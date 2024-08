Inaugurare. Incubatorul de afaceri din Miercurea Nirajului

Incubatorul de Afaceri Sectorial Miercurea Nirajului a fost inaugurat joi, 1 august, de către Primăria oraşului Miercurea Nirajului şi Agenţia de Dezvoltare Regională Centru. Incubatorul de afaceri a fost amenajat într-o clădire istorică, revenită în proprietatea orașului Miercurea Nirajului. Potrivit informațiilor de pe site-ul regio-adrcentru.ro/, valoarea totală a proiectului a fost de 6,99 milioane de lei, din care fonduri europene nerambursabile: 3,68 de milioane de lei.

6 companii rezidente în Incubatorul de Afaceri Miercurea Nirajului

În urma unei selecții, organizate în 2023, incubatorul de afaceri din Miercurea Nirajului este administrat de SC Contafex SRL, administrator fiind Fekete Árpád Zsombor. În același an, conform informațiilor din documentele publicate în secțiunea „Incubator de afaceri” a site-ului Primăriei Miercurea Nirajului, a fost organizat și un concurs „pentru admiterea în Incubatorului de Afaceri”. În urma finalizării procesului de selecție, au fost declarate admise 6 firme: SC Sunset Garden SRL, SC Toth All Fire Protection SRL, SC Forisoft SRL, SC Hazsoti Creations SRL, SC Kuo Illustration and Design SRL și SC V Metal SRL. Anunțul rezultatelor finale a fost publicat în 29 decembrie 2023.

„Astăzi sărbătorim finalizarea unei investiții a cărei efecte pozitive vor fi resimțite nu doar de locuitorii orașului Miercurea Nirajului, ci va avea un efect pozitiv asupra vieții economice a întregii regiuni. Mult succes și rezultate de seamă incubatorului de afaceri și în principal noilor intreprinderi care s-au înființat prin intermediul acestui proiect!”, a scris preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, pe pagina sa de Facebook.

(Sursă imagini: facebook.com/peter.ferenc)

Vezi și: Incubator de afaceri într-un oraș mureșean. Investiție de 4,5 milioane de lei!