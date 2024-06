Proiectul avangardist „Zgomotul și furia” revine pe scena muzicală cu evenimente la Târgu Mureș

„Zgomotul și furia” este un proiect experimental inițiat de Iordache și Oigăn în 2015, care a evoluat prin diferite forme și locații, de la București și Cluj până pe litoral. Elementul constant al proiectului a fost natura sa avangardistă și relativ bizară.

Anul acesta, „Zgomotul și furia” a renăscut ca o acțiune muzical-performativă, cu două concerte memorabile la Zadar Bar, un loc esențial pentru avangarda muzicală din București, și la Gourmet Pub, o oază a muzicii creative din Galați.

Saxofonistul Iordache are o carieră remarcabilă, cântând alături de grupuri precum „Creativ” al lui Harry Tavitian și Corneliu Stroe în anii ’80, „Sarmalele Reci”, „Jazz Unit” (grupul bucureștean al pianistului Lucian Ban, înainte de emigrarea acestuia în SUA) și cu Ada Milea în anii ’90. În 2003, Iordache și-a format propriul grup de jazz, numit simplu „Iordache”, și este de asemenea membru al formației rock „Kumm”, potrivit radiomures.ro.

Oigăn, chitarist talentat, este co-fondator al grupului rock „Kumm” împreună cu Kovacs Andras, lider al grupului „Moon Museum”, și colaborează de câțiva ani cu formația „Robin And The Backstabbers”, cântând și sub nume propriu.

Evenimentul „Zgomotul și furia” va avea loc vineri, 28 iunie, de la ora 20:00, la Turnul Porții din Cetatea Medievală Târgu-Mureș, fiind găzduit de Incubator 13. Iordache și Oigăn promit o seară plină de muzică avangardistă și performanțe inedite, continuând tradiția proiectului de a surprinde și inspira publicul.

(L.P.)