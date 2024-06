Festivalul SoNoRo Musikland, concerte în Brașov, Sighișoara și pe Colinele Transilvaniei

Festivalul SoNoRo Musikland – ediţia a VI-a este programat în perioada 25 iulie – 4 august şi va continua să celebreze, prin intermediul muzicii clasice, patrimoniul cultural din oraşele Braşov şi Sighişoara.

Conform unui comunicat de presă al organizatorilor, vor fi promovate şi câteva sate care fac parte din arealul Colinelor Transilvaniei – Cristian, Râşnov, Cincu, Meşendorf, Criţ şi Viscri.

Cu excepţia primului concert, accesul la concertele Festivalului SoNoRo Musikland este liber şi se face pe bază de invitaţie sau rezervare.

„Această ediţie a festivalului propune publicului 13 concerte, dintre care 3 jam sessions surpriză. 70 muzicieni din 10 ţări vor încânta publicul seară de seară, interpretând capodopere de Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Joseph Haydn, Franz Liszt, Serghei Rachmaninov, Johannes Brahms, Bela BartĂłk şi mulţi alţi compozitori’, se precizează în comunicat.

Concertul de deschidere va avea loc pe 25 iulie, de la ora 20.00, în Piaţa Sfântul Ioan, împreună cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii Braşov, dirijată de Cristian Oroşanu.

Festivalul revine şi în acest an în câteva locuri ale primelor ediţii, precum Bastionul Ţesătorilor / Bastionul Artiştilor, Das Fort Boutique, Sala de Festivităţi a Primăriei Municipiului Sighişoara, Criţ Cross din Criţ, Meşendorf Gasthaus şi Biserica fortificată Meşendorf, dar ajunge şi în şase spaţii noi: Căminul Cultural Cristian, Muzeul Civilizaţiei Urbane a Braşovului, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”, Biserica Evanghelică Sfântul Bartolomeu, Fuga Lolelor Cincu. Museum in Progress şi Casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea.

(Redacția)