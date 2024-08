VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Mureșeanul Iulian Praja, singurul român distins cu titlul de Cavaler al Culturii Mondiale

Managerul director al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, Iulian Praja, a participat, în urmă cu câteva zile, în data de 14 august, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Prezent în studioul Zi de Zi Live alături de Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi, Iulian Praja a rememorat momentul în care a fost distins, în acest an, cu onorantul titlu de Cavaler al Culturii Mondiale.

Echipa, comparată cu o familie

Distincția a fost acordată de Asociația Națională de Foclor din România și Uniunea Mondială de Folclor IGF, cu ocazia celei de-a 21-a ediții a Festivalului ”Zilele Școlilor Populare de Arte”, eveniment organizat la Târgu Mureș, în perioada 16-18 aprilie 2024, de Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, secția Școala Populară de Arte.

”Am avut onoarea și bucuria de a primi acest titlu, cu ocazia împlinirii a zece ani de management cultural. Echipa de conducere a instituției, a Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică

Mureș, unde se află Școala Populară de Arte și Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale a împlinit zece ani. Repet, echipa managerială a împlinit zece ani și implicit și eu”, a afirmat Iulian Praja, singurul român care deține titlul de Cavaler al Culturii Mondiale.

”A fost un eveniment foarte frumos, repet, echipa, pentru că vorbim de o echipă și mie îmi place să îi spun chiar familia de la Școala Populară de Arte din Târgu Mureș, de la Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș. Această echipă este foarte bine închegată, sunt buni profesioniști, sunt în primul rând oameni cu un suflet mare, chiar dacă lucrăm în administrația publică nu se uită niciodată la ceas, nu se uită că este o zi de sâmbătă când avem eveniment sau duminică, vin cu drag și astfel s-a văzut din exterior pe parcursul acestor ani de către mai mulți omologi de-ai mei din țară și străinătate, care au fost invitați la diverse evenimente pe cvare le-am realizat împreună cu această familie a Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș și au decis să ne înmâneze acest titlu. Este un titlul care ne onorează și mă onorează, ba chiar mai mult ne obligă. Odată având acest titlu ne obligă să ținem ștacheta la același nivel la care a fost și până acum, ba chiar mai mult să ridicăm ștacheta dacă se poate, din punct de vedere cultural și din punct de vedere al educației artistice”, a adăugat invitatul emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”.

Un deceniu de management eficient

Totodată, Iulian Praja a realizat și un scurt bilanț al celor zece ani împliniți în funcția de manager director al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș.

”Cu toată sinceritatea trebuie să afirm că dacă aș spune astăzi că știam în primele zile tot ceea ce știu acum aș minți, lucru pe care nu îl voi face. Am dobândit multă experiență, am reușit să ne închegăm ca echipă cum spuneam. Pentru că da, la început toată lumea se întreba: a venit un manager nou, oare ce planuri are, oare ce tip de om este, oare cât de sever va fi, oare cum va ști să realizeze tot ceea ce și-a propus. Au fost întrebări la care răspunsurile au venit destul de repede, spun eu, iar pe parcursul acestor zece ani am reușit de la an la an să creștem, să identificăm metode de a funcționa mai bine, să eficientizăm fiecare departament”, a menționat Iulian Praja la emisiunea care a avut ca temă ”Importanța educației culturale și artistice.”

Arina TOTH