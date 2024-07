Dana Roxana Bucin, Cetățean de Onoare la Reghin

Profitând de vizita în orașul natal, Dana Roxana Bucin, consul onorific al României în Connecticut, SUA, a efectuat în cursul zilei de miercuri, 17 iulie o vizită la sediul Primăriei Reghin unde a primut din partea primarului Márk Endre distincția de Cetățean de Onoare al Muncipiului Reghin.

„Ne-am bucurat de prezența unui oaspete special, doamna Dana Bucin, avocat stabilit în America, consul onorific al României în Connecticut, declarată cel mai bun avocat în anul 2019 în acest stat, prilej cu care am avut plăcerea să-i înmânez personal titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Reghin. Am avut o discuție constructivă, vrem să promovăm tot ce este bun în Reghin, în sport, cultură și mediu de afaceri. De asemenea, am dorit să punem bazele unei relații de colaborare și să creăm o relație de prietenie cu un oraș din statul Connecticut de unde este de loc doamna Dana Bucin. Domnia sa este și Consul Onorific al României în Connecticut, zonă unde doamna Dana Bucin trăiește și unde face foarte multă muncă pentru românii de acolo. Ajută foarte multe persoane, în special în ce privește ajutorul juridic. Vorbim aici de migranți, de cei care au nevoie de ajutor juridic. Mă bucur că am putut să-i înmânez personal titlul de cetățean de onoare, și sper că am pus bazele unei relații între domnia sa și Primăria Reghin, între instituția americană și instituția românească, relație pe care vrem să dezvoltăm în perioada următoare”, a spus primarul Márk Endre.

O dorința similară și-a exprimat și Dana Roxana Bucin, cea care în decembrie 2023 primea din partea municipalității reghinene onoranta distincție de Cetățean de Onoare al Municipiului Reghin, decizie motivată de performanțele profesionale deosebite obținute în domeniul juridic, la nivel internațional, precum și de numeroasele titluri și distincțiile obținute ca urmare a implicării în cadrul mai multor organizații profesionale din SUA și din România.

„Sunt onorată să primesc titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului meu natal, Municipiul Reghin de la primarul Márk Endre. Am discutat cu domnia sa despre stabilirea unor legături de înfrățire între Reghin și un oraș din Connecticut, SUA precum și promovarea afacerilor, mărcilor și culturii Reghinului în Statele Unite”, a fost mesajul transmis de Dana Roxana Bucin.

Alin ZAHARIE