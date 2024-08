VIDEO, FOTO: Savoarea dansurilor grecești, pe scena Festivalului de Jocuri și Obiceiuri Populare Idicel Sat

Printre prezențele inedite la ediția din acest an a Festivalului Național de Jocuri și Obiceiuri Populare din Idicel Sat cosumată joi, 15 august au fost și cele două formații ale comunității elene din Brașov, Grupul Vocal ”Dioniysos” și Ansamblul de Dansuri ”Efthymos”.

„Grecii au o istorie destul de mare în Brașov. Acest lucru se datorează faptului că ei au fost negustori importanți. Brașovul, fiind un oraș al negustorilor, uite așa s-a dezvoltat și comunitatea elenă în Brașov. Și-au păstrat cultura, tradițiile într-un cadru restrâns, într-o casă care a fost dată de către sași, tocmai pentru că și ei la rândul lor erau negustori și aveau nevoie de greci”, ne-a declarat Codrin Rotaru Diaconescu, instructorul Ansamblului de Dansuri ”Efthymos” al comunității elene din Brașov.

Ansamblul ”Efthymos” are în spate deja o vechime de aproape un sfert de veac, fiind pentru a doua oară prezent la Festivalului Național de Jocuri și Obiceiuri Populare de la Idicel.

„Acest ansamblul a luat ființă în urmă cu 24 de ani. ”Efthymos” a apărut mai întâi ca o joacă prin care am vrut să ducem mai departe cultura și tradițiile grecești. Așa am ajuns să fim un ansambul destul de renumit în întreaga țară. Sunt mulți instructori care au activat în acest ansamblu și care au pus efectiv bazele acestuia. Eu sunt de 10 ani instructor și duc în continuare mai departe această frumoasă poveste pe nume ”Efthymos”. Bazele ansamblului au fost puse în perioada anilor 2000, iar până azi a ajuns la o valoare deosebită apreciată de întreaga lume. Eu am început în acest ansamblu în urmă cu 21 de ani, practic pot spune că sunt unul din veteranii acestui ansamblu. Ansamblul are în prezent un număr de 20 de membrii, fiind cea de 5-a generație de la înființare. E ceva extrem de plăcut să îi pot coordona pe acești minunați membrii ai ansamblului. Ce este foarte important, văd că tot mai mulți tineri vor să învețe o cultură nouă, o tradiție nouă, diferită față de cea românească. Dar, niciodată nu uităm că trăim pe pământ românesc și atunci simțim și românește, la fel cum simțim și grecește. Este foarte important să ducem mai departe ce au început înaintașii noștri, nu contează că vorbim de cultură românească, grecească, până la urmă toate sunt importante dacă le duci mai departe într-o lume tot mai modernă. La Idicel ne-am reîntors după o pauză de câțiva ani. Am fost și la ediția din urmă cu 11 ani când eram mai tineri. Ne face o plăcere deosebită să venim de fiecare dată pentru că ne e drag aici la Idicel”, a precizat Codrin Rotaru Diaconescu.

Drag de viață, de dans și muzică

Repertoriul ales pentru festivalul de la Idicel a fost unul cu totul special, dansuri specifice tuturor regiunilor Greciei, la care se adaugă așa numitele dansuri de tavernă. Celebrul dans a lui Zorba fost nelipsit din programul oferit de Ansamblul Efthymos în cadrul Festivalului de la Idicel.

„Acest dans extrem de cunoscut nu este doar cel care apare în film, însă este un dans care transmite extact viața grecilor, preactic ei trăiesc prin dans și muzică În repertoriul nostru se regăsesc dansuri din toate zonele Greciei, zona de nord, de sud, zona insulară. Peste tot unde o să auziți muzică greceasă și voie bună o să auziți de Efthymos. Grecilor le place enorm să iubească viața, ei simt această iubire prin muzică și dans”, a povestit Codrin Rotaru Diaconescu.

Ce urmează?

„La începutul lunii septembrie vom fi prezenți la Festivalul Proetnica de la Sighișoara, urmează apoi să fim prezenți în Grecia la ”Festivalul Elenismului” (Festivalul Tineretului Elen) , plus alte multe evenimente în țară unde suntem invitață să încântâm publicul cu dansurile noastre grecești”, a spus reprezentantul Ansamblul de Dansuri ”Efthymos”.

Alin ZAHARIE