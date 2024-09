Szféra, festivalul artei contemporane revine cu programe culturale noi

Festivalul Szféra, Spațiu de Arte Contemporane, revine cu cea de-a X-a sa ediție în perioada 6 – 8 septembrie. Evenimentul cultural este organizat de Asociația Vox Novum, înființată în anul 2014, cu scopul de a revigora viața culturală din Târgu Mureș.

„Suntem foarte bucuroși că am ajuns până la a X-a ediție. Acum zece ani nu am pornit cu ideea că vom face ceva pe termen lung. Noi am simțit că există o lipsă după prima „Vâltoare Mureșeană” și am zis că noi tinerii nu prea găsim programe care să fie pentru noi. Așa am pornit. Anul următor am avut un cort pe care l-am numit „Spațiul de Arte Contemporane”, cu programe mici și fără fonduri, dar cu foarte mult entuziasm. Am primit mult feedback pozitiv și, ulterior, am început să construim un adevărat festival. Am învățat și noi cum se face un proiect și așa mai departe. Acum 10 ani nu erau în oraș manifestări de genul, evenimente dedicate artei și tinerilor sau artiștilor. Mă bucur foarte mult că de atunci au apărut foarte multe, că acest public primește atenție, mai ales arta și ceea ce face comunitatea noastră. Mereu invităm artiști din alte regiuni sau din alte țări pentru a vedea cum gândesc și cum creăm împreună”, a transmis Timea Fülöp, președintele Asociație Vox Novum.

Festivalul Szféra, construit pe amintirile târgumureșenilor

La începuturile festivalului, Szféra își prezenta artiștii și programele în parcul restaurantului „Cocoșul de Aur”, schimbându-și locația de-a lungul anilor și ocupând acum curtea fostului restaurant „Predeal”, pe strada Gheorghe Doja, nr. 9.

„Pe atunci era o ruină. Acum este un restaurant foarte frumos. De mai mult de 20 de ani nimeni nu se ocupase de acel spațiu. Timp de 4 ani am organizat festivalul acolo, până a început restaurarea. Apoi, Szféra s-a desfășurat în clădirea fostului Gimnaziu „Europa”, care mai demult era Școala Evreiască. De acolo ne-am mutat aici, în curtea fostului restaurant „Predeal”. Întotdeauna am căutat spații care sunt importante pentru comunitatea mureșeană, dar care sunt abandonate. Ne-am dorit să atragem atenția asupra patrimoniului construit al orașului. Avem un oraș foarte bogat în cultură. Nu căutăm neapărat clădiri-monumente, dar spațiul acesta este plin de amintirile târgumureșenilor care au avut aici nunți, botezuri, ședințe. Credem că este important ca și comunitate să ne gândim cum arată orașul nostru, ce facem cu clădirile noastre, cum ne simțim în acest oraș și, astfel, credem că Szféra a contribuit timp de 10 ani și continuă să o facă la acest fapt”, a adăugat Timea Fülöp.

Organizatorii anticipează prezența a aproximativ 1500 de mureșeni.

„Noi nu suntem axați pe ideea de a atrage cât mai mulți oameni; nu dorim neapărat un public extrem de mare. Este un eveniment de nișă și dorim să ne focusăm asupra calității, asupra atelierelor de lucru”, a conchis președintele Asociație Vox Novum.

Programul complet

Vizitarea expozițiilor: vineri, 6 septembrie, 18:00 – 21:30; sâmbătă și duminică, 7 – 8 septembrie, 11:00 – 21:30;

Expoziția artiștilor de la Colonia de Artiști din Élesd: Bajkó Dániel, Furák-Pop László, Ferenczy Zsolt, Bodon-Dombi Zsolt, Herman Levente, Balázs Imre Barna, Kovács Kitti, Szakál Éva, Nagy Benjámin, Máriás István aka Horror Pista, Szabó Anna, Herczeg Zsolt, Mátyási Péter, Horváth Ágnes, Kiss Virág, Bíró Bori

Expoziție de fotografii: Cseke Tamás

Expoziție de figurine de acțiune: Simon Levente, Marius Dobrescu, Valentin Câmpean

Expoziție de postere de film: Daniel Adrian Cîmpean

Expoziția concept designerului Biro Vili

Totem of reflection (instalație interactivă): Belkovits László și Wurk Ikona

Vineri, 6 septembrie

18:00 – 22:00: EYESCREAM vinyl set

18:00 – 21:00: Spațiu de creație cu Bende András

18:30 – 18:45: Kiki’s Dance Lab spectacol de dans

19:00 – 20:00: Deschiderea oficială al expoziției artiștilor de la Colonia de Artiști din Élesd cu Dr. Orosz Csaba DLA

20:00 – 21:00: Concert Vadány

22:00: Back to the Spheres x BTTR: Maică-ta, Bo.toned, Detour, Dobix (Backstage, Piața Trandafirilor 53; intrare: 30 lei presale/40 la fața locului)

Sâmbătă, 7 septembrie

12:00 – 20:00: Spațiu de creație cu Bende András

12:00 – 13:30: LIVE: spectacol lectură după textele masteranzilor de la secția de dramaturgie, anul I, UAT Târgu Mureș

13:30 – 14:30: Discuție literară cu Vonnák Diana (scriitoare, traducătoare și antropolog cultural) și Codău Annamária

14:00 – 16:00: Proiecție film documentar: De ce scriu ăștia pe pereți? Primul documentar românesc despre graffiti și street art; Q&A al filmului documentar De ce scriu ăștia pe pereți? Moderat de Előd Németh

15:00 – 16:00: Discuție literară cu Alina Nelega (scriitoare, regizor de teatru, critic de teatru) și Valentin Covaciu

Concerte

17:00 – 18:00: MINDTHEGAP Trio & Flow.Strings Quartet

18:30 – 19:30: Oncsi

20:30 – 22:00: Frate Gheorghe

Duminică, 8 septembrie

12:00 – 20:00: Spațiu de creație cu Bende András

13:00 – 14:30: Proiecție de scurtmetraje ale absolvenților UAT

12:00 – 13:00: Prezentarea ediției KAFLátó. Dintre autorii ediției vor fi prezenți Ozsváth Zsuzsa, Markó Béla, Nagy Attila, Varga László Edgár, moderat de Fischer Botond

13:30 – 14:30: Discuție literară cu Simon Márton (poet, traducător, slammer) și André Ferenc

15:00 – 16:30: Plimbare în jurul Szféra. Tur de oraș cu istoricul de artă Orbán János

Concerte

17:00 – 18:00: Cancer Culture Collective

18:30 – 19:30: Zsüd

20:30 – 22.00: Hét Hat Club

Alexandra BORDAȘ