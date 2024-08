INTERVIU cu Paula Costan, șefa de promoție a specializării Finanțe și Bănci din cadrul UMFST ”George Emil Palade”

Paula Costan este şefa de promoţie a specializării Finanțe și Bănci din cadru Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” Târgu Mureș, ea descrie experiența sa la facultate ca fiind mai mult decât un simplu parcurs educațional, pentru ea, facultatea a reprezentat locul unde și-a construit baza profesională, a dobândit cunoștințe, competențe și a întâlnit oameni inspiraționali. Specializarea sa în Finanțe și Bănci i-a oferit o pregătire solidă în economie, contabilitate, finanțe, piețe financiare, audit și evaluarea întreprinderilor. Își dorește să activeze în domeniul financiar și să devină analist financiar, continuându-și studiile pentru a aprofunda cunoștințele acumulate.

Reporter: Cum ai descrie experiența ta la facultate?

Paula Costan: Facultatea pentru mine a însemnat mult mai mult decât o instituție de învățământ, aceasta simbolizează locul în care am dobândit cunoștințele necesare formării bazei viitorului meu profesional, am deprins atitudini și mi-am însușit comportamente și competențe, am cunoscut oameni minunați de la care am avut multe de învățat. Pot spune că am evoluat, din toate punctele de vedere, în acest timp, datorită eforturilor depuse, provocărilor și participării la concursurile organizate în cadrul facultății, iar acum privind înapoi, îmi mulțumesc pentru alegerea făcută, pentru ceea ce sunt azi.

Rep.: Care sunt principalele materii care se studiază la această specializare de Finanțe și Bănci?

P.C.: Specializarea Finanțe și Bănci reușește, pe durata a trei ani, să formeze studenții în domeniul economic, pregătindu-i teoretic și practic, cu accent pe economie, contabilitate, finanțe, piețe financiare, audit, evaluarea întreprinderilor.

Rep.: Cum ai gestionat perioadele de stres?

P.C.: De-a lungul facultății m-am confruntat cu multe perioade de stres, mai ales în ultimul an, unde am simțit presiunea lucrării de licență. Consider că organizarea timpului de lucru, odihna suficientă, combinarea eficientă a lucrului cu relaxarea pot duce la ameliorarea perioadelor de stres și la finalizarea obiectivelor propuse.

Rep.: Care este cheia succesului tău, având în vedere rezultatele remarcabile?

P.C.: Consider că succesul meu de până acum se datorează ambiției și dorinței mele de a învăța și de a explora domeniul ales, sprijinului familiei mele și nu în ultimul rând, munca grea și eforturile depuse.

Rep.: Care sunt cele mai importante lecții pe care le-ai învățat în timpul facultății?

P.C.: Cele mai importante lecții învățate în timpul facultății s-au transformat în competențe necesare viitorului meu profesional, și anume: leadership, lucrul în echipă, public speaking, gândire critică și dorința de a aprofunda în permanență domeniul studiat.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru studenții care se gândesc să urmeze această specializare?

P.C.: Facultatea este un capitol important în viața unui student, faceți ceea ce vă doriți să faceți, fiți motivați, mereu curioși și încrezători în forțele proprii, astfel acest capitol va fi o călătorie plină de provocări și greutăți, dar și de oportunități și satisfacții.

Rep.: Îți dorești să activezi în acest domeniu?

P.C.: Da, îmi doresc să activez în acest domeniu, îmi voi continua studiile, pentru a aprofunda cunoștințele însușite, iar obiectivul meu este de a deveni analist financiar.

A consemnat Alisia BALOGH