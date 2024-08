Expoziția „From lost to the river”, o cercetare artistică despre legătura dintre oameni și corpurile de apă din județul Mureș

B5 Studio, situat pe strada Bolyai, nr. 5, a găzduit miercuri, 28 august, începând cu ora 18:00, vernisajul expoziției intitulate „From lost to the river” – „De la pierdut la râu”. Artista originară din Spania, Isabel Val Sánchez, s-a axat în cercetarea ei asupra conexiunii pierdute dintre indivizi și corpurile de apă din zona Mureșului, curatorul acesteia fiind Kata Ungvári-Zrínyi.

Isabel este o artistă din Barcelona și este atrasă de temele conectate cu prezența trecutului în viața noastră de zi cu zi și cu sentimente precum nostalgia și durerea pe care le reprezintă în arta sa. De câțiva ani, artista cercetează modul în care aceste concepte sunt conectate cu corpurile de apă. Expoziția, care poate fi vizitată în perioada 29 august – 22 septembrie, se centrează asupra experienței umane, o experiență preluată din diverse medii – mesaje pe Facebook, apeluri, radio. Artista, alături de Kata Ungvári-Zrínyi, a prezentat cercetarea lor într-un stil artistic, subliniind comunitatea în relație cu apa și istoria ei. Totodată, privitorul s-a bucurat de libertatea de a-și însuși informațiile oferite de Isabel și de a le transpune în propria sa experiență umană.

„Pentru mine, apa și toate formele ai au un rol important în viață, mai ales în ceea ce privește amintirile mele. Vin dintr-un oraș de litoral, deci tema expoziției e direct și strâns conectată cu propriile mele rădăcini. A fost un parcurs investigativ foarte lung. Am ajuns în Mureș prin pură întâmplare; anul trecut am participat la o expoziție colectivă. De acolo, Kata Ungvári-Zrínyi m-a contactat și m-a invitat aici pentru a lua parte la programul „Artist in Residence”, a transmis artista Isabel Val Sánchez.

Expoziția, un proiect continuu

Ajunsă în Târgu Mureș acum două săptămâni, Isabel a lucrat alături de curatorul Kata Ungvári-Zrínyi la acest proiect artistic, studiind corpurile de apă din zona Mureșului și modul în care s-au schimbat, atât apele, cât și oamenii și comunicarea dintre aceștia. Chiar și cei prezenți au putut participa într-o oarecare măsură, prin colorarea unor planșe centrate asupra reprezentării apelor din zona județului, idee ce duce la o cunoaștere mai aprofundată a orașului și județului în care trăim.

„Este un „work in progress”. Credem că va evolua în altceva mai târziu. Când am discutat cu Kata pentru prima dată și am anunțat tema cercetării, a început să exploreze zona și am descoperit că există atât de multe locuri în județ – și nu numai – care obișnuiau să fie conectate prin intermediul apei; azi, acestea sunt pierdute, iar prin asta s-a pierdut și conexiunea dintre oameni. Așa că am vrut să organizăm toate aceste lucruri. Totodată, în ultima vreme am lucrat și cu sunetul; mă interesează modul în care undele radio sunt percepute ca fiind atemporale, un lucru pe care am vrut să-l introducem în expoziție. Așadar, ne-am folosit de radio și de corpurile de apă”, a explicat artista.

Bilanțul cercetărilor – legătura om-apă

„Am realizat, după toate aceste cercetări, că spațiul mureșean obișnuia să dispună de multe corpuri de apă, acestea fiind baza relațiilor interumane mai demult. Oamenii trăiau, se întâlneau în preajma apelor – era un mod de conectare foarte important. Pentru mine este ideea de bază a ceea ce am făcut aici. Datorită acestei conexiuni între oameni, s-a format și o conexiunea umană cu formele de apă prezente în zonă”, a conchis Isabel.

Alexandra BORDAȘ