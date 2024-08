INTERVIU cu Menyhart Kincső-Katalin, șefă de promoție, Asistență medicală generală – UMFST ”George Emil Palade”

Există multiple calități pe care un asistent medical trebuie să le aibă pentru a se dedica pacientului și grijii pentru el, răbdarea și înțelegerea fiind esențiale, consideră Menyhart Kincső-Katalin, șef de promoție la specializarea Asistență medicală generală-linia de studii maghiară, de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu-Mureș. Este originară din comuna Voivodeni, județul Mureș. Pasionată de dansuri populare, de citit și drumeții pe munte, a știut încă de mică ce meserie își dorește să practice în viață și a ales să se dezvolte din punct de vedere profesional urmând cursurile UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Katalin a mărturisit de ce a ales UMFST, ce au însemnat anii studenției și ce urmează în continuare pentru cariera sa.

Reporter: Ce a stat la baza deciziei de a te forma pentru meseria de asistent medical?

Menyhart Kincső-Katalin: Am știut încă de când eram mică faptul că vreau să aleg o carieră în care să pot să am oportunitatea să ajut oamenii, să le fiu alături în momentele grele, ca un profesionist de încredere.

Rep.: Ai ales parcursul educațional de la UMFST Târgu Mureș pentru formarea ta profesională. De ce această unversitate? Ce oportunități de dezvoltare ți-a oferit?

M.K.K.: Am ales UMFST Târgu Mureş pentru că am dorit să rămân aproape de casă, de părinți și prieteni. Această facultate mi-a oferit toate principiile necesare, atât teoretice cât și practice în perioada programului de licență și am oportunitatea de a mă educa mai departe la masterat.

Rep.: Ai absolvit cu media 9,16, în calitate de șef de promoție. Cum ai ajuns la această performanță? Ți-ai impus din primul an acest obiectiv sau totul a venit natural, pe parcurs? Cât de greu a fost, mai ales că anul în care ai început a coincis cu începutul pandemiei COVID?

M.K.K.: Nu m-am gândit nici acum, în anul 4, că o să fiu șefă de promoție. Totul a venit natural. Primul an a fost foarte greu din cauza pandemiei, ne-am acomodat greu cu dificultatea materiilor. Era foarte greu deoarece cumva am trecut toți singuri peste acel an, fără susținerea colegilor.

Rep.: Cum ai descrie relația cu profesorii care ți-au ghidat pașii în parcursul educațional? Ai avut un mentor care ți-a intrat la suflet?

M.K.K.: Cadrele didactice din Facultate sunt înțelegătoare și corecte. Pe lângă acest lucru sunt profesioniști în domeniu, am învățat lucruri esențiale de la ei.

Rep.: Ce specializare ai ales și de ce? Ce a influențat această decizie?

M.K.K.: Anestezia și terapia intensivă. Am ales să-mi scriu licența din această materie și, pe parcurs, în timp ce culegeam datele pentru statistică, am realizat că mi-ar plăcea să lucrez în blocul operator, văzând cum se lucrează acolo, în echipă.

Rep.: În multe situații, asistentul medical nu mai este doar un simplu executant al indicațiilor medicului, ci este pus în fața unor situații complexe, ce necesită cunoștințe medicale solide. În ce măsură crezi că ești pregătit pentru a face față vieții de zi cu zi din sistemul medical?

M.K.K.: Cred că nici după 10-20 de ani de experiență nu o să fiu pregătită pentru unele situații, de aceea este foarte importantă munca în echipă în acest domeniu. Dar ca și absolventă mă consider pregătită pentru a-mi începe cariera deoarece am fost și sunt voluntară la UPU-SMURD, unde am întâlnit multiple situații dificile.

Rep.: Care crezi că este cel mai dificil lucru în această meserie și ce calități pe care le ai te califică să performezi în meseria aleasă?

M.K.K.: Consider că este foarte important să fim răbdători, înțelegători și să fim capabili să diferențiem viața profesională de cea personală.

Rep.: În stagiile de practică efectuate, cât de importantă a fost comunicarea cu pacientul? Ai întâmpinat dificultăți în relaționarea cu ei?

M.K.K.: Cred că este unul dintre aspectele cele mai importante. Fiind o persoană introvertită, la început mi-a fost greu, dar am lucrat la acest aspect de-a lungul anilor.

Rep.: Ce urmează în continuare, ca și formare, continui studiile, începi să profesezi? Alegi un parcurs profesional în medicina din România sau te atrage ideea de a profesa în altă țară?

M.K.K.: M-am înscris deja la unul dintere progranele de masterat din cadrul UMFST, Managementul serviciilor de sănătate, dar dacă vor fi scoase posturi la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureş aș dori să încep să profesez. Deocamdată rămân în România, nu mă atrage să profesez în altă țară.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru ”bobocii” care acum își încep parcursul educațional pentru meseria de asistent medical?

M.K.K.: Îi sfătuiesc să ramână perseverenți și să găsească echilibrul între procesul de formare-învățare și distracția din anii studenției.

A consemnat Arina TOTH