VIDEO-FOTOREPORTAJ: Municipiul Târgu Mureș mai bogat cu zece Cetățeni de Onoare

An de an, conducerea Primăriei Municipiului Târgu Mureș îi răsplătește pe cetățenii care au îmbrățișat performanța în carierele lor profesionale, ceea ce a asigurat nu doar perpetuarea nummelor lor dincolo de hotarele județului, dar și al locului lor de obârșie – plaiurile târgumureșene, promovând astfel imagine orașului. Anul acesta, zece persosnalități reprezentative din Târgu Mureș au obținut distincția de cetățeni de onoare ai orașului, fiind elogiați printr-un eveniment festiv, organizat în cadrul celei de-a 27-a ediții a Zilelor Municipiului Târgu Mureș, în Sala Mică a Palatului Culturii.

Cele zece personalități târgumureșene omagiate au fost: Bölöni László – antrenor de fotbal, Jakab Attila – muzician, prof. univ. dr. Virgil Gheorghe Oșan – medic, Ion Rițu – artist, Sebestyén-Spielmann Mihály – istoric, prof. univ. dr. Tőkés Béla – om de știință, Gavril Cadariu – regizor (post-mortem), Kovács András Ferenc – poet (post-mortem), Iosif Pop – părinte vicar greco-catolic (post-mortem) și Alexandru Todea – cardinal greco-catolic (post-mortem).

“Este o zi specială în cadrul zilelor orașului nostru, ne celebrăm și ne onorăm valorile care definesc Târgu Mureșul. Ne-am adunat aici pentru a conferi cea mai înaltă distincție pe care o poate oferi comunitatea noastră- cetățenia de onoare. Este o mare mândrie, dar și un privilegiu pentru mine în calitate de primar să mă aflu în fața dumneavoastră și să exprim profunda noastră recunoștință față de persoanele excepționale care au dus contribuții semnificative comunității noastre și care au făcut ca Târgu Mureș să fie cunoscut peste granițe în teatru, muzică, religie, literatură, sport, științe și poezie, adică în toate acele domenii în care orașul nostru excelează. Începând cu anul 1997, Târgu Mureș decernează acest titlu pentru a recunoaște personnalitățile remarcabiile ale orașului”, a precizat Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș, în deschiderea evenimentului omagial.

Acordarea titlurilor de onoare

Laudatio a debutat cu scurta biografie a istoricului Sebestyén-Spielmann Mihály, care pe parcursul anilor de viață a experimentat o suită vastă de ipostaze profesionale – redactor și reporter la Televiziunea Română, bibliotecar, cadru ddidactic, consilier local și județean din partea UDMR și, în fine, autor al unor numeroase studii și eseuri literare. Acesta, la fel ca ceilalți, a primit distincția de cetățean de onoare înmânată de primarul municipiului, în aplauzele participanților.

„Mulțumesc orașului pentru titlul de cetățean de onoare, primesc cu bucurie această înaltă distincție drept recompensă pentru munca mea asiduă în folosul comunității, este o onoare și o mândrie a fi cetățean al acestui municipiu”, a transmis acesta.

Cel de-al doilea cetățean omagiat a fost artistul muzician Jakab Attila, student al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, premiat internațional în cadrul mai multor concursuri de muzică, artist colaborator cu o multitudine de ansambluri profesionale din țară și din afară, care a participat la o multitudine de turnee în țări precum: Canada, Japonia, Norvegia, SUA etc.

În continuare, ceremonia a continuat cu premierea artistului Ion Rițu, care din motive medicale nu a putut fi prezent, distincția aferentă acestuia fiind preluată de soția și fiica artistului. Ion Rițu este un consacrat actor al Teatrului Național Târgu Mureș, cu experiența a peste 40 de roluri jucate atât în teatru cât și în filme.

„Mă bucur și mă simt onorat pentru această prețioasă distincție, mulțumesc celor care m-au propus și celor care ne-au acordat distincția aceasta. Din păcate, starea mea de sănătate nu-mi permite să fiu prezent, deși mi-aș fi dorit. Mă bucur pentru cei treizeci de ani de film, mă bucur că am rămas fidel orașului și teatrului din Târgu Mureș, jucând aici peste 40 de ani”, a transmis artistul prin intermediul unui discurs citit de fiica acestuia.

Cel de-al patrulea Laudatio a revenit prof. univ. dr. Virgil Gheorghe Oșan, șef clinică, director de spital, conducător de lucrări de doctorat, care a activat și în publicistică și cercetare, lucrările lui fiind citite și prezentate peste hotare.

„Spre surpinderea mea, zilele trecute am primit vestea că sunt propus pentru distincția de cetățean de onoare. Am fost surprins, nici nu m-am gândit la acest lucru. După aceea, am început să cuget asupra a ceea ce a contat în viața mea: au contat trei sate și trei orașe – un sat în județul Sălaj, unde m-am născut și am copilărit, un sat în județul Satu mare, unde am avut tinerețea și am urrmat cursurile școlii primare și un sat în Munții Apuseni, unde am fost medic la țară. Cele trei orașe care au contat sunt: orașul Satu mare, unde am făcut studiile liceale și am făcut școala tehnică, orașul Cluj-Napoca, unde am făcut studiile de Medicină și orașul Târgu Mureș, unde am poposit în urmă cu 48 de ani și am prins rădăcini”, a sintetizat prof. univ. dr. Virgil Gheorghe Oșan în cadrul discursului său.

Un alt orizont care conferă municipiului oameni de performanță este știința, iar în acest sens distincția de cetățean de onoare i-a revenit prof. univ. dr. Tőkés Béla, important om de știință. Autor și co-autor a peste 400 de lucrări științifice, el este unul dintre personalitățile erudite ale municipiului.

A urmat premierea excelenței în sportivitate, reprezentată prin impresionantul palmares al lui Bölöni László – antrenor și jucător de fotbal, premiat cu o serie de titluri onorifice pentru performanțele lui spectaculoase în domeniul sportului.

Ceremonia a continuat cu omagierea celor patru personalități care au trecut la cele veșnice, dar a căror nume este adânc impregnat în reputația Municipiului Târgu Mureș și a Județului Mureș, prin prisma realizărilor lor marcante: Gavril Cadariu – regizor (post-mortem), Kovács András Ferenc – poet (post-mortem), Iosif Pop – părinte vicar greco-catolic (post-mortem) și Alexandru Todea – cardinal greco-catolic (post-mortem).

Mădălina ROHAN