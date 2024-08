VIDEO: Muzică la superlativ, în a patra seară ”Harmonia Cordis”

A fost și a patra seară de recitaluri în cadrul Festivalului Internațional de Chitară ”Harmonia Cordis”. Deși programate pentru Cetatea Târgu Mureș, vremea le-a cam stricat planurile organizatorilor, fapt pentru care, concertele serii de vineri au fost găzduite tot de Palatul Culturii.

Roberto Fabbri & his daughters

Primul trio care a deschis programul a fost unul de familie, Roberto Fabbri fiind acompaniat de cele două fiice ale sale, Francesca Romana Fabbri (voce) și Valeria Fabbri (vioară).

Roberto Fabbri este un chitarist clasic italian de renume internațional. Este un artist Sony, compozitor și interpret de concerte, profesor universitar, activ pe cele mai importante scene ale lumii. Noul său proiect, care variază de la clasic la pop, se bazează pe ideea familiei. Este un concert crossover în care sunetele curate ale chitarei se îmbină cu cele ale vioarei fiicei sale Valeria pentru a acompania vocea caldă a celeilalte fiice, Francesca Romana. Atât violonista, cât și cântăreața se mândresc cu o diplomă de Conservator, la vioară și, respectiv, la canto, confirmând că pregătirea unui muzician nu este încredințată doar talentului său. O călătorie care se desfășoară prin aranjamente inedite ale trioului după melodii italiene celebre, de la Malafemmena la Caruso, de la Nuovo Cinema Paradiso de Morricone la La Vita è Bella de Piovani, până la melodii pop internaționale precum Imagine, toate cântate în italiană, și două melodii originale inedite, antrenează ascultătorul într-un univers sonor eterogen care captează atenția publicului de la prima până la ultima notă.

Publicul de vineri seara s-a putut convinge pe viu de toate acestea, părtași la un recital de excepție. Compozițiile semnate Domenico Modugno (1928–1994): Volare, John Lennon (1940–1980): Imagine, Harold Arlen (1905–1986): Over the Rainbow, Ennio Morricone (1928–2020): Nuovo Cinema Paradiso, Luis Bacalov (1933–2017): The Postman, Nicola Piovani (1946*): La Vita è Bella, Joaquín Rodrigo (1901–1999): Aranujez ma Pensè și Eduardo Di Capua (1865–1917): O Sole Mio au fost aplaudate la scenă deschisă de publicul prezent vineri seara în Sala Mare a Palatului Culturii

Antal Pusztai Jazz Band

Al doilea invitat al serii a fost Antal Pusztai din Ungaria, unul din veteranii festivalului, prezent la aproape toate edițiile ”Harmonia Cordis”. Nu a venit singur, alături i-au fost Hadnagy Attila – bass și Zsolt Asztalos – percuiție, un trio care a încântat și de această dată publicul cu un recital pe cinste.

Despre Pusztai Antal putem spune că s-a născut în Győr, în 1978 și este declarat a fi unul dintre cei mai mari interpreți de chitară clasică și jazz deopotrivă. A primit primele sale lecții de chitară la Pannonhalma de la tatăl său. Și-a continuat studiile în Frankfurt și în Main cu Stephen Werner, și la Conservatorul din Viena, sub îndrumarea lui Inge Scholl–Kremmel. În Ungaria a fost studentul lui Ede Roth, Ivan Folk, Attila Remeny. Recent a studiat la Universitatea de Muzică din Viena în grupul artistic al lui Alvaro Pierri. Antal Pusztai este un chitarist căutat și renumit atât în muzica clasică cât și în jazz, concertând peste tot în lume.

Cenk Erdoğan, muzică la superlativ

După o porție de muzică italiană, după un mix cu totul special maghiaro-român , a venit rândul unui desert turcesc din cel mai consistent cu putință adus de Cenk Erdoğan.

După câteva prezențe solo în cadrul Haronia Cordis, la ediția din acest an Cenk Erdoğan a decis să vină într-o formulă de trio alături de Robert Mehmet Ikiz – tobe, Alper Yilmaz – chitară bas, o alegerele mai mult decât fericită, rezultatul a fost un recital de excepție, fără absolut nicio exagerare

Concertele de excepție continuă în Cetate

Cuvintele sunt poate prea sărace să poată exprima savoarea muzicii adusă de artiștii din cadrul Harmonia Cordis, așa că am completat aceste rânduri cu trei momente video din cadrul serii de vineri, poate așa vi se face poftă de muzica adevărată și veniți pe seară în Cetatea Târgu Mureș la o nouă serie de concerte din cadrul Harmonia Cordis. Se anunță din nou o seară de excepție, în totalitate flamenco însuflețită de Duo Celeste: Orosz Dávid & Tudor Gliga (România), Lydie Fuerte & Juan-Manuel Cortes (Franța) și Los Tres Magníficos: Jerónimo Maya, Rycardo Moreno, Pepe Fernández (Spania/Franța).

Alin ZAHARIE