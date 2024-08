Săptămâna „Haferland” 2024. Drumeții și festinuri săsești în Mureș și Brașov

Vecinătatea Femeilor din Saschiz a anunțat organizarea celei de-a XII-a ediții a Săptămânii Haferland, care se va desfășura între 8 și 11 august în zece localități din județele Mureș și Brașov.

Vineri, 9 august, la Saschiz, de la ora 11:00, se va organiza o drumeție la Cetatea Țărănească (Cetatea de Refugiu), recent restaurată, ghidată de fundația ADEPT Transilvania. Plecarea va fi din fața bisericii fortificate Saschiz. După drumeție, în curtea fundației ADEPT, la ora 12:00, se va servi un prânz cu meniu de nuntă săsească pregătit de Vecinătatea Femeilor din Saschiz. Participanții sunt invitați să se înscrie în prealabil, locurile fiind limitate la 100.

„Veniți să gustați din deliciile săsești și să vă bucurați de un festin culinar cu preparate tradiționale precum lichiu și prăjitură cu rubarbă! Proiectul este finanțat de Consiliul Județean Brașov și cofinanțat de Ministerul Culturii”, au anunțat organizatorii pe pagina de Facebook.

Activități diverse și tururi ghidate

Festivalul Săptămâna Haferland include și brunch-uri săsești în Archita pe 8 august și la Saschiz pe 9 august. Participanții se pot înscrie în prealabil pentru a savura meniuri tradiționale.

În cele patru zile de festival, vizitatorii vor putea explora monumente istorice, biserici fortificate, gospodării tradiționale și proprietatea Regelui Charles din Viscri. De asemenea, programul cuprinde concerte, baluri, spectacole cu muzică săsească tradițională, proiecții de film, conferințe, expoziții și tururi ghidate.

Săptămâna Haferland 2024 se desfășoară sub patronajul Alteței Sale Serenissime Prințul Philipp von und zu Liechtenstein și sub auspiciile Familiei Regale a României. „Este o onoare și o bucurie nemărginită să anunțăm o premieră pentru festivalul nostru dedicat tradițiilor și culturii sașilor: Săptămâna Haferland 2024 se va desfășura sub auspiciile Familiei Regale a României!”, au declarat organizatorii.

Ediție unică în acest an

Festivalul va debuta joi, 8 august ,în Archita, pe esplanada Bisericii Fortificate, cu discursuri ale invitaților de onoare și momente artistice, inclusiv fanfara tradițională Neppendorfer Blaskapelle și trupa de dansuri săsești din Sibiu.

Organizatorii estimează prezența a circa 10.000 de vizitatori din România și din alte țări, inclusiv Germania, Austria, Olanda și Statele Unite. Săptămâna Haferland este inițiată și organizată de Fundația „M&V Schmidtâ” și Fundația „Tabaluga/Peter Maffay Stiftung”, în colaborare cu numeroase organizații și autorități locale, potrivit agerpres.ro.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Facebook – Otilia Bălinişteanu