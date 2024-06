Admiterea 2024 la programul de studii Psihologie din cadrul UMFST

UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș informează viitorii candidați la programul de studii de licență Psihologie, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, că în anul universitar 2024/2025 sunt disponibile 100 de locuri, dintre care 50 sunt locuri finanțate de Universitate și 50 sunt locuri cu taxă. Înscrierile online (24/24) vor avea loc în perioada 20-24 iulie 2024 prin intermediul site-ului: https://admitere.umfst.ro/.

Coordonatorul programului de studii Psihologie, conf. univ. dr. Cosmin Popa, ne-a acordat un interviu în care ne vorbește despre particularitățile noului program de studii și despre admiterea 2024.

Reporter: Domnule conf. univ. dr. Cosmin Popa, vă rugăm să ne faceți o prezentare a noului program de studii de licență Psihologie din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”.

Conf. univ. dr. Cosmin Popa: Programul de studii de Psihologie din cadrul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș este autorizat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, iar cifra anuală de școlarizare este de 100 de locuri, dintre care 50 de locuri sunt finanțate de Universitate, iar 50 de locuri sunt cu taxă. Dincolo de aceste aspecte administrative, programul de studii Psihologie este unul atractiv datorită oportunităților privind accesul la o calitate ridicată a actului didactic – discutăm despre cadre didactice extrem de dedicate și performante – și a caracterului modern al spațiilor didactice (săli de curs, de seminar și laboratoare). Viitorii studenți vor avea acces la cele mai noi instrumente psihologice și protocoale de intervenție, utilizate sau recomandate de ghidurile internaționale din domeniu.

Rep.: Din experiența dumneavoastră, cât de necesară vedeți crearea și implicit includerea Psihologiei în oferta educațională a UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș? Când au fost realizate primele demersuri în acest sens?

C.P.: Eu cred că a fost mai mult decât necesară deoarece aspectele privind practica psihologică implică interdisciplinaritatea, în special cu medicina, iar acest lucru nu mai reprezintă de mult timp pe plan internațional o alegere, ci este o necesitate. Din acest punct de vedere, UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș a avut resursele pentru a dezvolta un program elaborat în raport cu noutățile științifice din domeniul psihologiei. Acest lucru nu înseamnă că psihologia se va transforma în medicină sau viceversa, ci este vorba despre transferul de cunoștințe teoretice și practice, bazale, doar din cadrul anumitor discipline ale medicinei către psihologie. În acest context, după o discuție pe care am avut-o cu domnul Rector, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, în luna noiembrie a anului trecut, am înființat un grup de lucru format din psihologi și medici din România, Spania și SUA. După câteva luni de muncă de echipă, am elaborat curricula de formare pentru programul de studii. A fost un demers curajos și trebuie să subliniez faptul că acest program este unic în România, iar noutatea constă în faptul că am respectat toate condițiile legate de formarea în psihologie, adică programul de studii se va axa în primul rând pe psihologie și toate disciplinele aferente. În plus, am adăugat cursuri și semninarii care includ discipline „de graniță” cu anumite discipline din medicină. Este adevărat, aceste cursuri sunt elaborate la un nivel bazal și general, fiind adaptate pentru studenții de la psihologie, pentru a se potrivi cu așteptările și necesitățile teoretice, dar mai ales practice ale unui viitor psiholog. Am reușit să integrăm armonios interdisciplinaritatea, încă de la nivel de licență.

Rep.: Ne puteți oferi mai multe detalii despre aceste noi discipline din cadrul acestui program, unele folosite chiar în premieră în țara noastră?

C.P.: În momentul în care domnul Rector a venit cu ideea înființării acestui program, mi-a precizat că trebuie să fie unul care să se diferențieze prin conținutul său. Astfel, împreună cu colegii mei din Statele Unite ale Americii, și aici i-aș aminti în special pe Prof. Dr. Wesley C. Lee, Prof. Dr. Adrian Rus și Lector dr. Jeremy Wente, am discutat și am elaborat o curriculă de formare în psihologie, care să includă într-un mod echilibrat pregătirea teoretică și cea practică. Mai mult decât atât, reperele noastre au fost date de trei programe de studii în psihologie din cadrul unor importante universități americane, mai exact Columbia University, Standford University și University of Pennsylvania. Așadar, dincolo de cursurile care fac parte din programa de formare în psihologie, există și cursuri care au caracter de noutate, cum ar fi: psihoterapia cognitiv-comportamentală în durerea cronică, fiziologie aplicată în psihologie, elemente de terapia durerii aplicate în psihologie, farmacoterapie aplicată în psihologie. Mă bucură în mod special faptul că am reușit să cooptăm în colectivul nostru de cadre didactice profesori de psihologie din țară și străinătate, cu o foarte bună reputație națională și internațională. Vom începe o campanie de informare a celor care doresc să ne devină studenți, prin care dorim să-i prezentăm, pe rând, profesorii care vor preda la Psihologie și disciplinele pe care le vor susține în cadrul acestui program.

