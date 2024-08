Concertele de excepție continuă în această seară la Harmonia Cordis

Programate pentru ora 19 în Cetatea Târgu Mureș, concertele din această seară din cadrul Festivalului Internațional de Chitară ”Harmonia Cordis” vor fi găzduite de Sala Mare a Palatului Culturii ca urmare a condițiilor meteo nevaforabile.

Seară în totalitate în formula de Trio

Primii care vor deschide programul din această seară vin din Italia, Roberto Fabbri (chitară), Francesca Romana Fabbri (voce) și Valeria Fabbri (vioară).

Roberto Fabbri este un chitarist clasic italian de renume internațional. Este un artist Sony, compozitor și interpret de concerte, profesor universitar, activ pe cele mai importante scene ale lumii. Noul său proiect, care variază de la clasic la pop, se bazează pe ideea familiei. Este un concert crossover în care sunetele curate ale chitarei se îmbină cu cele ale vioarei fiicei sale Valeria pentru a acompania vocea caldă a celeilalte fiice, Francesca Romana. Atât violonista, cât și cântăreața se mândresc cu o diplomă de Conservator, la vioară și, respectiv, la canto, confirmând că pregătirea unui muzician nu este încredințată doar talentului său. O călătorie care se desfășoară prin aranjamente inedite ale trioului după melodii italiene celebre, de la Malafemmena la Caruso, de la Nuovo Cinema Paradiso de Morricone la La Vita è Bella de Piovani, până la melodii pop internaționale precum Imagine, toate cântate în italiană, și două melodii originale inedite, antrenează ascultătorul într-un univers sonor eterogen care captează atenția publicului de la prima până la ultima notă.

Publicul va avea parte de un recital de excepție care va cuprinde compoziții semnate Domenico Modugno (1928–1994): Volare, John Lennon (1940–1980): Imagine, Harold Arlen (1905–1986): Over the Rainbow, Ennio Morricone (1928–2020): Nuovo Cinema Paradiso, Luis Bacalov (1933–2017): The Postman, Nicola Piovani (1946*): La Vita è Bella, Joaquín Rodrigo (1901–1999): Aranujez ma Pensè și Eduardo Di Capua (1865–1917): O Sole Mio.

Al doilea invitat al serii va fi Antal Pusztai, prezent alături în formula de trio sub titulatura Antal Pusztai Jazz Band.

Pusztai Antal s-a născut în Győr, în 1978 și este declarat a fi unul dintre cei mai mari interpreți de chitară clasică și jazz deopotrivă. A primit primele sale lecții de chitară la Pannonhalma de la tatăl său. Și-a continuat studiile în Frankfurt și în Main cu Stephen Werner, și la Conservatorul din Viena, sub îndrumarea lui Inge Scholl–Kremmel. În Ungaria a fost studentul lui Ede Roth, Ivan Folk, Attila Remeny. Recent a studiat la Universitatea de Muzică din Viena în grupul artistic al lui Alvaro Pierri. Antal Pusztai este un chitarist căutat și renumit atât în muzica clasică cât și în jazz, concertând peste tot în lume.

Seara se va încheia cu o nouă demontrație de măiestrie adusă de Cenk Erdoğan trio din Turcia ( Cenk Erdoğan – chitară, Robert Mehmet Ikiz – tobe, Alper Yilmaz – chitară bas).

Cenk Erdoğan s-a născut la Istanbul în 1979. În 1997 a obținut o bursă de patru ani la Departamentul de muzică (compoziție) al Universității Bilgi din Istanbul. În 2001, a absolvit cu o primă clasă de onoare la Departamentul de muzică. În octombrie 2004, la invitația lui David “FUZE” Fiuczynski, a susținut un atelier la Berklee College Of Music pe tema chitarei fretless și a modurilor în muzica turcă. În 2008 a înregistrat primul său album, “İLE”, care a fost produs de Sinan Sakızlı în cadrul Baykuș Music. În același an, împreună cu compania de coloane sonore “Aria”, a compus și aranjat coloana sonoră pentru filmul “Issız Adam”, scris și regizat de Çağan Irmak, și a câștigat premiul Yeșilçam “Coloana sonoră a anului 2009”. În 2009 Cenk Erdoğan Trio feat. Tineke Postma a cântat în cadrul celui de-al 16-lea Festival de jazz de la İstanbul și al 19-lea festival de jazz Akbank. În același an, a cântat cu ansamblul Yinon Muallem în cadrul festivalului “Karawane 2009”, organizat la Bochum. În 2010 a cântat în formația “Turkophony all stars”, alături de Trilok Gurtu și Doninique di Piazza. În 2011 a cântat în formația “Turkophony all stars” cu Dave Weckl, Kai Eckhardt, Eric Levy. În 2011 înregistrează cel de-al doilea album al său “Kavis” (Arc) în San Francisco cu legendarul basist Kai Eckhardth și Jason Lewis, album sponsorizat de producătorul Ron Scudder și relansat de Berkeley Jazz School Records. În 2014 a realizat primul site educațional pentru cântatul la chitară fretless fretlessguitarlessons. com și începe să predea modul turcesc de a cânta la chitară fretless, tehnici de interpretare. În 2014 a lansat ultimul său disc “Kara Kutu”, care a fost cântat solo cu toate chitarele acustice (“fretless” și “fretted”). În 2015 a câștigat concursul care a fost organizat de compania “Vestel”. Și compune tonurile de apel și peisajele sonore pentru primul telefon inteligent “VENÜS” realizat de compania Vestel. În 2016 s-a alăturat proiectului “Rachmaninov Anatolian Project”, care a fost interpretat de Guldiyar Tanridağlı (pn) și Ertan Tekin (duduk). Acest album a fost relansat de KALAN music. În 2016 conduce cel mai recent proiect al divei muzicii pop turcești “Sezen Aksu “s “Sezenli Yıllar”. La acest proiect a lucrat ca director muzical și a corparat cu producătorii Mustafa Oğuz,Cüneyt Özdemir și coregrafa Zeynep Tanbay. În 2017 a relansat noul proiect numit “Lahza” cu toboșarul suedez İkizç. În 2018 a lansat noul său album intitulat “Fermata”. În 2018 – 2019 a început un turneu mondial în Europa – SUA – Canada sub numele de proiectul “International Guitar Night” împreună cu alți 3 chitariști: Antoine Boyer (Franța) Samuelito (Franța) Luca Stricaglioni (Italia). Lucrează în continuare ca producător, compozitor și aranjează muzică pentru seriale de televiziune și coloane sonore și susține concerte cu Cenk Erdoğan Trio și, de asemenea, “Solo”.

Alin ZAHARIE