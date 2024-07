Final de an școlar la Montessori Târgu Mureș

Ziua de vineri, 12 iulie, a înglobat un eveniment special pentru familia Montessori Târgu Mureș, Cetatea Medievală găzduind serbarea de final de an școlar a copiilor din ciclul primar. Sentimentele festive s-au regăsit în discursurile copiilor, în dedicarea învățătoarelor care s-au despărțit cu greu de elevii lor și mai ales în ochii părinților, odată cu conștientizarea trecerii neîncetate a timpului.

Copiii din clasa Soare, clasa cu vârste mixte 6-12 ani a școlii Montessori, au pregătit momente de cântec – atât cu vocea, cât și la blockflöte, instrument studiat în cadrul școlii. La instrumentele de suflat au răsunat „Hallelujah” și „My heart will go on”, încheiate în glasuri de copii cu „Ce mică-i vacanța mare!” și acompaniați de aplauzele părinților. Unii dintre copii și-au făcut curaj să înfrunte tracul și i-au încântat pe cei prezenți cu melodii din rodul propriului studiu individual la pian, chitară sau blockflöte.

Absolvenții au ținut fiecare câte un discurs prin care au împărtășit experiența lor de peste ani: de cât timp au fost în Montessori, cum au fost alintați de către colegi, cine le-a fost alături dintre copii și adulți, au adresat mulțumiri și au transmis câte o urare pentru viitorii școlari care se alătură din toamnă în clasa Soare, prezenți și ei la serbare. Copiii au schimbat între ei urări în limba engleză și pancarte cu drag lucrate, cu gânduri de apreciere și încurajare pentru absolvenți. Și au încheiat printr-o coregrafie de dans, urmată de rememorarea printr-un colaj video a momentelor petrecute împreună în acești ani de către toți copiii care își deschid aripile și păseșc din toamnă mai departe într-o nouă etapă a vieții lor ca școlar.

Prima generație de „raze” își ia zborul

Cu prijlejul încununării eforturilor depuse atât de elevi, cât și de profesorii care au fost alături de ei, cadrele didactice ale școlii au împărtășit gândurile ce le încercau în speciala zi.

„Fiecare final de an școlar aduce cu el un sentiment de împlinire și de nostalgie deopotrivă. Cu atât mai mult cu cât anul acesta ne luăm rămas bun de la unii dintre copii, care din toamnă încep un nou drum la alte școli. Dar ei știu că sunt oricând bineveniți în vizită: să ne împărtășească din experiențele lor, să își revadă prietenii, colegii, profesorii. Ne dorim ca semințele sădite în Montessori să le poarte în inimă pentru totdeauna, să aibă încredere în forțele proprii și să rămână la fel de creativi și autentici în tot ce fac ei. „Promite-mi că îți vei aminti întotdeauna aceasta: tu ești mai curajos decât crezi, mai puternic decât pari și mai deștept decât îți imaginezi”, spunea Alan Alexander Milne.

Evenimentul este un moment special de celebrare din comunitatea noastră, a Școlii Primare Montessori, care marchează atât finalul acestui an școlar, cât și absolvirea primei generații de copii cu care s-a început nivelul de școală 6 – 12 ani și care vineri, 12 iulie, a ajuns la finalul ciclului primar. Este un prilej de dublă celebrare, care ne aduce împreună de la mic la mare: copii, părinți și cadre didactice. Este emoționant a vedea cum aceste minunate ființe au intrat la școală copii – unii având pe atunci nici șase ani încă, iar astăzi urmează să pășească în lume și să-și urmeze calea ca preadolescenți; unii ne-au ajuns sau chiar depășit ca înălțime”, au transmis cadrele didactice.