Rep.: Cum va fi organizat noul program de studii? Unde se vor realiza stagiile clinice și practice?

C.P.: Programul de studii va avea o durată de trei ani, mai exact șase semestre, având ca scop realizarea unor standarde de performanță academice ridicate, bazate pe performanță și rigurozitate, în raport cu evaluările naționale și internaționale. În același timp, ca element de noutate, dinamica de predare și de evaluare va fi una diferită. Intenționăm ca studenții noștri să devină parte a unui proces educațional și să nu-și bazeze întregul proces de formare doar pe pe memorarea fadă a unor informații. Acest lucru nu este posibil decât cu implicarea părții practice, adică este important să acumulezi cunoștințe, dar la fel de important este cum vei transfera aceste cunoștințe din plan teoretic în plan practic. Universitatea noastră are un mare atu datorită logisticii și accesului la clinicile universitare sau la unitățile partenerilor noștri. Toate cursurile și seminariile care au corespondent într-una dintre specialitățile din psihologie, fie că vorbim despre psihologie clinică, psihologia muncii, psihologia educațională sau psihologia pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţională, vor fi dublate de stagii de practică în clinicile universitare și în companiile și instituțiile cu care Universitatea are încheiate diverse parteneriate. În opinia mea, transferul de cunoștințe teoretice în plan practic, încă din perioada licenței, poate sta la baza formării unor psihologi bine pregătiți. În acest context, studenții își vor dezvolta compasiunea, empatia și acceptarea față de semenii care se confruntă cu diferite probleme psihologice sau boli.

Rep.: Cum se va realiza admiterea?

C.P:. Înscrierile online vor avea loc în perioada perioada 20 – 24 iulie 2024 prin intermediul site-ului: https://admitere.umfst.ro/. Se pot înscrie în procesul de admitere candidații care dețin diploma de Bacalaureat și candidații care dețin o diplomă de licență și doresc să urmeze o a doua facultate. Condițiile de clasificare ale candidaților constă în ordinea descrescătoare a notei finale de admitere = 60% x media aritmetică a anilor de studiu IX-XI + 40% x media aritmetică a anilor de studiu la Limba și Literatura Română (*clasele IX și X sau clasele IX, X și XI).

Rep.: Ne puteți enumera câteva motive pentru care un elev, viitor student, ar trebui să aleagă să studieze Psihologia la UMFST?

C.P.: Aș menționa buna reputație a universității noastre, recunoscută în plan național și internațional, experiența cadrelor didactice, cu o solidă pregătire academică și practică în psihologie, spațiile didactice unde vor avea loc cursurile, seminariile și laboratoarele, accesul la baze de date științifice internaționale, cărți și reviste importante din domeniul psihologiei și al medicinei, precum și la instrumente psihologice folosite în testarea psihologică sau în evaluările clinice psihologice, posibilitatea de a accesa burse internaționale și de a efectua stagii de pregătire în străinătate, precum și cifra de școlarizare generoasă (50 de locuri bugetate și 50 de locuri cu taxă).

Rep.: Ce obiective ați stabilit în ceea ce privește dezvoltarea programului de studii Psihologie?

C.P.: Îmi doresc ca acest program de studii să fie doar un început și să reușim să formăm psihologi bine pregătiți, care prin tot ceea ce vor face să reușească să aducă plusvaloare în profesia pe care o vor practica și în societate. De asemenea, ne propunem o combinare a activităților teoretico-practice cu activitatea de cercetare științifică prin facilitatrea accesului studenților la ghiduri și protocoale internaționale specifice, precum și la laboratoare echipate cu dotările necesare derulării unei cercetări în domeniul psihologiei. Un alt obiectiv important este cel de adaptare continuă a curriculei la nevoile și cerințele existente pe piața muncii în ceea ce privește domeniul psihologie, dezvoltarea de parteneriate public-private în scopul asigurării studenților absolvenți o mai bună inserție pe piața muncii.

(Material advertorial)