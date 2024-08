INTERVIU cu Kis Csenge, șefă de promoție, Facultatea de Farmacie – linia maghiară, UMFST Târgu Mureș

Nu mulți se pot mândri cu statutul de șef de promoție, fiind un privilegiu venit ca o recunoaștere a performanțelor academice. Kis Csenge este șefa de promoție din acest an a Facultății de Farmacie, linia de studii maghiară, din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș. A absolvit cu media 9,64, cea mai mare medie obținută în cadrul tuturor programelor de studiu de la Facultatea de Farmacie. Este originară din Târgu Mureș și de mică s-a învățat să fie prima din clasă în toți cei 12 ani de studiu la Liceul ”Bolyai Farkas”. A participat la numeroase concursuri, olimpiade școlare și sesiuni științifice în diferite domenii. Pe lângă învățat alocă timp și hobby-urilor: citit, sport, vizionat seriale și călătorit.

Farmacia și Medicina au fost încă din liceu obiective spre care și-a îndreptat atenția, într-un final câștigând farmacia, mai ales că există și tradiție în familie. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Csenge a oferit mai multe detalii legat de alegerea de a studia la UMFST Târgu Mureș, ce experiențe i-au adus anii de studiu aici, dar și care sunt planurile sale de viitor.

Reporter: Când ai început să cochetezi cu ideea de a deveni farmacist? Există o tradiție în familie, ce a influențat decizia ta?

Kis Csenge: Întotdeauna mi-au plăcut chimia și biologia la școală, de aceea am știut că o să mă îndrept spre o profesie în domeniul sănătății. În clasa a IX-a m-am calificat la etapa națională a Olimpiadei de chimie. La partea practică pregătirea ni s-a făcut la catedra de Chimie Analitică a Facultății de Farmacie. Mi-a plăcut mult ce am văzut acolo și ce mi-au povestit studenții. Am început să mă gândesc mai serios să dau la Farmacie. În clasa XI-a, învățând anatomie la un nivel puțin mai ridicat, am cochetat și cu ideea de a da la Medicină. Dar, până la urmă, așa cum se și vede, farmacia a câștigat. Probabil, vrând-nevrând m-a influențat în luarea deciziei de a deveni farmacist și faptul că mama mea este farmacistă, ea lucrând în industria farmaceutică.

Rep.: Ai ales UMFST Târgu Mureș pentru a te forma din punct de vedere educațional pentru această nobilă meserie. Ce criterii au stat la baza alegerii acestei universități?

K.C.: Un aspect important în alegerea UMFST Târgu Mureș a fost faptul că aici am avut posibilitatea de a învăța și în limba maghiară, ca să pot fi în ajutorul comunității maghiare din țară. Totodată, despre Facultatea de Farmacie din Târgu Mureș am auzit lucruri bune, cei care au terminat aici au fost și sunt recunoscuți ca buni specialiști atât în țară, cât și în străinătate, de aceea nu am luat în considerare să nu părăsesc orașul natal ca să urmez altundeva Facultatea de Farmacie.

Rep.: Cum ai descrie comunicarea profesor-student în cadrul Facultății de Farmacie? În ce măsură ai perceput implicarea cadrelor didactice în formarea ta, pe parcursul anilor de facultate? Ai un mentor care ți-a călăuzit pașii?

K.C.: Profesorii ne-au format nu numai ca specialiști, ci și ca oameni. Totdeauna au fost alături de noi, au răspuns întrebărilor noastre, fie ele din materia predată sau numai curiozități. Pe parcursul anilor de Facultate am avut un mentor, domnul conf. univ. dr. Szabó Zoltán, care m-a inițiat în lumea fascinantă a cercetării.

Rep.: Ce experiențe frumoase rămân din perioada studenției, momente trăite alături de colegi, sesiunile, stagiile de practică?

K.C.: Cu ce să încep? Poate cu activitățile academice ale celor cinci ani de facultate, lucrările practice, cursurile, sesiunile trăite cu emoții și nervi pe parcursul cărora din niște boboci străini ne-am transformat în prieteni. Știu sigur că nu o să uit primul bal al bobocilor, zilele studențești, când între două ”probe” am mai dat o fugă la facultate pentru a fi prezentă la vreo lucrare practică, cafea Crown consumată după fiecare examen sumativ, discuțiile nesfârșite cu colegii în mediul online, stagiile de practică de vară, când am descoperit orașul în care eram studenți Erasmus.

