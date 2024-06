VIDEO-FOTOREPORTAJ: Tehnologii de viitor, la Ziua Grâului 2024 de la Seuca

Aproximativ 600 de fermieri din Transilvania și reprezentanți ai peste 30 de instituții și companii naționale și multinaționale din domeniul protecției plantelor și geneticii și partenere au contribuit miercuri, 19 iunie, la succesul celei de-a opta ediții a Zilei Grâului, eveniment organizat de către DAFCOCHIM AGRO și familia Kosa în satul Seuca din Gănești, comună aflată în Valea Târnavei Mici, la doar câțiva kilometri de municipiul mureșean Târnăveni.

Soluții de ultimă generație

Ediția 2024 a Zilei Grâului de la Seuca, eveniment de tradiție în calendarul agribusiness național, și-a scris povestea într-o zi clasică de vară, caniculară, în loturile experimentale de grâu din incinta Fermei Kodagro. Loturile experimentale au fost pregătite de următoarele companii și instituții naționale și internaționale: Adama, Aectra Agrochemicals, Azomureș, Bayer, Biocrop, Borealis, CICh, Ciproma Sem, Corteva Agriscience, Donau Saat, FMC, Holland Farming, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Innvigo, KWS, Lidea, Limagrain, Marton Genetics, Nufarm, Saaten Union, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, Summit Agro, Syngenta, Timac Agro și UPL, la care se adaugă standurile companiilor partenere: Agria, Aliat, BMW, IRUM-Maviprod, Mewi, IPSO și SAM.

”Vă mulțumim pentru că sunteți prezenți la acest mare eveniment, unde aveți ocazia să vizitați loturile demonstrative, cu genetică de ultimă generație, națională și din toată lumea. Dumneavoastră sunteți cei care hotărâți ce fel de soiuri folosiți în aceste condiții meteo delicate în ultimii ani, caracterizate de încălzire globală și lipsa precipitațiilor. Suntem onorați de prezența dumneavoastră, în jur de 600 de fermieri și-au anunțat prezența la acest eveniment, precum și toate firmele mari. Pe lângă genetică, oferta cuprinde și produse de protecție a plantelor care intră în tehnologia fermelor. De câțiva ani avem acest obicei, de a discuta față în față, cu marii producători de produse de protecția plantelor și de genetică din lume”, a spus, în deschiderea evenimentului, Dr. Ing. Gheorghe Boțoman, consilier tehnic în cadrul DAFCOCHIM AGRO și Membru Corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” din România, un profesionist foarte apreciat și respectat în domeniul protecției plantelor din țara noastră.

Speranțe pentru producții excelente

Invitații Zilei Grâului 2024 de la Seuca au fost salutați apoi de către Marinel Ștefan, directorul general al DAFCOCHIM AGRO, care a transmis mulțumiri cordiale atât partenerilor, cât și colegilor.

”Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră, sunteți în număr foarte mare, și chiar dacă e căldură Dumnezeu ține întotdeauna cu oamenii buni. Ne-a dat soare, săptămâna trecută ne-a dat ploaie, poate chiar prea mult. În 8 aprilie am avut un îngheț, de minus cinci grade Celsius aici în zonă, care puțin a afectat lotul. Sper că v-ați dat seama care soi de grâu merge bine în zona noastră după fiecare lot pe care l-am însămânțat. Aș dori să le mulțumesc partenerilor noștri, furnizorilor de inputuri și de semințe, pentru sprijinul acordat. De asemenea, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, pentru că sunteți partenerii noștri, și vreau ca această zi să fie o sărbătoare, să ne simțim bine împreună. Să sperăm că prețul la cereale va reveni și că ne vom întâlni zâmbind spre sfârșit de ani și vom avea un profit care să vă satisfacă toate cerințele. Aș dori să le mulțumesc și colegilor mei care m-au ajutat foarte mult la pregătirea acestui lot și în special domnului Kosa, care a fost alături de noi din toamnă și până acum”, a afirmat Marinel Ștefan.

Ferma Kodagro, etalon al calității

Gazda evenimentului a fost din nou familia Kosa din Seuca, reprezentată de același duo tată-fiu, respectiv de Kosa Gyula și Kosa Alpar, doi fermieri destoinici care cred cu încăpățânare în viitorul agriculturii românești.

