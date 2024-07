Două eleve de la LPS Târgu Mureș au terminat cu medii de 10 toți anii de gimnaziu!

Există idei preconcepute conform cărora sportivii de performanță nu pot avea rezultate bune și la învățătură. Această ”ștampilă” le este aplicată, de regulă, și elevilor Liceului cu Program Sportiv (LPS) ”Szasz Adalbert” din Târgu Mureș. Lucrurile nu stau așa, iar dovezi sunt multe.

Două dintre cele mai elocvente și actuale exemple despre faptul că un sportiv bun poate avea rezultate pe măsură și la școală sunt Catinca Pastia și Balázs Júlia Lenke, absolvente ale clasei a VIII-a. Cele două eleve au avut media 10 în toți cei patru ani de gimnaziu (clasele V-VIII).

Redăm în rândurile de mai jos povestea succesului lor sportiv și educațional, văzută din propriile perspective.

Catinca Pastia: ”Nimic nu este imposibil atunci când îți dorești din toată inima ceva”

”Numele meu este Catinca Pastia și sunt absolventă a clasei a VIII-a, secția română.

Timp de nouă ani am practicat cu pasiune gimnastica ritmică. Este un sport în care mă regăsesc deoarece îmbină plăcut arta, muzica și abilitățile sportive. Încă din clasele primare mi-am dorit să particip la cât mai multe competiții sportive și să îmi fie apreciat efortul depus. Având antrenoare pe doamnele profesor Maria Mihaela Sandor și Ioana Matei, care au crezut în mine, am avut oportunitatea să fac parte din grupa de performanță a ramurii sportive gimnastică ritmică și să particip la numeroase competiții școlare și extrașcolare, situându-mă de multe ori pe podium. Finalul acestui parcurs frumos s-a făcut acolo unde a început, la Târgu Mureș, în cadrul Campionatului Național Școlar, obținând medalia de bronz la obiectul minge și locul IV la individual compus.

Fiind condiționată de către părinți practicarea acestui sport de obținerea unor rezultate școlare care să îmi asigure aceesul la o educație de calitate, cu antrenamente în cinci zile din șapte, cu programe competiționale la sfârșitul saptămanii, a fost necesară regândirea parcursului în toți acești ani. Nu am renunțat la timpul de calitate petrecut alături de familie sau prieteni, dar a fost nevoie să sacrific din cel dedicat activităților de timp liber, pentru a nu neglija învățarea și lectura. Rezultatele obținute întăresc ideea că nimic nu este imposibil atunci când îți dorești din toată inima ceva.

Am participat la diverse concursuri de creație literară sau olimpiade școlare. Doamna profesor Anamaria Papuc este persoana grație căreia, în ultimii doi ani școlari, participarea la concursul de creație literară „Serafim Duicu” a fost recompensată cu premii, iar lucrarea participantă în acest an la concursul „Un codei numit Fair-Play” a obținut locul I județean, fiind selectată pentru etapa națională. Tot în categoria concursuri școlare se regăsește participarea la concursurile Bebras, la care doi ani la rând am obținut locul II național.

Sportul m-a învățat că singura persoană cu care trebuie să fiu în competiție sunt eu. Am înțeles că scopul întregii activități de învățare este acela de a îmbunătăți ceea ce sunt pentru a obține cea mai bună variantă a mea. Sportul este despre puterea de a dărui și a primi în egală măsură, despre bucuria de a împărtăși cu ceilalți emoția prezentului. Despre aceasta și multe alte lucruri de suflet ne-a învățat doamna profesor diriginte Ungvari Ramona. Implicându-ne în diverse activități extrașcolare cu deosebit impact educativ, ne-am format deprinderi și atitudini, așezând în cufărul timpului amintiri de suflet.

Timpul liber este o resursă foarte prețioasă, iar atunci când dispun de el îmi place să aștern desene pe hârtie, portrete în special, să urmăresc benzi desenate japoneze, să mă relaxez în compania unei cărți, autorii japonezi fiind preferații mei în literatură. Din tot ce am citit, cartea mea preferată este „Dacă pisicile ar dispărea din lume”, scrisă de Genki Kawamura.