Rep.: Ai lucrat într-o farmacie în timp ce erai studentă? Cum a fost această experiență pentru tine?

K.C.: Sigur că am lucrat! După anul întâi ca boboc am avut posibilitatea să văd ce înseamnă munca într-o farmacie privată. Începând cu anul II, datorită programului Erasmus + am făcut stagiile de practică într-o farmacie din Budapesta și așa am simțit cum e să lucrezi într-o farmacie din străinătate. În ultimul semestru al facultății am experimentat și cum va fi munca de farmacist după terminare. Eu am avut posibilitatea să văd cum este să lucrezi în industria farmaceutică, în speță în controlul calității medicamentelor.

Rep.: Cu ce provocări te-ai confruntat în acești ani? Au existat momente dificile în care ai clacat, ai decis să renunți? Cum ai reușit să le depășești?

K.C.: Pentru mine cred că cea mai mare provocare a fost să învăț cum să învăț într-un timp relativ scurt un volum mare de material. Da, și pentru mine au existat momente în care am simțit că abia mai pot, dar niciodată nu m-am gândit să renunț. Știam că toate acestea sunt pentru a-mi împlini visul.

Rep.: Ai absolvit în calitate de șef de promoție, cu media 9.64. Ți-ai propus de la început acest lucru sau totul a venit natural? Câtă muncă se află în spatele acestei reușite?

K.C.: Terminând liceul ca șefă de promoție și intrând la facultate cu prima medie, sigur, în sinea mea, am dorit să continui cu rezultate bune, dar nu mi-am propus să devin șefă de promoție, cu orice preț. Pe parcursul anilor am învățat cu perseverență, am dedicat tot timpul din sesiune pentru a mă pregăti cât mai bine, am dat tot ce am putut în timpul examenelor și așa am ajuns să fiu șefă de promoție. Cred că munca din spatele acestei medii nu poate fi măsurată.

Rep.: Cum îți vezi parcursul profesional acum, la terminarea facultății? În ce domeniu alegi să profesezi ca și farmacist? Vei continua studiile?

K.C.: Doresc să-mi continui studiile, atât pe plan profesional cât și academic. În septembrie voi da examenul la Școala Doctorală, iar în noiembrie pentru Rezidențiat. Sper, din tot sufletul, că începând cu ianuarie 2026 voi fi un doctorand farmacist rezident. Dat fiind faptul că îmi place foarte mult să explic și am făcut și modulul Psihopedagogic, nu exclud posibilitatea ca în viitor să predau la Facultate.

Rep.: Percepția asupra farmacistului și a meseriei de farmacist, în special din partea pacienților, a suferit transformări în ultimii ani. Care crezi că este rolul farmacistului în comunitate și cum ar trebui el văzut?

K.C.: Este adevărat că în ultima vreme percepția asupra farmacistului și a meseriei de farmacist a comunității a suferit transformări, și din păcate într-o direcție nedorită. Unii pacienți ne consideră niște vânzători din cauza sistemului. Rolul nostru, a farmaciștilor, este acela de a recăpăta încrederea, stima și nu în ultimul rând respectul pacienților cu răbdare, cunoștințe profunde, oferind adevărate consilieri celor care calcă pragul farmaciei. Noi suntem pregătiți pentru acest lucru.

Rep.: Dacă ai sta de vorbă cu un boboc la Farmacie ce sfat i-ai da?

K.C.: În primul rând l-aș felicita că a ales Facultatea de Farmacie din Târgu Mureș. L-aș îndemna să trăiască fiecare clipă, să nu se lase descurajat de greutățile întâlnite pe parcursul drumului, să încerce și activitățile extracurriculare fără a uita că sarcina lui este de a învăța. Dacă aș putea sumariza într-un cuvânt, sfatul meu ar fi să fie STUDENT.

A consemnat Arina TOTH