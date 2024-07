INTERVIU cu târgumureșeanul David Mathe, medaliat cu argint la Olimpiada de Matematică din Turcia

David Mathe este proaspăt absolvent al clasei a VIII-a, părăsind băncile Școlii Gimnaziale „Dacia” din Târgu Mureș și îndreptându-se spre Liceul Internațional de Informatică din București. Recent, David s-a reîntors – nu fără o medalie de argint, bineînțeles – de la cea de-a 28-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru Juniori, desfășurată în perioada 25 – 30 iunie 2024, în Antalya, Turcia. În pragul examenului de Evaluare Națională, elevul târgumureșean a reușit o importantă performanță, o performanță pe care o înscrie în sfera multelor concursuri câștigate de-a lungul timpului.

Reporter: Cum ai descoperit pasiunea pentru această disciplină?

David Mathe: Totul a început în clasa a III-a, când am început să lucrez probleme mai grele cu doamna mea învățătoare, Roată Vasilica. De atunci am început să particip la concursuri cu miză mai mică, dar cu cât munceam mai mult, cu atât îmi doream rezultate mai bune și eram determinat să continui.

Rep.: Cum arată o zi obișnuită pentru tine, în ceea ce privește pregătirea constantă la matematică?

D.M.: Nu am un număr fix de ore pe care le lucrez. În perioada competițiilor lucrez în jur de 10 ore pe zi. În rest, depinde foarte mult de cât chef am. Sunt și zile în care fac pauze și nu lucrez deloc.

Rep.: Cum ai reușit să „jonglezi” între matematică și celelalte discipline, mai ales în pragul Evaluării Naționale?

D.M.: De obicei, învățam pentru orele din ziua următoare rapid după școală și în rest lucram normal la matematică. Legat de evaluarea națională, la matematică nu îmi făceam probleme, iar la română mergeam la ore în particular pentru a recupera materia de la care lipseam sau nu aveam timp să o studiez singur.

Rep.: Vorbește-mi despre experiența de la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori desfășurată în Antalya.

D.M.: Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori a fost o experiență extraordinară. Mi-a plăcut foarte mult în Turcia, am vorbit cu copiii din celelalte țări, am fost în multe excursii și m-am distrat cu colegii din echipă. Înainte de probă am fost cel mai calm din echipă și nu prea am avut emoții. Legat de subiect, primele trei probleme au fost foarte ușoare, iar a patra a fost extrem de grea, fiind nerezolvată de niciun elev, lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată. Din cauza acestei probleme, trei dintre noi am ratat medalia de aur la un punct.

Rep.: Care e „rețeta” succesului?

D.M.: Trebuie, în primul rând, mult lucru individual, constant și totul trebuie să vină din pasiune, pentru că, altfel, vom ajunge să ne plictisim și să nu mai putem lucra eficient.

Rep.: Cine te-a susținut în acest demers îndelungat, plin de mari eforturi?

D.M.: Cei mai mari susținători au fost părinții, doamna mea profesoară, Todoran Nicoleta, doamna directoare, Șanta Mihaela, și doamna învățătoare, Roată Vasilica.

Rep.: Am înțeles că ai participat și alte concursuri.

D.M.: Am participat la multe concursuri interjudețene și naționale unde am luat numai premiul 1, iar la olimpiada națională de matematică am obținut premiul 2 cu medalie de aur.

Rep.: Dorești să continui pe această ramură în ceea ce privește viitorul tău?

D.M.: Încă nu sunt foarte sigur, dar pot spune că mă voi îndrepta spre ceva legat de matematică sau informatică.

Rep.: Spre ce liceu dorești să te îndrepți?

D.M.: Din clasa a IX-a voi merge la Liceul Internațional de Informatică din București.

Rep.: Cum îți vei petrece vara, după o astfel de reușită?

D.M.: Mă voi odihni o săptămână sau două, după care voi începe materia de seniori, pentru că voi avea foarte multe lucruri noi de învățat.

Alexandra BORDAȘ