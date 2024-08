FOTO/VIDEO- Prima întrunire WIMA din România, un succes răsunător la Mureș. Au participat peste 250 de femei motocicliste din întreaga lume

Prima paradă moto Women International Motorcycle Association (WIMA) desfășurată în România a reunit peste 250 de femei motocicliste din mai bine de 20 de țări. Evenimentul, o premieră pentru România, a avut loc miercuri, 21 august, și a marcat cea de-a 75-a ediție internațională a acestei întruniri, cu punct final la Circuitul Transilvania Motor Ring, situat în localitatea Cerghizel, în apropierea municipiului Târgu Mureș.

O parte a echipei WIMA România – Asociația Femeilor Motocicliste

Participare internațională și mândrie națională

Vicepreședinta Women International Motorcycle Association (WIMA) și președinta WIMA România – Asociația Femeilor Motocicliste, Mihaela Hodivoianu, a exprimat entuziasmul pentru succesul evenimentului, subliniind importanța sa pentru comunitatea motociclistelor din România. „Este o paradă în care am avut participante din 20 de ţări, aproximativ 250 de femei. Este o premieră în România. Este a 75-a ediţie a acestei întruniri, ea se ţine anual din 1950, cu câteva excepţii, şi este a 75-a paradă. Suntem foarte mândri că am putut să organizăm asta în România”, a declarat aceasta.

Participantele la paradă au provenit din diverse țări precum Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Italia, Japonia, Liechtenstein, Lituania, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Suedia, Elveția, Ucraina, India și Bangladesh, demonstrând caracterul global al acestui eveniment. Mihaela Hodivoianu a menționat că Asociația Internațională a Femeilor Motocicliste are ca obiectiv promovarea motociclismului feminin și crearea unor legături strânse între membrele sale. „Ce ne propunem noi să facem este, o dată, să arătăm că motociclistele sunt în trafic, sunt o forță. De asemenea, să strângem legăturile dintre ele, între toate cele 40 de divizii pe care le avem pe tot globul, avem cam 5.000 de membre în toate țările și, evident, în momentul în care avem un eveniment într-o anumită țară, să promovăm valorile culturale ale țării respective. De data aceasta vorbim despre România”.

Vicepreședinta Women International Motorcycle Association (WIMA) și președinta WIMA România – Asociația Femeilor Motocicliste, Mihaela Hodivoianu

Motociclismul feminin, un sport înfloritor

Scopul principal al acestui eveniment a fost creșterea vizibilității motociclismului în rândul femeilor și promovarea turismului local. Vicepreședinta asociației internaționale a accentuat faptul că, în România, motociclismul feminin a cunoscut o dezvoltare semnificativă de la înființarea WIMA România în 2017. „Cât despre popularitatea motociclismului, noi sperăm că l-am făcut foarte popular din 2017, când am înființat asociația și credem că avem până în momentul acesta un nume în comunitate și niște legături strânse cu toți membrii comunității. În România avem 120 de membre oficiale și peste 2.000 de simpatizante”, a menționat aceasta.

O pasiune împărtășită cu familia și prietenele pe două roți

Carola Rannger, una dintre membrele WIMA venită tocmai din nordul Germaniei ne-a mărturisit că nu se aștepta la primirea călduroasă din partea românilor și că s-a bucurat nespus de mult să constate că există un număr impresionant de motocicliste și în țara noastră. Cât despre șederea în Târgu Mureș, aceasta ne-a explicat că s-a simțit extraordinar și că va mai reveni cu drag și în următorii ani. „Am venit împreună cu sora și mătușa mea, motocicliste cu experiență mai mare decât mine, chiar din nordul Germaniei. Destul de departe, însă nu distanța a fost neplăcută, ci căldura pe care am simțit-o de-a lungul drumului”.

Circuitul Transilvania Motor Ring – Cerghizel, Jud. Mureș

Aceasta a apreciat ospitalitatea și entuziasmul comunității de motocicliști din România, declarând: „Ne-am bucurat să ajungem în România. Este pentru prima dată când am venit în țara voastră și am fost plăcut surprinse să vedem cât de primitoare este lumea aici și cât entuziasm au motocicliștii din zonă. Ne-am bucurat și ne-am făcut o sumedenie de prietene motocicliste. Chiar sunt foarte multe! Oooo, despre Târgu Mureș nu am decât lucruri bune de spus. Oameni frumoși, primire ca la carte și mâncare foarte bună. Mă voi întoarce cu drag aici de câte ori voi avea ocazia”, a afirmat motociclista.

Depășirea stereotipurilor și promovarea motociclismului responsabil

Una dintre participantele din România, Andreea, membră a Asociației Femeilor Motocicliste din România, a subliniat importanța schimbării percepției despre motociclism. „Aș zice că e o lume a bărbaților, dar dat fiind faptul că suntem așa de multe femei aici, de toate vârstele, care practică acest sport, pot spune că a fost o lume a bărbaților, dar acum e un sport pe care îl împărțim cu mare drag. Este un sport foarte frumos, foarte sănătos și pentru minte și pentru corp, un sport pe care îl practicăm cât se poate de responsabil”.

Andreea, membră a Asociației Femeilor Motocicliste din România

Andreea a evidențiat, de asemenea, responsabilitatea cu care motociclistele abordează acest sport. „Am simțit să subliniez acest aspect pentru că se vorbește foarte mult despre pericolele care implică motociclismul, dar prea puțin despre lucrurile frumoase și responsabilitate. Noi (femeile care fac parte din WIMA) vorbim extrem de des și despre aceste aspecte, și între noi și în afară. E un sport care pur și simplu te eliberează într-un fel în care prea puține lucruri reușesc să o facă, atunci când îl practici cu grijă și responsabilitate”, a mai subliniat motociclista.

Tradiții și obiceiuri care „atrag atenția”

Participantele la paradă au adus un element cât se poate de „în antiteză” cu puterea motoarelor și a stereotipurilor despre motocicliști, purtând tutu-uri, un simbol al Asociației Femeilor Motocicliste din România. „Ne-am echipat astăzi cu tutu-uri, este o tradiție pe care o avem în asociație, să ne costumăm cu acest costum de zâne înaripate tocmai pentru a atrage atenția și pentru a arăta că și femeile pe motor au o voce tot mai puternică și tot mai prezentă, făcând acest sport cu foarte mare pasiune”, ne-a spus Andreea.

Costumația tradițională a membrelor WIMA România – Asociația Femeilor Motocicliste

Un traseu memorabil

Parada WIMA International Rally a urmat un traseu pitoresc prin orașul Luduş, continuând prin Ranta (Bogata), Cuci, Iernut, Cipău, Ogra, Sânpaul, Recea, Ungheni, Cerghizel, Cerghid, și culminând la Circuitul Transilvania Motor Ring. Anul trecut, întâlnirea anuală a motociclistelor a avut loc în Germania, iar anul viitor va avea loc în Franța.

Prima ediție a WIMA International Rally desfășurată pe teritoriul României a fost un succes remarcabil, nu doar în ceea ce privește participarea internațională, dar și în promovarea motociclismului feminin și a frumuseților locale. Evenimentul a demonstrat că motociclismul nu este doar apanajul bărbaților și că femeile din întreaga lume își revendică cu succes locul în acest sport, promovându-l cu pasiune și responsabilitate.

Video-ul poate fi urmărit pe pagina noastră de Facebook: Întrunire WIMA 2024

Text & foto/video: Lorena PINTILIE