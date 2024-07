FOTO – Spectacol aviatic „Sky is not the limit” la Târgu-Mureș. Vezi unde și când va avea loc show-ul aerian

Aerodromul Teritorial „Elie Carafoli” Târgu-Mureș va fi gazda spectacolului aeronautic „Sky is not the limit”, un show grandios care va aduce împreună piloți de elită, parașutiști și personal auxiliar din țară și străinătate. Acest eveniment, ce va avea loc în data de 13 iulie, începând cu ora 10:00, promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase și așteptate momente ale anului, oferind o zi plină de adrenalină și emoție pentru toți participanții, spun organizatorii.

Organizatorii acestui eveniment estimează un număr mare de spectatori care vor avea ocazia să admire demonstrațiile aeriene ale unor echipaje renumite precum „The Pelicans”, „Blue Wings” și „Hawks of Romania”. Aceste echipe sunt cunoscute pentru măiestria și precizia lor în aer, iar evoluțiile lor vor lăsa cu siguranță publicul cu răsuflarea tăiată.

Parașutiști și acrobații aeriene

Pe lângă spectacolele aviatice, vor evolua echipaje de parașutiști atât individual, cât și în formație, oferind momente de adrenalină și precizie. Publicul va avea șansa să vadă parașutiști experimentați realizând sărituri și acrobații aeriene spectaculoase, demonstrându-și abilitățile impresionante și curajul.

Un alt punct de atracție al spectacolului vor fi invitații speciali: Forțele Aeriene Române, care vor impresiona cu demonstrațiile lor profesionale. Aceste demonstrații vor include zboruri de înaltă performanță și manevre spectaculoase, evidențiind tehnologia și pregătirea avansată a aviatorilor militari români.

„Vă invităm să participați alături de familie și prieteni la acest eveniment unic, unde cerul va fi animat de acrobații spectaculoase și parașutări captivante. Este o oportunitate rară de a vedea în acțiune cele mai bune echipe de piloți și parașutiști, într-un cadru plin de energie și entuziasm. Nu ratați ocazia de a trăi emoția și spectacolul unui show aeronautic de excepție! Veniți pe 13 iulie la Aerodromul Teritorial Elie Carafoli Târgu-Mureș și lăsați-vă captivați de performanțele uimitoare ale acestor profesioniști ai aerului. Pregătiți-vă pentru o zi de neuitat și alăturați-vă nouă pentru a celebra excelența în aviație! Vă așteptăm cu drag!”, transmit organizatorii evenimentului pe pagina de Facebook a Aeroclubului Teritorial „Elie Carafoli” Târgu Mureș.

Siguranța participanților, pe primul loc

Membrii aeroclubului susțin că s-au luat toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța și confortul participanților. Echipe de securitate și personal medical vor fi prezente pe tot parcursul zilei pentru a oferi asistență în caz de necesitate. De asemenea, vor fi disponibile zone de relaxare și puncte de alimentație pentru a asigura o experiență plăcută tuturor vizitatorilor.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Facebook – Aeroclubul Teritorial „Elie Carafoli” Târgu Mureș