Pregătiri intense pentru o nouă ediție de VIBE Festival. Vezi programul evenimentelor din acest an

Pregătirile pentru Vibe Festival 2024 sunt în plină desfășurare, promițând o experiență de neuitat pentru toți participanții, începând de joi, 4 iulie, până duminică 7 iulie. Ediția din acest an îl aduce în prim-plan pe renumitul artist american Jason Derulo, garantând un show de excepție și o atmosferă memorabilă.

Festivalul Vibe va debuta pe 4 iulie, iar locația aleasă pentru eveniment este accesibilă de pe drumul de lângă pista de karting (strada Plutelor), situată la aproximativ 1.200 de metri de Complexul „Weekend”, lângă terenurile de sport. Organizatorii au pregătit măsuri speciale pentru a facilita accesul participanților, inclusiv linii de autobuz suplimentare, disponibile și pe timp de noapte. În plus, biciclete electrice oferite de RentE și un trenuleț care va circula între parcarea Complexului „Weekend” și locația festivalului vor fi la dispoziția vizitatorilor.

„Locația din acest an a fost amenajată astfel încât să ofere o experiență completă de festival, cu programe de zi, concerte și petreceri de noapte accesibile pentru toți participanții. Competiții sportive, parc de distracții, quiz-uri, prezentări și workshopuri interesante vor asigura un mod plăcut de petrecere a timpului, iar corturile partenerilor vor oferi programe captivante”, a declarat Res Konrad Gergely, directorul festivalului.

O noutate a ediției din acest an este scena cu acces gratuit de la Complexul „Weekend”, susținută de UBM, unde vor concerta câștigătorii concursului de talente Epic Music Battle. Epic Music Battle oferă tinerilor din Transilvania pasionați de muzică oportunitatea de a-și demonstra talentul. Anul acesta, au participat cinci trupe, cinci rapperi și 46 de DJ. Spectacolele câștigătorilor vor fi distribuite pe toate scenele majore ale festivalului, inclusiv pe MOL Mainstage, Petofi Mainstage, MVM Arena, KMDSZ Black Box by Gedeon Richter și Weekend Stage by UBM.

Workshopuri și activități în cadrul festivalului

Festivalul Vibe nu se rezumă doar la muzică. Vor avea loc workshopuri profesionale deschise tuturor, unde se va discuta despre industria muzicală, trap, secretele creației și scrierii versurilor, precum și despre lumea DJ-ilor și a managerilor de scenă.

Abonamentele pentru festival s-au epuizat online, însă sunt încă disponibile bilete de zi și abonamente VIP. Brățările de acces pot fi ridicate în avans din Târgu Mureș la sediul BCR (Piața Trandafirilor nr. 26) între 1-2 iulie (orele 09:00-17:00) și la Shopping City între 29 iunie-2 iulie (orele 12:00-20:00). În Cluj-Napoca, brățările sunt disponibile la sediul BCR din The Office între 1-2 iulie (orele 09:00-17:00) și la biroul KMDSZ între 29 iunie-2 iulie (orele 12:00-20:00).

Apogeul festivalului va fi atins cu spectacolul susținut de Jason Derulo, alături de alți artiști internaționali precum Sigala, Sigma, Fedde Le Grand, Dubfire, Traumer și Alan Fitzpatrick. Line-up-ul include și trupe din România și Ungaria. Pe scena KMDSZ BLACK BOX, iubitorii muzicii techno vor putea să urmărească răsăritul alături de artiști români precum Nu Zau, Mihai Pol, Suciu și Daimond Rocks.

Programul complet și toate informațiile despre ediția din acest an a festivalului Vibe sunt disponibile pe site-ul oficial .

(L.P.)

Sursa foto: Facebook – Vibe Festival