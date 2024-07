EXCLUSIV! Pregătiri pentru găzduirea unui batalion NATO de 800 de militari în Garnizoana Târgu Mureș

Unitatea Militară (UM) 01016 Târgu Mureș a demarat, recent, în data de 8 iulie 2024, o procedură de consultare a pieței în vederea determinării valorii estimate, a termenului de livrare și punere în funcțiune, a modalităților de plată și a graficului de livrări, precum și a analizei specificațiilor tehnice pentru inițierea achiziției ”Sistem dislocabil pentru funcționarea unei structuri de nivel batalion – BCAMP”, informează www.licitatiapublica.ro.

Sistem dislocabil pentru un batalion de infanterie

Potrivit Specificației tehnică pentru achiziție, document întocmit de către Tudor Cosmin Hintascu și aprobat de către Ministerul Apărării Naționale – Statul Major al Forțelor Terestre, sistemul dislocabil care va fi achiziționat ”are scopul de a oferi personalului dislocat facilități de adăpostire, odihnă, hrănire, igienă și asistență medicală în orice condiții meteorologice cu un minim de amenajare prealabilă a terenului”.

”Capacitatea sistemului este de 800 persoane – un batalion infanterie, cu posibilitatea de redimensionare în funcție de nevoie”, se menționează în textul documentului de 43 de pagini.

Pavilioane la standarde NATO 20

În același PDF aprobat de către Ministerul Apărării Naționale – Statul Major al Forțelor Terestre se specifică faptul că sistemul dislocabil va fi alcătuit din mai multe pavilioane specifice, cum ar fi: pavilion Atelier, pavilion Cazare ofițeri, pavilion Cazare SGP, SO și MM, pavilion Comandament, pavilion Corp pază, pavilion Depozit materiale, pavilion Depozit muniții, pavilion Infirmerie, pavilion Grupuri sanitare, dușuri și toalete și pavilion Punct control.

”Sistemul trebuie să permită montarea pe orice tip de teren, cu o minimă amenajare genistică. Pentru realizarea sistemului trebuie să fie utilizate container standard NATO 20, conform STANAG 2828/ISO 668”, mai informează sursa citată.

Sistemul, montat în Garnizoana Târgu Mureș

În procedura publicată pe pagina web www.licitatiapublica.ro, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au mai făcut câteva precizări importante referitoare la aspectele supuse consultării: ”1 – Analiza specificațiilor tehnice atașate în vederea actualizării eventualelor caracteristici tehnice; 2 – Stabilirea valorii estimate raportată la prețurile reale identificate pe piață; 3 – Stabilirea unui termen maxim de livrare/ punere în funcțiune în Garnizoana Târgu Mureș; 4 – Analiza modalităților de plată agreate de potențialii furnizori (posibilitatea utilizării ca modalitate de plată a plății în avans și/ sau a acreditivului, stabilirea de grafice de livrări/ plăți) în vederea includerii acestora în proiectul de contract.”

Termenul limită pentru depunerea documentației este 30 iulie 2024, ora 23.59.

Comandament Regional NATO, la Târgu Mureș

În data de 29 noiembrie 2023, Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1082, a publicat Hotărâre a Parlamentului României privind aprobarea înființării Comandamentului Regional de Componentă de Operații Speciale, sub denumirea Regional Special Operations Component Command (HQR-SOCC), pe teritoriul României.

Hotărârea a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat, într-o ședință comună care a avut loc în data de 28 noiembrie 2023.

”Se aprobă înființarea Comandamentului Regional de Componentă de Operații Speciale, sub denumirea Regional Special Operations Component Command (HQR-SOCC), pe teritoriul României, în Garnizoana Târgu Mureș, ca structură nepermanentă, pe principiul națiunii lider, cu comandă rotațională”, se menționează în articolul 1 al Hotărârii.

Totodată, articolul 2 al Hotărârii are următorul conținut: ”Modul de organizare și funcționare a Comandamentului Regional de Componentă de Operații Speciale se stabilește în plan bilateral între România și Bulgaria, prin înțelegeri tehnice.”