”Bine ați venit în colectivitatea noastră deja foarte bine închegată. Am reușit iarăși să facem un eveniment pe care îl dorim în fiecare an. Din păcate, în anii pandemiei nu am reușit, dar de atunci încercăm să facem față. Vă mulțumesc pentru că ați venit în așa număr mare și mă încântă faptul, având o vârstă, că văd foarte mult tineret care pe mine personal mă duce la gândul că agricultura românească are un viitor. În primul rând, văd prin băiatul meu treaba aceasta, dar văd și astăzi, uitându-mă în stânga și în dreapta, mult tineret”, a fost mesajul transmis de către ing. Kosa Gyula, care a urat tuturor ”multe rezultate și mult noroc.”

Profesionalismul echipei care își desfășoară activitatea la Ferma Kodagro din Seuca a fost apoi subliniat de către Dr. Ing. Gheorghe Boțoman.

”La Seuca, la Ferma Kodagro, există un laborator pentru determinarea calității. Toate transporturile de cereale care vin din câmp primesc o fișă după ce sunt analizate cu echipamente de ultimă generație. Ne mândrim cu asta”, a afirmat consilierul tehnic al DAFCOCHIM AGRO.

”Aici se respectă standardele de cercetare, ca la carte, iar rezultatele sunt cu virgulă, foarte exacte. Avem un sistem de interpretare statistică a datelor, venim cu o fișă pe care toți beneficiarii geneticii din zona transilvană o primesc”, a adăugat Dr. Ing. Gheorghe Boțoman.

Încrederea, pilon al succesului

Importanța relației de încredere dintre Grupul DAFCOCHIM și marii producători de inputuri pentru sectorul agricol a fost subliniată de către Liviu Cojoc, Administrator-Președinte al Grupului DAFCOCHIM.

”Cred că unul dintre cuvintele cheie care definește relația cu partenerii noștri, companii multinaționale și naționale, este încrederea. Încrederea a fost fundamentul colaborării nostre de decenii cu managerii furnizorilor de inputuri pentru agricultură. Încrederea a fost factorul determinant în derularea unor afaceri bilaterale corecte și cinstite, care ne-au ajutat să creștem și să ne consolidăm atât de bine. Ca aport personal, mi-a revenit sarcina și onoarea de a menține și dezvolta relațiile cu country liderii a peste 30 de companii multinaționale care operează în agribusiness-ul din România și, în unele cazuri, Republica Moldova și alte state din Balcani și Europa Centrală și de Est, membre ale CropLife România – fostă AIPROM, afiliată de CropLife Europe cu sediul în Bruxelles. Totodată, pe baza încrederii reciproce pe care am construit-o, consider că am reușit să le transmitem partenerilor noștri faptul că apreciem în egală măsură oferta fiecăruia dintre ei, astfel încât în depozitele noastre se pot regăsi produse pentru protecția plantelor sau fertilizanți din gama fiecărui furnizor. O altă dovadă este faptul că în fiecare an, echipele partenerilor noștri, companii naționale și multinaționale, participă simultan la simpozioanele tehnico-științifice organizate de noi, în țară și în străinătate, în prezența a sute de fermieri”, a arătat Liviu Cojoc.

Prețuire pentru fermierii parteneri

Totodată, experimentatul omul de afaceri care administrează Grupul DAFCOCHIM a avut un mesaj de prețuire și pentru fermierii parteneri din județele transilvănene.

”Fermierii au reprezentat încă de la început un pilon esențial al activității și strategiei noastre. În primul rând, cei din județul Mureș, apoi cei din județele din Centrul Transilvaniei pe care le acoperim astăzi: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sibiu, Harghita, Covasna și Brașov. De aceea, prețuim fiecare relație pe care am construit-o cu fermierii parteneri, astfel încât după trei decenii avem colaborări solide, corecte și extrem de deschise cu acești maeștri ai valorificării fiecărei parcele cultivate folosind tehnici de genetică avansată, tehnologii moderne și inovatoarele ”medicamente pentru plante”, furnizate de compania noastră”, a subliniat Liviu Cojoc.