Ce îmi doresc pentru viitor? Cu ochii deschiși visez la o excursie în Japonia. Îmi propun să aflu cât mai multe despre cultura japoneză studiind-o și învățând limba. Mi-ar plăcea să urmez o filieră reală cu un program intensiv sau bilingv de studiu al limbii engleze, însă dorința mea este aceea de a avea o carieră în domeniul artistic actorie.”

Balázs Júlia Lenke: ”Fiecare succes pe plan sportiv m-a ajutat să devin ceea ce sunt azi”

”Mă numesc Balázs Júlia Lenke, am 15 ani și locuiesc în Târgu Mureş.

Prima persoană care m-a îndrumat și m-a învățat să iubesc cărțile și implicit școala a fost doamna învățătoare de la Școala Gimnazială ”George Coșbuc” din Târgu Mureș, unde am terminat școala primară.

La inițiativa părinților, mi-am continuat studiile la Liceul cu Program Sportiv ”Szász Adalbert”, unde am fost legitimată la secția handbal. Datorită antrenorilor și coechipierilor am descoperit frumusețea acestui sport de echipă și am avut posibilitatea de a descoperi frumusețile orașelor vizitate cu ocazia diferitelor competiții de handbal, unde unde am reușit să obținem rezultate notabile.

În clasa a VIII-a am început să practic atletismul. Domnul antrenor care m-a pregătit m-a ajutat foarte mult în formarea mea ca sportiv, dar și ca om. M-a ajutat să îmi depășesc limitele și să îndrăgesc și această ramură sportivă, dar mai presus de toate mi-a arătat care sunt calitățile unui adevărat pedagog.

Fiecare succes pe plan sportiv m-a ajutat să devin ceea ce sunt azi, adică o persoană luptătoare, ordonată, serioasă.

Pe plan școlar am avut parte doar de profesori foarte bine pregătiți care m-au îndrumat, au crezut în mine și de la care am învățat foarte mult. Ar fi lipsit de fair-play să enumăr doar câțiva dintre ei, deoarece fiecare profesor care mi-a predat a contribuit la formarea mea. Aș spune că am fost mai degrabă o familie, unde fiecare profesor și-a oferit propriul bagaj de cunoștințe și astfel am avut oportunitatea de a învăța foarte multe lucruri teoretice și practice, care sunt sigură că îmi vor fi de folos și pe viitor.

Cred însă că cele mai importante lucruri pe care le-am primit în cei patru ani pe care i-am petrecut la această școală au fost despre valorile umane și morale pe care fiecare profesor, antrenor mi le-a insuflat. Am descoperit aici pedagogi pentru care latura umană a fost de foarte multe ori mai presus decât orice noțiune predată, iar acest lucru a fost esențial în dezvoltarea mea personală.

Respectul reciproc, sinceritatea, severitatea atunci când a fost cazul, toate aceste elemente mi-au decis formarea și m-au ajutat să obțin rezultate atât pe plan școlar cât și sportiv.

De-a lungul anilor am participat la mai multe concursuri școlare printre care aș aminti olimpiada de religie reformată unde m-am clasat pe locul întâi la etapa județeană și am reprezentat școala și judetul Mureș la etapa pe țară.

Am participat la diverse concursuri la disciplina limbă și literatură maghiară. Aș aminti de concursul Kriza János (concurs de interpretat balade) unde am obținut premiul întâi, respectiv doi la etapa județeană și am reușit să mă calific la etapa pe țară.

Am participat și la concursuri de matematică, de limba română și istoria minorităților unde am reușit să obțin rezultate personale frumoase.

Datorită sprjinului primit din partea părinților, profesorilor, antrenorilor, dar și ca urmare a muncii depuse, din toamnă îmi voi continua studiile în străinătate, unde toate cunoștințele și valorile dobândite îmi vor fi de mare ajutor.

Nu știu ce îmi rezervă viitorul, însă știu că îmi va lipsi familia LPS. Voi încerca să port vie amintirea acestor ani petrecuți aici și ori de câte ori voi avea ocazia mă voi mândri că am fost eleva acestui liceu.”

Maria Mihalea SANDOR