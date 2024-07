VIDEO, FOTO: ”Cununa Spicului de Grâu”, la Crăiești

Primăria, Consiliul Local al comunei Crăiești și Asociația Culturală ”Comori de suflet” au organizat duminică, 28 iulie, cea de a XVI-a ediție a Festivalului Folcloric al Târgului Tradițional ”Cununa Spicului de Grâu”.

„Nu eu sunt cel care am înființat acest târg. Eram un mic copil atunci când acest târg începea să se dezvolte, alții dinaintea mea au fost cei care au pus bazele înființării acestui eveniment de suflet al comunei noastre. Vorbim aici de domnul Husar, de domnul Luca, domnul Mircea și alții. Eu am fost cel care, odată ales ca primar al comunei Crăiești, l-am readus la viață. Am construit scena de spectacole, am înființat formații de dansuri populare cu ajutorul necondiționat al domnului inginer Tudor și a doamnei educatoare Dinuța cărora le mulțumesc din suflet pe această cale. Astfel am înființat Festivalul Folcoric al acestui târg tradițional intitulat „Cununa Spicului de Grâu”. Adresez mulțumiri tuturor celor care și-au adus raportul și sprijinul pentru organizarea acestui eveniment, în mod special colegilor și angajaților primăriei comunei Crăiești precum și tuturor celor care ne-au sprinit cărora le mulțumim din suflet”, a precizat, în deschiderea evenimentului, Vasile Vereș, primarul comunei Crăiești.

”E bine să avem grijă unii de alții”

Printre oficialitățile prezente la sărbătoarea comunei Crăiești s-au numărat Mara Togănel, director al Cancelariei Prefectului Județului Mureș, Cosmin Matei, consilier județean PNL precum și primarul comunei Râciu, Ciprian Belean.

„Vă felicit foarte mult că ați reușit să țineți acește obiceiuri. Dincolo de problemele cotidiene, cred dacă trebuie să găsim timp, răgaz, să stăm unii lângă alții, să ne întrebăm de sănătate, să ne ajutăm și să încercăm să nu lăsăm barierele să ne despartă. Trăim vremurile grele, ați văzut ce s-a întâmplat în pandemie, avem acum la graniță un război, motive în plus pentru care e bine să avem grijă unii de alții. Vă doresc multă sănătate, să vă bucurați de zilele acestea frumoase, să vă bucurați de acest eveniment și de îndrăgiți noștri artiști din județul Mureș”, a fost mesajul transmis celor prezenți de Mara Togănel.

„Am venit împreună cu viceprimarul comunei Râciu, Răzvan Curticăpean, în semn de respect pentru locuitorii din Crăiești, din respect pentru vecinii noștri. Râcenii și cu oamenii frumoși de la Crăiești s-au înțeles bine de fiecare dată și așa trebuie să continue această colaborare. În același timp, avem o colaborare foarte bună și cu primarul Vasile Vereș pe care-l felicit pentru că a primit votul locuitorilor pentru un nou mandat. Eeste un om destoinic de la care, eu fiind un primar mai tânăr, am avut tot timpul ce să învăț. Este o sărbătoare frumoasă aici la Crăiești, iar astfel de momente, cum am avut și noi săptămâna trecută, Târgul de Sfântul Ilie, trebuie să dăinuie, trebuie organizate anual pentru că doar așa putem să ducem tradiția mai departe”, a spus Ciprian Belean, primarul comunei Râciu. Mulțumiri

La rândul său, primarul Vasile Vereș a adresat mulțumiri celor care au făcut posibilă continuitatea la nivelul comunei Crăiești. „Profit de această ocazie să vă mulțumim față în față cum se spune pentru votul de încredere acordat pe data de 9 iunie la alegerile locale, când ați decis de a continua împreună pentru binele și prosperitatea comunei noastre. Vă promit că nu o să vă dezamăgesc. Nu am promis nici atunci marea cu sarea, nu promit nici acum, nu am promis nici când am candidat pentru prima dată că voi face lucruri mărețe, dar cu toate astea am reușit să facem foarte multe lucruri frumoase și necesare pentru comuna noastră. Sunt mândru câ sunt cetățean al acestei comune, sunt mândru de tot ceea ce s-a realizat până astăzi pe raza comunei Crăiești. Acest lucru se datorează în mare măsură sprijinului Partidului Național Liberal atât la nivel de județ, cât și la nivel de țară. Indiferent că a fost prefect Ciprian Dobre, Felicia Pop sau Mara Togănel la nivel de județ sau Tăriceanu, Antonescu sau Ciucă la nivel de țară, toți au sprijinit proiectele prezentate de noi. Faptul că peste 70% dintre cei care au votat pe data de 9 iunie au ales să dea votul Partidul Național Liberal înseamnă că suntem recunoscător pentru acest lucru fapt pentru care vă mulțumesc”, le-a transmis celor prezenți primarul Vasile Vereș.

Program artistic bogat

Programul artistic organizat cu prilejul sărbătorii tradiționale a comunei Crăiești i-a adus pe scenă pe soliștii Ciprian și Mihaela Istrate, Ioan Dordoi, Nelu Sămărtean, Alexandra Togănel, Mihai Șuteu, Marian Suciu și Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul”.

Prezentatorul evenimentului a fost Iulian Praja. Distracția a continuat pe înserat cu o discotecă în aer liber, iar la final focuri de artificii, moment care a consfințit o nouă reușită a Festivalului Folcloric al Târgului Tradițional ”Cununa Spicului de Grâu.”

Alin ZAHARIE