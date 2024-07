VIDEO: AvenTura de Vară Reghin – Auschwitz, la final

15 cicliști din cadrul Asociației Sportive a Cicliștilor de Anduranță (AscA) Reghin au pornit în data de 9 iulie din Gara Reghin spre Auschwitz, Polonia, în cadrul celei mai importante aventuri de vară AscA Reghin.

După patru zile de pedalat, Nașca Marius, Nașca Alexandra, Chirteș Claudiu, Cătinean Ionel, Bakos Geza, Adamcsik Balazs, Mezo Andras, Giurgiu Claudiu, Ormenișan Alexandru, Basaraba Raul, Marian Ovidiu Mihai, Rus Daniela, Bugnariu Dana, Todoran Luminița și Barabas Tibor au ajuns vineri, 12 iulie la Auschwitz, punctul final al aventurii de vară AscA Reghin. După o zi de odihnă și reculegere la Auschwitz au urmat alte patru zile de pedalat spre casă, astfel că temerarii cicicliști reghineni au revenit acasă în cursul serii de miercuri, 17 iulie, fiind primiți de oficialitățile Reghinului.

„Cel mai mare plus al acestei aventuri este că s-a îndeplinit un vis. Cum am mai spus, am visat la această aventură de când am văzut plăcuța comemorativă din Gara Reghin. În urmă cu doi ani de zile un prieten mi-a trimis o poză cu harta de la Auschwitz care indica locațiile de unde au pornit trenurile cu deținuți spre acest lagăr al morții. Când am văzut că și Reghinul se afla pe această hartă mi s-a învârtit pielea pe mine și am decis că trebuie să fac acest traseu de la Reghin la Auschwitz pe bicicletă. Am așteptat momentul, care în cele din urmă a venit, cauzat și de împlinirea a 80 de ani a celor întâmplate în Gara Reghin. Așa se face că am pus la punct toate lucrurile necesare acestei ture de bicicletă. Principalul obstacol a fost căldura care a trecut pe plan secundar, satisfacția cea mai mare fiind aceea cea că am reușit să bifăm cu brio această aventură pe care ne-am dorit-o atât de mult, faptul că am putut parcurge cu bine traseu integral, fără evenimente nedorite. Important a fost să ne întoarcem cu bine acasă. Gândul a fost către veteranul grupului, Bakos Geza, bătrânelul nostru de 70 de ani care, cu o bicicletă asistată electirc a parcurs cu brio întreg traseul fără nicio problemă. Pentru mine acest fapt a fost o împlinire”, a precizat Claudiu Giurgiu, fondator AscA Reghin.

Momente cu încărcătură maximă

„Am vizitat muzeul, nu fără emoție, știut fiind faptul că mulți care trec printr-un astfel de loc rămân afectați, iar noi aveam de parcurs și drumul de întorcere. Din fericire nu am avut astfel de probleme, i-am văzut pe colegi extrem de tari față de cele văzute la Auschwitz. Pentru fiecare cred că ar fi ar fi bine să facă o vizită în acest loc, i-ar ajuta enorm în ce privește rearanjarea timpului în familie. Aici generația noastră pierde cel mai mult, iar această vizită la Auschwitz mi-a dat de gândit, cu cine perecem cel mai mult timp și dacă are rost sau nu”, a spus Claudiu Giurgiu.

„Această AvenTură de Vară Reghin – Auschwitz reprezintă un vis împlinit, o provocare pe care, sinceră să fiu, nu eram sigură că o să reușesc să o duc până la capăt. Am tras maxim de mine și în cele din urmă am reușit și mă bucur pentru asta. A fost greu, dar dacă era ușor, atunci nu era ceva deosebit. Mă bucur că suntem înapoi cu toții acasă și că am reușit în toate zilele astea să demonstrăm că putem”, a precizat Dana Rus, membru AscA Reghin.

Întâmpinați de conducerea orașului

Printre cei care i-au întâmpinat pe cicliști s-au numărat și oficialitățile orașului în frunte cu primarul Márk Endre și viceprimarul Dragoș Pui.

„Mă bucur că toți cei 15 care au plecat în această frumoasă aventură s-au întors teferi acasă. A fost o un drum exagerat de greu, cu obstacole multe, cu greutăți, cu munți, cu ploi, caniculă. Toată stima și respectul Echipei AscA Reghin care se află la o nouă provocare majoră, respectiv Auschwitz, o locație cu o încărcătură istorică deosebită. Acești minunați cicliști au mers în acest loc cu un mesaj de pace, au transmis faptul că Reghinul este un oraș liber, un oraș deschis, un oraș care e pentru prietenie, astfel încât evenimentele din urmă cu 80 de ani să nu se mai repete, respectiv această pată neagră a istoriei care este Auschwitz și Birkenau. Sunt convins că acest mesaj a fost transmis de către acești minunați cicliști. Ei personal au văzut cu ochii lor ce înseamnă aceste lagăre de concentrare și sunt convins că au înțeles importanța ca aceste lucruri să nu se mai repete. Suntem bucuroși că s-au întors teferi cu toții, au făcut un efort supranatural, fapt pentru care merită tot respectul și admirația noastră”, a precizat primarul Márk Endre.

Perspective îndrăznețe

La orizont se întrevăd noi și frumoase provocări pentru membrii AscA Reghin, visul cel mare fiind Turul României.

„De șapte ani, în fiecare an facem AvenTura de Vară, am fost la Balaton în Ungaria, am fost la Dunăre la Cazane, am fost la Marea Neagră. Deocamadată savurăm acest frumos succes, tura de Auschwitz, am așteptat să ajungem toți cu bine acasă după care vom căuta alte noi trasee pentru anii următori. Dorința noastră cea mai mare este să bifăm noi performanțe acasă la noi. Mergând pe drumurile din Ungaria sau din alte țări, ne-am spus că noi nu am apucat să facem Turul României. Acesta este marele nostru țel, un traseu de 3.000 de kilometri care implică Turul Tromâniei pe granițe. Este un vis de-al nostru pe care sperăm să-l materializăm pe viitor. Pentru noi este important să continuăm cu turele care le organizăm în fiecare an unde este bine venită toată lumea. Oricine are 14 ani și o bicicletă bunicică este binevenit. Dacă facem și o AventTură de Vară pe sezon e cu atât mai bine, Dacă alții preferă competițiile, în scimb la noi e vorba de cu totul altceva, de plăcerea de a pedala împreună”, a subliniat Claudiu Giurgiu.

Alin ZAHARIE