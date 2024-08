VIDEO. ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Finanțări de 94,8 milioane de lei pentru Sărmașu

Primarul orașului Sărmașu, ec. Valer Botezan, a anunțat vineri, 9 august, în cadrul emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”, că instituția pe care o conduce a reușit să atragă, din anul 2020 și până în prezent, din surse guvernamentale și europene, finanțări nerambursabile în valoare de aproximativ 94,8 milioane de lei.

PNRR, principala sursă

Prezent în studioul Zi de Zi Live, ec. Valer Botezan a informat că majoritatea finanțărilor atrase pentru cele 14 proiecte care vizează dezvoltarea orașului Sărmașu au ca sursă Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): ”Am avut și norocul să se deschidă Programul Național PNRR și tot ceea ce am avut ca viziune în planul meu de câștigare a alegerilor din 2020, s-au regăsit pe aceste linii de finanțare deschise prin PNRR. Și atunci am făcut tot posibilul să accesez aceste proiecte.”

Rețea de canalizare extinsă

Proiectul cu cea mai mare finanțare atrasă, în valoare de 40,7 milioane de lei, este ”Extindere rețele de canalizare în localitățile Balda, Sărmășel, Sărmășel Gară și Sărmașu, oraș Sărmașu, județul Mureș.”

”Este în faza de licitație, proiectare cu execuție, a fost pus pe SEAP, a intrat în verificare la Agenția Națională a Achizițiilor Publice toată documentația, cred că deja săptămâna viitoare se va termina această verificare și așteptăm firmele care doresc să participe la executarea acestei lucrări, pentru că avem termen prin PNRR 30 iunie 2026 să finalizăm această investiție”, a spus ec. Valer Botezan la emisiunea realizată de către Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi.

”Sunt în jur de 33,2 de kilometri de rețea și aproximativ 970 de noi racorduri la rețeaua de canalizare”, a adăugat primarul orașului Sărmașu.

Centru medical comunitar integrat

În opinia primarului Valer Botezan, în prezent cel mai important proiect pentru comunitatea din Sărmașu este ”Construire Centru medical comunitar integrat”, investiție care se cifrează la valoarea de un milion de lei.

”Era strict necesar să avem un Centru medical pentru că în 2011 spitalul care exista în Sărmașu a fost închis”, a explicat invitatul emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”.

”Este și una dintre realizările pe care mi le-am propus în 2020, având în vedere că a fost închis Spitalul, sistemul de sănătate din Sărmașu avea nevoie de o modernizare. Acest Centru medical integrat va fi pe linia prevenției medicale, imediat următorul pas după medicii de familie. Și este normal ca să avem o prevenție foarte bună în Sănătate, pentru a nu ajunge să ne internăm în spitale sau să ajungă cazurile destul de grave până la internarea în spital”, a completat ec. Valer Botezan.

Sărmașu, ”pe calea dezvoltării”

Reales pentru cel de-al doilea mandat de primar la alegerile locale pe lista Partidului Social Democrat, ec. Valer Botezan a explicat că materializarea promisiunii de ”a readuce Sărmașu pe calea dezvoltării” este principala explicație pentru succesul electoral înregistrat în data de 9 iunie 2024.

”Încă de la primul mandat am susținut și am venit cu acea determinare de a readuce Sărmașu pe calea dezvoltării. În momentul în care am fost ales la primul mandat, în 2020, am declarat că Sărmașu va fi cel puțin șase ani plin cu șantiere. De atunci mi-am dorit ca Sărmașu să intre pe o cale a dezvoltării, să intre pe calea a ceea ce trebuie să fie un oraș mic, la confluența a trei județe, Bistrița, Mureș și Cluj. Așadar, realegerea mea din iunie cu acel scor pe care dumneavoastră l-ați spus (peste 63% – n.a.) este o validare practic a ceea ce am promis cetățenilor că voi face la alegerea din 2020. Cetățenii au văzut, au simțit că într-adevăr Sărmașu a intrat pe o cale a dezvoltării și și-au dorit să continuăm această dezvoltare tot împreună”, a subliniat primarul orașului Sărmașu.

Cele 14 proiecte câștigătoare:

1) ”Construire Centru medical comunitar integrat”;

2) ”Extindere rețele de canalizare în localitățile Balda, Sărmășel, Sărmășel Gară și Sărmașu”;

3) ”Modernizarea Stației de epurare”;

4) ”Achiziție containere inteligente pentru colectare deșeuri în zona blocurilor”;

5) ”Digitalizarea administrației publice, achiziția de mobilier urban inteligent (11 stații de autobuz inteligente, panouri de informare, stații meteo și de monitorizare a calității aerului), montarea a 88 de camere de supraveghere video în toate localitățile”;

6) ”Construcție bloc locuințe de necesitate pentru specialiștii din sănătate și educație”;

7) ”Renovarea energetică aprofundată a blocurilor nr. 60 strada Dezrobirii, 106 și 107 strada Piața Gării”;

8) ”Renovarea energetică moderată a blocurilor nr. 103, 104 și 108 strada Piața Gării”;

9) ”Elaborare în format GIS a documentației de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”;

10) ”Realizarea Planului de Mobilitate Urbană și realizarea unei stații de încărcare electrice”;

11) ”Achiziția de autovehicule nepoluante – două autobuze electrice”;

12) ”Dotarea tuturor unităților de învățământ cu material didactic, mobilier și table interactive, inclusiv laboratoarele școlare și atelierele de practică”;

13) ”Modernizare drumuri legătură DJ 151 și limita județului Mureș – scurtare legătura spre Cluj prin strada Părți”;

14) ”Lucrări de cadastrare sistematică și intabulare gratuită a terenurilor extravilane”.

Arina TOTH