Ordonanța antidrog nemodificată. Procesarea probelor bilogice accelerată

Ministerul de Interne subliniază că nu va modifica noua ordonanță care prevede suspendarea permisului pentru șoferii care refuză testarea antidrog în trafic, chiar dacă numeroase rezultate sunt fals pozitive. Ministerul afirmă că va accelera procesarea probelor biologice.

Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Bogdan Despescu, a declarat pentru Digi 24 că, în ciuda criticilor din spațiul public, nu va fi modificată ordonanța prin care șoferii rămân imediat fără permis dacă refuză testarea antidrog sau dacă sunt testați pozitiv, până când primesc rezultatele testelor biologice.

„Când am prezentat propunerile autorităților am colectat și propunerile cetățenilor. Au fost mai multe dezbateri publice, în care am analizat aceste solicitări. În urma dezbaterilor, am ajuns la o formă, care are și această modificare. Respectiv în cazul persoanei care refuză să se supună testării în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive ori a concentrației de alcool în aerul expirat, polițistul dispune retragerea permisului. Această retragere dispune până la primirea rezultatelor probelor biologice”, a declarat secretarul de stat Bogdan Despescu.

Potrivit biziday.ro, el afirmă că soluția este creșterea capacității de testare și adaugă că ministerul va propune Guvernului accelerarea analizei rezultatelor testelor antidrog, astfel încât acestea să fie disponibile în cel mult 72 de ore: „în perioada următoare extindem capacitatea de analiză a probelor biologice. Din perspectiva timpului, într-adevăr sunt cazuri, diferă de la un județ la altul, când rezultatul a venit mai târziu. De aceea am venit cu această soluție, completarea capacității de testare. Poliția va avea posibilitatea în termen de maxim 120 de zile, ne-am propus să fim rapizi în operaționalizarea laboratorului de testare să venim cu aceasta soluție de a îmbunătăți capacitatea și a micșora timpul de procesare a acestor probe (…) Practica de analizare a rezultatelor, de procesare, tot ce înseamnă aplicarea mecanismului din perspectiva probelor de laborator trebuie îmbunătățit. De aceea vom propune Guvernului o procedură de accelerare a probelor biologice, care să fie undeva până în 72 de ore”.

Conform Poliției Române, în perioada 2021 – 2023, aproximativ 20% din totalul mostrelor biologice trimise la IML au infirmat rezultatele inițiale ale aparatelor drugtest.

Noua ordonanță prevede că „în cazul conducătorilor de autovehicule care refuză să se supună testării în vederea stabilirii consumului de alcool ori de substanțe psihoactive, aceștia sunt conduși la cea mai apropiată unitate medicală, pentru a li se recolta mostre biologice. În lipsa unor indicii cu privire la prezența în organismul acestora a substanțelor psihoactive ori a băuturilor alcoolice, pentru a nu permite conducătorilor de vehicule continuarea conducerii autovehiculelor pe drumurile publice, în scop preventiv, a fost instituită măsura retragerii permisului de conducere până la data primirii rezultatului analizelor toxicologice de laborator, nefiind vorba, în această situație, despre săvârșirea unei fapte penale, respectiv de întocmire a unui dosar de cercetare penală”.

Potrivit aceleiași surse, poliția Română avertizează că anumite medicamente pot influența rezultatele testării drugtest: „Se impune ca, anterior conducerii unui vehicul, să fie studiat ambalajul medicamentelor administrate, întrucât în compoziția acestora pot exista anumiți compuși ce determină apariția de efecte psihoactive și care pot fi depistați cu ajutor aparatelor drugtest, chiar dacă persoana în cauză nu a consumat droguri”.

(D.C.)

Foto: Inquam/Virgil Simionescu