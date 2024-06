Ziua Grâului 2024. Syngenta, jucător important pe piața agricolă din România

Aproximativ 600 de fermieri din Transilvania și reprezentanți ai peste 30 de instituții și companii naționale și multinaționale din domeniul protecției plantelor și geneticii și partenere au contribuit miercuri, 19 iunie, la succesul celei de-a opta ediții a Zilei Grâului, eveniment organizat de către DAFCOCHIM AGRO și familia Kosa în incinta Fermei Kodagro din satul Seuca – Gănești, comună aflată în Valea Târnavei Mici, la doar câțiva kilometri de municipiul mureșean Târnăveni.

Printre companiile participante s-a regăsit și Syngenta, una dintre companiile globale de vârf din agricultură, formată din Syngenta Crop Protection și Syngenta Seeds. Compania agricolă este un jucător important, prezent pe piața locală de semințe și produse pentru protecția plantelor de mai bine de 20 de ani, pregătit să răspundă nevoilor fermierilor printr-un portofoliu bogat de produse și serivcii de ultimă generație care adresează provocările unei agriculturi în continuă schimbare.

Reprezentantul companiei Syngenta la Ziua Grâului a fost Darius Mathiu, manager regional la departamentul de Protecție a Plantelor pe Regiunea de Vest.

„Ne bucurăm să onorăm invitația Dafcochim pentru acest eveniment, un eveniment de bun augur în care ne întâlnim atât producătorii cât și fermierii pentru a găsi, împreună, niște soluții viabile și sustenabile pe viitor. În această platformă, fiind intitulată Ziua Grâului, avem trei soiuri de grâu, și anume: Gabrio, Pibrac și Passion, niște soirui de grâu care au demonstrat adaptabilitate la condițiile din zona centrală a țării și care ne dau atât producții pe măsura așteptărilor cât și calitatea de care avem nevoie pentru a fi panificabile. Avem, astfel, un potențial de producție și de calitate ridicat pentru că Syngenta este o companie care are standarde înalte. Noi, ca și companie venim cu o gamă de produse complexe și complete pentru toate culturile. Putem spune că Syngenta oferă o tehnologie de la „A la Z”, atât prin tratamente complete pentru sămânță, erbicidare încă din toamnă, acoperind toate verigile tehnologice atât pe cultură de grâu, cât și pe cultura de orz”, a explicat acesta, despre soiurile de grâu prezentate în cadrul evenimentului.

Portofoliu vast de produse agricole

De asemenea, managerul ne-a prezentat și o gamă largă din produsele aflate în portofoliul Syngenta, printre care tratamente pentru semințe, insecticide, erbicide și regulatori de creștere.

„Cu toții știm că o protecție pentru o cultură de grâu începe încă de la sămânță. Nu este suficient să avem doar soiuri de calitate, ci este important să avem și o protecție corespunzătoare asupra lor. Pentru această problemă, Syngenta are mai multe soluții, aș aminti aici Austral Plus care este singurul insectofungicid readymix care se găsește pe piața din România, fiind un produs care ne rezolvă atât problemele cu partea de viermi de sârmă cât și cu musca cenușie, dăunători care înnultimii ani au început să capete toleranță la produsele care conțin imidacloprid. Un alt produs premium este Vibrance Duo, care are în componența sa o subtanță activă nouă numită sedaxan, o substanță concepută de compania noastră special pentru tratamentul sămânței, fiind singurul produs care are omologare la rhizoctonia cerealis, o boală care capătă tot mai mult teren. Acest produs ajută și la întărirea rădăcinilor atât pe orizontală cât și pe verticală, ceea ce înseamnă că plantele vor capta mai multă apă și mai mulți nutrienți din sol. Un alt produs marca Syngenta este Celest Extra, folosit tot pentru tratamentul sămânței”.

Regulator de creștere și insecticide de calitate

„Pentru combaterea buruienilor în preemergență noi recomandăm produsul Boxer, având la bază prosulfocarb, un produs care ne oferă o combatere pentru buruieni atât monocotiledonate cât și buruieni dicotiledonate. În primul tratament se intervine cu produsul Amistar Prime Pack, un pachet mare care are la bază două substanțe active, singergia dintre cele două îl face să fie foarte eficient pe partea de septorioză și de făinare. În al doilea tratament se intervine cu produsul, vârf de lance al companiei noastre, Elatus Era, produs care vine cu o substanță activă nouă care se numește solatenol. Ca și soluție de erbicidare în primăvară, în cazul în care există probleme cu iarba vântului sau cu ovăzul sălbatic recomnadarea este Axial One, având omologare chiar și pentru culturile de orz.

Anul acesta ne-a demonstrat că este un an în care am fost nevoiți să intervenim cu un regulator de creștere numit Moddus Evo, produs care lucrează excelent prin micșorarea taliei grâului, dar și prin îngroșarea paiului și a peretelui celular al acestuia, pentru a avea o toleranță foarte ridicată la cădere. Ca și insecticid, am folosit cunoscutul Karate Zeon, un produs care se deosebește de celelate produse ce au la bază lambda cealotrină pentru faptul că acea capsulă a Karate Zeon este de 10 ori mai mică decât o capsulă normală de lambda cealotrină, ceea ce înseamnă că are o eliberare mai lentă, astfel încât, particula produsului nostru reușește să pătrundă prin perișorii de pe membrele insectelor, ajungând mai repede în organismul acestora”, ne-a enumerat Darius Mathiu.

Digitalizarea, pas important pentru compania Syngenta

Cât despre digitalizare, managerul ne-a dezvăluit că Syngenta se ocupă în prezent de mai multe proiecte prin care își dorește să dezvolte noi aplicații și tehnologii care să vină în ajutorul fermierilor.

„Am început proiecte și pe partea de digitalizare a companiei, pentru a veni, bineînțeles, în ajutorul fermierilor. Am început prin aplicația Seed Selector, o aplicație ce îi ajută pe colegii mei să aleagă hibrizii cei mai potriviți pentru o anumită zonă sau sol din țară. Mai avem un proiect în derulare care se numește Interra Scan, o aplicație prin care putem urmări ceea ce avem în sol și în funcție de asta putem face anumite recomandră pe baza unor informații concludente. Lucră, însă, în continuare la mai multe proiecte care să faciliteze munca fermierilor”, a adăugat managerul.

„Felicit echipa DAFCOCHIM pentru organizarea evenimentului și pentru că ne oferă ocazia de a ne întâlni, față în față, cu potențialii noștri clienți. Potențialul calitativ al discuțiilor dintre noi și numărul mare de fermieri care vin la acest eveniment este unul foarte ridicat”, a încheiat Darius Mathiu.

Text & foto: Lorena PINTILIE