Moment aniversar pentru Grupul de Șezătoare de la Reghin

Expoziția ”Cămașa cu altiță, între Cer și pământ” deschisă miercuri, 19 iunie, la Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin a prilejuit și o frumoasă aniversare, un an de la înființarea Grupului de Șezătoare din Reghin coordonat de Felicia Daniela Bugnar.

„Pot spune că activitatea șezătorii a fost cea care m-a căutat ea pe mine, nu eu pe ea. Mi-a prilejuit bucuria de a cunoaște oameni deosebiți, în frunte cu doamna doctor Mirabela Suciu care a avut ideea de a organiza o șezătoare a orașului. În aceeași zi am primit sprijinul doamnei Alexandra Bujor de la Casa de Cultură din Reghin unde am și primit o locație unde să ne desfășurăm activitatea. De asemenea, doamna Roxana Man, directorul Muzeului Etnografic a fost alături de noi și sprijină proiectul pe care l-am început destul de curând privind cămașa cu ciupag și cătrința cu trup vânăt. De asemenea, doamna Maria Borzan a fost alături de noi, dânsa a condus deschiderea șezătorii anul trecut”, a precizat Felicia Daniela Bugnar care a adus mulțumiri celor care s-au alăturat proiectului de punere în valoare a șezătorii.

„Au venit la șezătoare oameni frumoși care urmează proiectul la care ne-am neam pornit și nu numai cu răbdare. Câteva luni am așteptat pânză să se țese în război, am început să coasem cămășile cu ciupag, iar acum avem și cătrința cu trup vânăt. Am înaintat cu pași mici dar extrem de sinceri și adevărați. De asemenea, am primit sprijinul Mădălinei Mariș care ne-a onorat cu prezența, fapt pentru care îi mulțumim pentru că a acceptat să-l îndrume pe Darius Luca care a participat cu succes la olimpiada de meșteșuguri tradiționale. A reprezentat județul Alba, el fiind elev la Sibiu, calificat pentru faza națională care va avea loc în luna iulie la Sibiu”, a spus Felicia Daniela Bugnar.

La rândul său, Mădălina Mariș a subliniat importanța sprijinirii celor care doresc să deprindă tainele cusutului pe care o aprofundează cu succes în cadrul Grupului „MăiestrIA în acțiune”.

„La această șezătoare de la Reghin la care am avut bucuria să fiu prezentă, norocul celor care participă este că sunt peroane care au cunoștințe foarte profunde despre autenticitatea costumului, plus că există acces la muzeu, la exponatele de aici, și nu în ultimul rând deschiderea de care dau dovadă cei care însuflețesc această șezătoare”, a spus Mădălina Mariș.

Gazda muzeului, directoarea Roxana Man a punctat și ea solidaritatea de care dau dovadă iubitorii de frumos din cadrul șezătorii conduse de Felicia Daniela Bugnar.

„Mă bucur că văd că există această solidaritate între femei. Acest lucru se naște în șezători, e un loc unde fiecare scoate ce-i mai bun din cealaltă. Eu așa am simțit. Mă bucur de această deschidere de a învăța din ceea ce are și poate să ofere fiecare. Mă bucur că sunt oameni care au ceva de oferit și găsesc ocazia și oportunitatea să o facă. Întotdeauna găsim oameni de la care putem învăța. Deschiderea asta, sinceră, fără rețineri, plină de bunătate este specifică omului simplu de la țară”, a subliniat diretorul Muzeului Etnografic ”Anton Badea” din Reghin.

Alin ZAHARIE