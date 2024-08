Seri se vară însuflețite muzical la Biserica Evanghelică din Reghin

Iubitorii muzicii culte din Reghin au parte în fiecare vacanță de vară de o serie de serate muzicale găzduite de Biserica Evanghelică din Reghin. Stagiunea estivală din acest an a consemnat deja trei astfel de momente, la finele lunii iulie și începutul lui august, următorul invitat fiind Liv Müller, protagonistul recitalului de orgă din data de miercuri, 21 august. Despre istoria acestor seri muzicale organizate la Reghin ne-a vorbit Andrei Nădășan, organistul Bisericii Evanghelice din Reghin în interviul următor.

”Dorim să utilizăm orga la maximul ei potențial”

Reporter: Care este povestea serilor muzicale de la Biserica Evanghelică din Reghin?

Andrei Nădășan: Serile muzicale de la Biserica Evanghelică din Reghin sunt un obicei vechi și bine încetățenit care, din fericire, s-a păstrat până astăzi. Îmi amintesc că, fiind copil și mai apoi tânăr, veneam adesea cu plăcere la concertele de muzică clasică organizate de Biserica Evanghelică de-a lungul anilor. În 2019, când am preluat postul de organist și responsabil muzical al acestei Biserici, mi-a revenit datoria să continui serile muzicale, seri care își păstrează un public dedicat. Concertele au avut întotdeauna în centru orga istorică a Bisericii Evanghelice. Valorificarea acestui instrument și punerea sa în lumină, precum și a patrimoniului istoric reprezentat de însăși incinta Bisericii, constituie motivele principale care stau la baza existenței Serilor Muzicale de la Biserica Evanghelică din Reghin. De altfel, prezența unor prețioase orgi istorice în diferite biserici din țară a determinat și determină, cel puțin într-o anumită măsură, organizarea de concerte în incintele acestor săli de cult.

Rep.: Care e tradiția muzicală în ce privește comunitatea săsească din Reghin?

A.N.: Muzica este un element care face parte din viața fiecărui popor și a fiecărei comunități etnice sau religioase, iar acest lucru este adevărat și în dreptul comunității săsești din Reghin. Pe lângă concertele de muzică clasică organizate în fiecare an în incinta Bisericii, vocile acompaniate de orgă răsună în fiecare duminică, uneori și mai des, la slujbele care se desfășoară în Biserica Evanghelică din Reghin. Ocaziile de sărbătoare – Crăciun, Paște, Ziua Recunoștinței, Maifest – sunt adesea însoțite și de muzica interpretată de corul și de orchestra bisericii.

Rep.: Ce își propun aceste serate muzicale de vară?

A.N.: Prin aceste evenimente muzicale ne propunem ca în fiecare an să oferim ocazia publicului reghinean să se bucure de o muzică înălțătoare, stimulantă pentru creier și vindecătoare pentru suflet. Dorim să utilizăm orga Bisericii la maximul ei potențial și ne propunem ca Biserica Evanghelică, în ton cu frumusețea sublimă a construcției acesteia, și potrivit acusticii impresionante de care dă dovadă, să devină în fiecare an un lăcaș al muzicii și al culturii, precum și o oază pentru spiritul celor care îi pășesc pragul.

Astea fiind spuse, reghinenii și nu numai sunt invitați miercuri, 21 august, de la ora 19.00, la un nou moment muzical găzduit de Biserica Evanghelică din Reghin. Va fi penultimul concert din această stagiune estivală, ultimul urmând a avea loc miercuri, 4 septembrie, protagoniști fiind Ana Sofia Pușcaș, Ștefania Claudia Pecheanu, Carmen Andreia Matei (interpretare vocală), Lucy R. Catrințașu (vioară) și Andrei Nădășan (acompaniator).

A consemnat Alin ZAHARIE