În retrospectivă…

„A fost un an școlar frumos și plin: cu reușite, cu învățăminte, cu constatări și lucruri de îmbunătățit, cu idei puse în practică și altele noi care urmează, cu părinți implicați în comunitate, cu copii care au crescut și mai mândri s-au făcut. Frumusețea clasei Montessori cu vârste mixte este de a-i vedea pe copii cum colaborează, cum se ajută și se motivează unii pe alții: De câte ori v-ați gândit să faceți înmulțiri încât să ajungeți la googol? Sau să creați un exercițiu pentru ordinea efectuării operațiilor cu lungimea de 1 m?. Anul acesta, școlarii au continuat vizita la Casa Copiilor (grupa 3-6 ani) pentru a susține o dată pe săptămână lectura de grup. I-am văzut de asemenea, la final de an, îndrumând cu grijă și bucurie viitorii școlari veniți în tranziție. Copiii nu doar au învățat despre cele cinci clase de vertebrate, dar le-am văzut ochii curioși, minunându-se în timpul disecțiilor la clasă (pentru pasăre și pește). În Montessori, caracteristic vârstelor 6-12 ani, sunt ieșirile în societate. Anul acesta, grupuri de copii au mers la bibliotecă, librărie sau piață, am organizat ieșiri la sala de escaladă Blokx. Iar anul acesta am introdus la clasă exerciții de neurogimnastică. A fost un an bogat în ieșiri cu clasa: la concerte-lecție susținute de Orchestra Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș, vizita la diferite muzee (Muzeul Astra din Sibiu, Muzeul Pălăriilor de Paie din Crișeni, Grădina Botanică din Cluj) și cetăți din împrejurimi (Rupea, Sighișoara), activități cu Asociația Milvus la Platoul Cornești, vizita barajului de peste Mureș cu ocazia Zilei Porților Deschise a Administrației Apelor, vizita primită de la prof. Wen Luca pentru activități de cultură chineză, vizitarea fabricii de textile Rusancom Prod și a atelierului de design Memmoir. Le mulțumim părinților pentru dăruirea cu care s-au implicat și în acest an: ne-au fost alături în evenimente părinte-copil dedicate pe rând atât taților, cât și mamelor, ne-au acompaniat muzical în sceneta de Crăciun creată de copii, au găsit soluții creative de costumație pentru scenetă, ne-au invitat la ei la fabrică sau ne-au trecut pragul pentru a ne face prezentări legate de sănătatea ochilor. Anul acesta, am stabilit o mai strânsă comunicare cu părinții și prin implementarea softul Montessori Compass”, au dezvoltat învățătorii Montessori Târgu Mureș.

Metodele Montessori – „Ajută-mă să fac singur”

Educația oferită de școala Montessori are la bază o serie de principii bine stabilite, centrate asupra dezvoltării copilului. „Cu cât mai devreme, cu atât mai bine – cu cât susținem copilul mai devreme să devină independent potrivit vârstei sale, cu atât mai de folos îi va fi în viitor. Dacă este să îi ascultăm pe copii, ei ar spune: „Ajută-mă să fac singur.”, „Ajută-mă să gândesc singur.” Există minunate resurse disponibile pentru a aplica principiile Montessori încă din primele luni de viață ale copilului. Un exemplu este site-ul https://aidtolife.org/, disponibil atât în limba română, cât și în maghiară, unde există sfaturi practice de aplicat acasă. Blogul școlii noastre conține de asemenea articole bogate în informație pentru a înțelege planurile de dezvoltare firească a copiilor 0-3 ani, 3-6 ani, 6-12 ani: https://montessorimures.ro/blog/. Dacă deja copiii sunt mai mari, veniți în vizită la Ziua Porților Deschise sau chiar în observare directă a mediului pregătit, a modului de lucru cu copiii. Stabiliți întâlniri cu cadrele didactice, adresați întrebări. La școala noastră, găsiți cu drag această îndrumare. E un prilej de a crește și dumneavoastră ca părinți. A fi părintele unui copil Montessori înseamnă în primul rând deschiderea de a ne modela și de a lucra cu sine.

Pe scurt: Cercetați, observați, aplicați. Spune Maria Montessori în cartea sa, „Taina Copilăriei”: „Dar și copilul este un muncitor și un producător. Chiar dacă nu poate participa la munca adultului, el are propria sa muncă pe care trebuie să o desfășoare, o sarcină măreață, importantă și dificilă: aceea de a produce omul. Dacă dintr-un nou-născut inert, mut, inconștient și incapabil să se miște se formează un adult perfect, cu o inteligență îmbogățită prin cuceririle vieții psihice, care răspândește lumina emanată de spirit, acest lucru se datorează copilului”, au conchis cadrele didactice.

Alexandra BORDAȘ