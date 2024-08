INTERVIU. Mureșeanca Alina Antonescu, expoziție de debut. ”Bipolar”, invitație într-o lume a contrastelor pictate

Hotelul ”Privo” din Târgu Mureș va găzdui vineri, 6 septembrie, de la ora 17.00, vernisajul expoziției ”Bipolar”, prima expoziție de pictură a artistei mureșence Alina Antonescu. Evenimentul promite o experiență artistică neconvențională într-o seară specială, dedicată artei, inspirației și socializării, care va avea următoarele repere orare: 17.00 – Welcome Reception – finger food & selecție de băuturi, 17.30 – Meet the artist – scurt speech despre inspirație și parcurs artistic, 18.00 – Meet the art – descoperirea lucrărilor din cadrul vernisajului și Live music – moment muzical special.

Reporter: Pentru început, vă rog să vă prezentați, pe scurt, cititorilor Zi de Zi.

Alina Antonescu: Mă numesc Alina Antonescu, am 35 de ani și de 12 ani dau viață culorilor și texturilor printr-o formă de artă care se manifestă nu pe pânză, ci pe păr. Încerc să transform părul într-o opera de artă vie. De 13 ani sunt căsătorită cu Daniel Antonescu, un artist al sunetelor, producător și compozitor muzical, căruia îi mulțumesc pentru credința în talentul meu. Ca întotdeauna, mi-a oferit aripi pentru a explora și a evolua pe drumul meu artistic.

Rep.: Vă pregătiți pentru vernisajul expoziției ”Bipolar”. Este primul dumneavoastră vernisaj?

A.A.: Da. Expoziția este intitulată ”Bipolar”, deoarece e o invitație într-o lume a contrastelor, o călătorie artistică neconvențională prin dualitatea existenței umane și prin lucrările mele încerc să captez echilibrul dintre lumină și întuneric, dintre emoție și rațiune, dintre stabilitate și haos. Mereu îmi place să las interpretarea liberă și să permit fiecărui privitor să descopere propria sa poveste în miezul culorilor și formelor pe care le redau. Am descoperit că în creație artistul devine vulnerabil, e ca și cum ar umbla dezbrăcat pe stradă și necesită curaj să dezvălui cele mai intime colțuri ale sufletului tău.

Rep.: Ce anume vă inspiră atunci când pictați?

A.A.: Mă inspiră tot ce mă înconjoară. Mă inspiră oamenii și complexitatea stărilor emoționale. Formele corpului uman, în special cel feminin, este o temă prezentă în multe lucrări, deoarece emană delicatețe, senzualitate și putere, deopotrivă. Mă inspiră și texturile și culorile obiectelor vechi, cum ar fi ușile ruginite sau pereții clădirilor cu vopsea decojită. Îmi trezesc imaginația și mă provoacă să transpun povestea pe pânză. Călătoriile, de asemenea, mă inspiră. Călătoriile în colțurile îndepărtate ale lumii mă îmbogățesc cu esența culturilor diverse. Totodată, un rol important îl are muzica. De fiecare dată când pictez ascult un anumit gen de muzică, care să mă ducă departe, mă transportă în locuri nebănuite și merge către subconștientul meu, simt cum ea îmi ascute simțurile și mă inspiră să îmi materializez sentimentele și trăirile profunde în creațiile mele. Tocmai de aceea, muzica va fi prezentă și la vernisaj.

Rep.: Cum s-a dezvoltat pasiunea pentru pictură? Ați fost autodidactă, ați avut sau aveți vreun mentor?

A.A.: Deși nu am urmat o cale tradițională în arte după terminarea școlii, flacăra pasiunii pentru pictură nu s-a stins niciodată, ci a ars mocnit în adâncul sufletului meu. Am fost pasionată de pictură încă din școala generală și chiar dirigintele meu, domnul profesor Nagy Attila, un pictor și sculptor pasionat, mi-a insuflat iubirea pentru artă, în special pentru pictură. Chiar am fost privilegiată să am un mentor care a văzut în mine o lumină creativă și care a ales să expună lucrările mele pe panoul școlii. Mă simțeam privilegiată să văd că le dădea un loc de cinste deoarece puteau fi admirate de profesori și de elevi, deopotrivă. Am început să pictez în pandemie și a fost prima dată când am pictat pe pânză, fără să mă uit la vreun tutorial. Pur și simplu, am vrut să experimentez și să văd ce e în subconștientul meu și în interiorul meu.

A consemnat Alex TOTH