri sau a primirilor de subvenții. Astăzi vom discuta despre chestiuni care apar în Programul Național Strategic 2023-2027, dar și despre elementele de noutate care au apărut în 2024, atât în sectorul vegetal cât și în sectorul zootehnic, fie că vornim de condiționalitate sau scheme noi pe care le gestionează APIA începând cu acest an. Am considerat că este necesară o astfel de întâlnire „în formulă completă”, să-i spun așa, între instituții și fermieri și mă bucur că văd fețe cunoscute și că ați răspuns invitației noastre într-un număr atât de mare”, le-a spus directorul general al Agenției de Plăți şi Intervenţie pentru Agricultură Mureș (APIA), Ovidiu Săvâșcă.

Alături de Ovidiu Săvâșcă, la prezidiul sălii, s-au aflat și directorul Unității Fitosanitară Mureș, Marian Pogăcean, directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Sănătatea Alimentelor Mureș, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Nagy Péter Tamás, subprefectul județului Mureș, Liviu Vasile Oprea și prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre.

Ulterior, înainte de a începe discuțai cu fermierii mureșeni, a luat cuvântul subprefectul județului Mureș Liviu Vasile Oprea, care a declarat că statul încearcă să rezolve problemele apărute în domeniul Agriculturii, mai ales după episoadele de proteste de la începutul anului. „Mă bucur că astăzi ne aflăm împreună într-un cadru mai calm și mai prietenos. Mă bucur, de asemenea, că am trecut cu bine de zilele și lunile care au trecut și care, precum prea bine știți, au fost pline de probleme pe care chiar dumneavoastră le-ați transmis Guvernului României. Sunt sigur că unele din ele au fost rezolvate, dar, sigur că mai sunt unele care urmează a fi rezolvate”, au fost cuvintele subprefectului județului Mureș, Liviu Vasile Oprea.

Ovidiu Săvâșcă, directorul executiv al APIA Mureș, a explicat că pentru APIA este extrem de important ca fermierii să participe în număr cât mai mare la aceste întâlniri pentru a putea discuta fără filtru despre problemele întâmpinate de agricultorii și crescătorii de anumale din Mureș. „Ținem foarte mult, ba chiar insistăm să facem acest gen de întâlniri cât mai des pentru a lua în mod direct feedback de la dumneavoastră, pe lângă faptul că suntem aici pentru a vă informa în mod direct despre toate nelămuririle pe care le aveți. Noile norme de condiționaliate din campania 2024 au început prin a restricționa, în unele cazuri, producțiile agricole. Este important ca dumneavoastră să luați cunoștință de toate elementele de noutate care apar odată cu campania din acest an, toate chestiunile pe care trebuie să le respectați, pentru a nu avea surprize atunci când trebuie să primiți autorizația de plată, dar de fapt nu ați făcut ceva bine”, a mai explicat Ovidiu Săvâșcă.

Prezentarea noutăților din Campania APIA 2024

Au urmat o serie de explicații legate de noutățile aferente campaniei din 2024 transmise de către Angelica Meșter, șeful Biroului de Servicii Autorizare Plăți din cadrul APIA Mureș.

Depunerea cererilor de plată pentru intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic la APIA, pentru prima dată, nu există termene de prelungire în acest an, perioada de depunere fiind din 4 aprilie până în data de 07 iunie 2024. De asemenea, legislația europeană a fost modificată și astfel și legislația internă a suferit două adaptări importante, prin publicarea în Monitorul Oficial în data de 21 Martie 2024 a Ordinelor Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 106/2024, respectiv nr. 107/2024, care practic au înlocuit legislația aplicabilă anului precedent.

„În aceste condiții, APIA a pus la dispoziția dumneavoastră aplicația IPA ONLINE prin care dumneavoastră, utilizând parolele individuale alocate, generate conform regulilor stabilite în anii precedenți, puteți face modificări/actualizări ale parcelelor pentru anul 2024, acestea fiind în faza de proiect, fără a avea încă posibilitatea de a închide cererile și a le aproba. Odată cu demararea campaniei, fermierii stabili pot, împreună cu funcționarii responsabili de dosar, datele concrete de închidere a acestor cereri și coordonatele certe ale cererilor (suprafață, cultură, intervenții solicitate, alte cerințe care definesc normele de condiționalitate, sau normele PNDR 2023-2027)”, a explicat Angelica Meșter.

Totodată, fermierii aflați la întâlnire au fost anunțați că orice nelămurire sau înrebare ar apărea poate fi ștearsă cu ajutorul funcționarilor responsabili. „Absolut toate informațiile de care aveți nevoie, toate schimbările apărute în acest an ș.a.m.d. apar pe site-ul oficial al APIA (www.apia.org.ro), fiind la îndemâna oricărui fermier are nevoie de ea”, a mai explicat șeful Biroului de Servicii Autorizare Plăți.

S-au mai atins și subiecte precum noul regulament impus terenurilor non-productive, așa numita pârloagă (teren arabil lăsat necultivat unul sau mai mulți ani, pentru refacerea fertilității lui), regulamentele GAEC 03 care se referă la regulile și interdicțiile legate de incendierea terenurilor, GAEC 07 legat de rotațiile culturilor de pe un teren arabil și GAEC 08 legat de ponderea parcelelor cu terenuri neproductive declarate către APIA.

Text&foto: Lorena PINTILIE