În ceea ce privește fondurile necesare contribuției României la constituirea Comandamentului Regional de Componentă de Operații Speciale, articolul 3 al Hotărârii specifică faptul că acestea ”se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naționale.”

Obiectivele Comandamentului NATO din Târgu Mureș

Hotărârea Parlamentului României din data de 28 noiembrie 2023 a fost luată la solicitarea președintelui României, Klaus Iohannis, care a transmis în acest sens o scrisoare către Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

„Pe fondul modificării radicale a mediului internaţional de securitate, generate de agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, declanşată în data de 24 februarie 2022, NATO a finalizat procedul de elaborare a noii familiii de planuri necesare implementării Conceptului de descurajare şi apărare în spaţiul euroatlantic. În elaborarea Planului Regional pentru Sud-Est (RP-SE), NATO a identificat nevoia existenţei unor structuri de comandă-control (C2) a Forţelor pentru Operaţii Speciale (FOS) pentru regiunea Mării Negre, care să asigure comanda controlul şi sincronizarea eforturilor aliate în domeniul FOS în regiune.

În acest context şi având în vedere proximitatea României şi a Bulgariei faţă de zona de conflict, structurile militare ale celor două ţări au propus un proiect de constituire a unui comandament Regional de Componentă de Operaţii Speciale (Regional Special Operations Component Command/R-SOCC), în format bilateral, care să acopere vidul de comandă şi control, iar, ulterior, să fie inclus în structura capacităţii operaţionale complete până la finalul anului 2024.

Comandamentul Regional de Componentă de Operaţii Speciale constituit de către România şi Bulgaria nu exclude posibilitatea contribuţiei altor aliaţi, cu persona de stat major şi structuri de angajare, pentru executarea unor misiuni specifice. De asemenea, structura poate oferi cadrul de instruire pentru forţele de operaţii speciale din ţări partenere.

Iniţiat, România îşi va asuma rolul de naţiune lider. Ulterior, în condiţiile îndeplinirii de către Bulgaria a standardelor NATO, rolul de naţiune lider va fi preluat alternativ. Iniţiativa rămâne deschisă inclusiv pentru contribuţia altor naţiuni Aliate.

Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale va fi structura responsabilă, din partea României, pentru constituirea, operaţionalizarea şi menţinerea nivelului capacităţii operaţionale a R-SOCC. Pentru exerciţii, precum şi în situaţii de criză sau conflict, comandamentul va funcţiona pe teritoriul României sau al Bulgariei, în locuri de dispunere stabilite prin planuri. Locaţia iniţială a comandamentului va fi la Târgu Mureş.

R-SOCC şi structurile subordonate vor putea folosi facilităţile de pe teritoriul naţional necesar constituirii, operaţionalizării, operării şi instruirii. Cooperarea cu alianţii şi partenerii în cadrul R-SOCC va contribui semnificativ la creşterea nivelului instruirii, la ridicarea capacităţii de luptă a structurilor româneşti şi la sincronizarea planurilor naţionale cu cele Aliate. Totodată, constituirea comandamentului va demonstra capacitatea statelor Aliate de a reacţiona rapid şi eficient în cazul unei crize de securitate, va contribui la creşterea coeziunii, demostrarea unităţii şi întărirea posturii de descurajare şi apărare a Alianţei şi, nu în ultimul rând, va întări pateneriatul strategic cu Bulgaria.

Modul de organizare şi funcţionare a Comandamentului Regional de Componentă de Operaţii Speciale va fi stabilit în plan bilateral între România şi Bulgaria, prin înţelegeri tehnice. Fondurile necesare contribuţiei României la constituirea Comandamentului Regional de Componentă de Operaţii Speciale vor fi asigurate din bugetul Ministerului Apărării Naţionale”, se precizează în scrisoarea formulată de preşedintele Klaus Iohannis, adresată conducerii Parlamentului.

Alex TOTH