FOTO: Atmosferă festivă la vernisajul expoziției “Dialoguri cu Brâncuși”

Joi, 25 iulie 2024, a avut loc vernisajul expoziției de pictură „Dialoguri cu Brâncuși”, aparținând artistei târgumureșene Daciana Androne, găzduit de Restaurantul Cocoșul de Aur-Alchimia Garden din municipiul Târgu Mureș.

„Motivul acestei întâlniri sunt dialogurile cu Brâncuși, dialoguri așternute pe pânze despre care știm că sunt dincolo de cuvinte, este un limbaj, un mod de comunicare. Aceste picturi sunt o fereastră spre sufletul autoarei care se exprimă prin culoare, prin texturi și prin mesaje. (…) Suntem mândri că artista este târgumureșeancă și că a dus peste mări și țări aceste lucrări, această binecuvântarea, aceea de a putea da naștere unor opere de artă care au ajuns în multe părți ale lumii”, a menționat moderatorul evenimentului, Iulian Praja.

„Mic ambasador al României”

Daciana Androne este o artistă de sorginte mureșeană, stabilită din anul 2011 în Franța, autodidactă, care mărturisește că arta ei nu se subsumează unui singur curent sau stil, ci unei întregi varietăți. Aceasta a afirmat faptul că inspirația îi survine pe moment, spontan, din felurite impulsuri. Ea consideră că fiecare obiect, fiecare peisaj, ascunde o emoție care poate fi portretizată cu ajutorul culorilor și a unui material pe care să le așeze. Și-a descoperit talentul artistic încă din perioada preadolescenței, însă nu l-a valorificat până de curând, când s-a decis să-și aloce întreaga atenție artei, reușind, prin muncă și dedicare, să se facă cunoscută în țări precum: Statele Unite ale Americii, Franța, Luxemburg, Spania, Italia, Thailanda.

„Sunt târgumureșeancă, aici am crescut, aici am copilărit, aici m-am format, dar a trebuit să plec, destinul meu m-a dus în Franța în 2011 și de acolo am început eu să urmez drumul picturii. Am întâlnit un pictor, un om minunat care mi-a fost profesor timp de doi ani, căruia îi mulțumesc, iar datorită lui am reușit să am prima mea expoziție cu prima serie pe care am făcut-o, a fost o serie legată de daci, prin care am adus un pic de istorie francezilor. M-am considerat un mic ambasador al României, de atunci încerc să promovez cultura românească atât cât se poate, bineînțeles că încerc să rămân și originală, alte serii nu au avut nicio legătură cu România”, a precizat artista.

„Dialoguri cu Brâncuși”

Artista a mai adăugat faptul că îi place să lucreze în serii, în colecții de tablouri, ale căror număr poate varia, care exprimă aceeași temă. În ceea ce privește colecția vernisată joi, artista a menționat faptul că s-a inspirat din sculpturile unuia dintre cei mai consacrați și impresionanți sculptori europeni- Constantin Brâncuși. În ceea ce privește numele expoziției, artista a mărturisit că a fost inspirată să aloce fiecărui tablou nu un titlu, ci un citat desprins din învățăturile marelui sculptor, pe care le-a găsit într-o carte achiziționată la Paris: „În seara asta am ales această colecție pe care am mai prezentat-o acum doi ani la Cetatea Medievală. Atunci am avut titlu la fiecare tablou, dar de data asta am ales aceste dialoguri, aceste citate. În luna martie am fost la Paris să vizitez colecția lui Brâncuși și de acolo am cumpărat o mică cărticică cu citatele lui pe care le-am adus astăzi și le-am împărtășit cu dumneavoastră”.

Atmosferă cabalistică

După derularea discursului pictoriței și prezentarea expoziției, a urmat un moment muzical realizat de artiștii Anamaria Galea și Daniel Csikos. Evenimentul a constat și într-o degustare de vinuri, din gama Cramei Recaș, care a fost completată de prezența platourilor cu brânzeturi și fructe.

Mădălina ROHAN