FOTO: Spectacol și tradiție la Târgul de Sfântul Ilie din Râciu

Cu o frumoasă tradiție de peste o sută de ani, comuna Râciu își serbează anual oamenii, realizările și obiceiurile prin prisma bine-cunoscutului și tradiționalului târg organizat cu ocazia zilei dedicate celebrării Sfântului Ilie. Sâmbătă, 20 iulie, Piața din satul Râciu a găzduit mii de oameni care s-au bucurat de un spectacol folcloric desăvârșit, de muzică pentru toate gusturile și de diverse atracții și puncte de divertisment, fiind nelipsite multele preparate culinare.

Scena târgului s-a bucurat de un public numeros, care a urmărit spectacolul susținut de o sumedenie de artiști deja cunoscuți de mureșeni precum Costi Dumitru, Alexandra Băcilă, Nelu Șoptereanu, Ioan Dordoi, Ina Todoran și Ovidiu Furnea, Marian Suciu, Darius Bucur, Cristian Pomohaci, Iulia Moldovan, Simina Larisa Mureșan, Lorena Vlad, Ioan și Cătălin Gașpar. Au fost nelipsite și dansurile populare prezentate de ansamblurile „Mugurelul” din Sâncraiul de Mureș, „Luminițe Mureșene”, „Hora” din Ungheni și „Mugurașii” din Grebeniș.

„Este un târg pe care toată lumea – mai ales cei din zona noastră – îl cunoaște. În fiecare an avem prezente mii și mii de oameni care se bucură de această sărbătoare a comunei Râciu. Totuși, noi o considerăm și o sărbătoare a zonei noastre de câmpie. Sunt peste 150 de comercianți; avem, pe lângă partea de alimentație publică, meșteșugari veniți din toate colțurile județului Mureș, care, de trei ani încoace, au format Aleea Meșteșugarilor de la Târgul de Sf. Ilie de la Râciu. Desigur avem și partea de distracții – leagăne și partea de „comedii”, cum spunem noi într-un limbaj regional. Eu zic că acoperim nevoile tuturor celor prezenți la târg, de la mic la mare. Celor care pășesc în târg le doresc să se bucure de această sărbătoare, așa cum o fac în fiecare an. Cred că este o zi în care mai putem să mai lăsăm la o parte problemele de zi cu zi pe care le avem fiecare dintre noi și să ne bucurăm împreună de o zi de sărbătoare”, a transmis pentru cotidianul Zi de Zi primarul comunei, Ciprian Alin Belean.

„Cârmuitorul” comunei apreciat de Instituția Prefectului

Alături de primarul comunei, pe scenă au urcat invitați de seamă: Ciprian Dobre, prefectul județului Mureș, Mara Togănel, director de Cabinet, Lucian Feier, primarul comunei Ideciu, Vasile Morar, primarul comunei Cucerdea, Ioan Huza, primarul comunei Băla, Ștefan Cristian, primarul comunei Pogăceaua, viceprimarul și consilierii comunei. Prezența oaspeților a reprezentat legătura și susținerea dintre primăriile comunelor apropiate ale județului. Atât Ciprian Dobre, cât și Mara Togănel au subliniat eforturile și, implicit, rezultatele muncii depuse de primarul comunei Râciu în ceea ce privește implicarea sa înspre binele comunității sale.

„Sunt 102 primari în județul Mureș, dar nu sunt toți la fel de serioși, de muncitori, de gospodari. Nu este la îndemâna oricui să fii primar al unei comune, al unui oraș sau al unui municipiu. Nu e la îndemâna oricui să fii primar bun și să faci ceva pentru oamenii care te-au votat, dar Ciprian Belean este neobosit. De fiecare dată când există probleme la Instituția Prefectului sau la Minister, pe el îl vedeți făcând un drum de Târgu Mureș sau de București în fiecare săptămână. Și mai apreciez ceva la Ciprian Belean: are puterea, dorința și inteligența de a promova tot ceea ce provine din Râciu. Oriunde mergem în județul Mureș – și chiar în țară – ne întâlnim cu cineva care are legătură cu Râciu. Iar Ciprian Belean, fie că e tradiție populară, fie că este alt talent, el promovează. Lucrul acesta mă face să cred că atunci când cineva are grijă de comunitatea lui și comunitatea îl va susține”, a transmis Mara Togănel.

Arta, nelipsită la târg

În cadrul sărbătorii, accentul a fost pus pe tradiție și păstrarea ei. Expoziția de pictură „Râciu de ieri și de azi” a subliniat parcursul și dezvoltarea comunei prin surprinderea unor elemente simbolice ale istoriei zonei, anume așezările tradiționale.

„Această expoziție a demarat anul trecut. A fost un proiect gândit de noi, de Școala Populară de Artă, Centrul Județean pentru Cultură și Educație Artistică, alături de Primăria Râciu. Am avut o schițare a proiectului, ne-am documentat timp de o săptămână – am mers la fața locului, am făcut fotografii, am procurat informație și imagine. Acum am finalizat proiectul – avem acum aici un finisaj, cu foarte mult material bine gândit. Vorbim despre o redare a lucrurilor „vintage”, vechi, așa cum erau altădată. Asta a și fost ideea. Am surprins diferite case vechi în acuarelă, culoare sau grafică. Am lucrat împreună noi, profesorii – Gheorghe Pop și Călin Bogătean – alături de elevii Judit Filip, Rita Daniel, Liliana Bucur și Adriana Hanes pentru această expoziție, fiecare elev având câte o lucrare”, a transmis coordonatorul expoziției, Gheorghe Pop.