S.O.S. către guvernanți

Participanții la Ziua Grâului 2024 de la Seuca au primit apoi salutul de ”Bun venit” din partea lui Balog Elemér, primarul comunei Gănești, care s-a declarat încântat de amploarea pe care evenimentul a luat-o de la înființare și până în prezent.

”Salut echipa DAFCOCHIM condusă de domnul Liviu Cojoc și de domnul Radu Fodor, alături de domnul director Marinel Ștefan, precum și pe reprezentanții Kodagro SRL, domnul inginer Kosa Gyula și Kosa Alpar, care conduc această activitate. Iată, pot să zic că se poate”, a afirmat edilul șef al comunei Gănești.

Totodată, Balog Elemér a solicitat public autorităților de la București să ofere sprijin mai consistent fermierilor din România: ”Îi transmit ministrului Agriculturii actual, transmit Ministerului Agriculturii, Guvernului, să ajute fermierii din România fiindcă numai așa, împreună, putem să progresăm și să avem culturi bogate. Vedeți ce probleme ne-au creat în ultima perioadă atât cu pandemia, cât și cu războiul care este și în momentul de față, și vreau să cer sprijinul Guvernului și Ministerului Agriculturii să ajute fermierii, fiindcă numai așa putem să prosperăm și să mergem înainte.”

Susținere academică

Pe lista invitaților speciali ai Zilei Grâului 2024 de la Seuca s-au aflat și Prof. Univ. Dr. Ing. Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” din România și Dr. Ing. Aurel Badiu, vicepreședinte aceluiași for academic.

În discursul său, Prof. Univ. Dr. Ing. Valeriu Tabără a menționat faptul că realizările de la Ferma Kodagro de la Seuca sunt ”extrem de importante pentru tot ceea ce înseamnă fermieri din zonă”, dar și la nivel național, ”pentru decizii pe care le luăm în cercetare și în promovarea unor realizări ale cercetării și ale companiilor partenere”.

”De câțiva ani buni, de când sunt loturile acestea, și noi la Academie luăm datele de aici și le folosim în ceea ce înseamnă discuțiile sau dezbaterile pe problema grâului și pe problema celorlalte cereale pe care le aveți în loturile demonstrative. Pe de altă parte, vreau să îi felicit pe toți cei care reiau problema geneticii, a ceea ce înseamnă realizarea de soiuri care să fie adaptate condițiilor de acum, pentru că schimbările climatice nu sunt o poveste, ci trebuie să le facem față și va trebui să construim soiuri și tehnologii cu care să le putem parcurge. Nu o să putem combate schimbările climatice, cum spun unii, chiar dacă sunt președinți de stat, dar putem să facem în așa fel încât să fie suportabile. În al treilea rând, problema cea mai importantă este să găsim soluțiile pentru a produce pâine și carne ieftină. Asta nu înseamnă că trebuie să producem ieftin sau să vindem ieftin, cum vor unii. Și aici intervine un alt factor, deosebit de important, pe care îl faceți aici în câmp: elementul de calitate”, a declarat președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” din România, care i-a asigurat pe cei prezenți atât de sprijinul său personal, cât și de cel instituțional.

Ștefan Vuza, mesaj optimist

Lista personalităților care au transmis mesaje de apreciere participanților la Ziua Grâului 2024 de la Seuca a fost întregită de către Ștefan Vuza, Președintele societății Chimcomplex Borzești și un prieten vechi al Grupului DAFCOCHIM.

”Vă felicit, chiar dacă sunt și probleme și multe lucruri nu merg, totuși haideți să vedeți partea plină a paharului. Chiar merge bine, chiar ați muncit fiecare dintre voi, și la noi în Chimie este la fel, de aceea vă doresc să vă meargă și mai bine, iar legătura dintre noi și Chimie este foarte simplă: și noi, ca și voi, fermierii, lucrăm cu lucruri reale. Și trebuie neapărat să acționăm, nu numai să reacționăm, iar legătura dintre noi și voi este că trebuie să continuați”, a spus Ștefan Vuza, prin intermediul unui mesaj video transmis din străinătate.

Sărbătoarea de la Seuca a continuat apoi cu mult așteptatele momente de socializare, presărate cu un program artistic bogat, bucate și băuturi alese, pentru toate gusturile, și o tombolă cu numeroase premii surpriză.

