INTERVIU cu Anamaria Oprea. Povestea unei tinere artiste pasionate de muzică: „Muzica pentru mine este o sursă de bucurie și expresivitate”

Anamaria Oprea, o tânără de 17 ani din Târgu Mureș, elevă la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”, își împarte timpul între studiile pedagogice și pasiunea ei pentru muzică. Elevă a Școlii Populare de Arte, sub îndrumarea profesoarei Dorina Oprea, Anamaria a găsit în muzică o modalitate de a-și exprima emoțiile și de a crea legături profunde cu cei din jur. Începându-și parcursul muzical la doar 10 ani, cu lecții de chitară și canto, Anamaria a participat la numeroase festivaluri, câștigând premii importante. Dedicată artei, ea visează să-și dezvolte cariera muzicală și să aducă bucurie publicului prin talentul său.

Reporter: Anamaria, te rog să te prezinți.

Anamaria Oprea: Mă numesc Anamaria Oprea, am 17 ani și sunt elevă în clasa a 11-a la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare. De asemenea, sunt eleva Școlii Populare de Arte din Târgu Mureș la secțiunea interpretare muzică populară sub îndrumarea doamnei profesoare Dorina Oprea.

Rep.: Ce înseamnă muzica pentru tine?

A.O.: Muzica pentru mine este o sursă de bucurie și expresivitate. Ea mă ajută să-mi exprim emoțiile și gândurile într-un mod unic și profund. Prin muzică, pot călători în lumi diferite, pot găsi alinare în momentele dificile și pot crea legături cu cei din jurul meu. Este un limbaj universal care depășește barierele lingvistice.

Rep.: De unde vine pasiunea ta pentru muzică, când a început totul?

A.O.: Pasiunea mea pentru muzică vine de la vârsta de 10 ani, când am început să iau lecții de chitară la Palatul Copiilor din Târgu Mureș. Pentru că de la început am simțit că mă regăsesc în acest domeniu am hotărât să încep și lecțiile de pregătire vocală în cadrul aceleași instituții. La scurt timp am simțit că acesta este drumul pe care îmi doresc să pășesc.

Rep.: Cum te simți atunci când urci pe scenă?

A.O.: Când urc pe scenă, simt un amestec de trăiri intense emoție, entuziasm și uneori chiar un strop de anxietate. Adrenalina curge prin vene, iar dorința de a împărtăși publicului emoția mea este uneori copleșitoare, dar când simt că reușesc să transmit mesajul dorit mă cuprinde o satisfacție imensă.

Rep.: La ce concursuri ai participat?

A.O.: Am participat la mai multe concursuri și festivaluri, iar printre acestea se află ”The International Festival Transylvanian Stars” la care am obținut locul 3 și Festivalul Internațional de creație și interpretare ”Vocea Mării” de la care m-am întors cu premiul întâi.

Rep.: Ne poți împărtăși o experiență memorabilă din cariera ta de cântăreață?

A.O.: Primul moment când am cântat pe scenă a fost cu adevărat de neuitat. Emoțiile m-au copleșit. Cu toate acestea, când am început să cânt și am simțit adevărata energie a publicului, toate sentimentele s-au transformat într-o experiență incredibilă. A fost acel moment magic care mi-a confirmat că muzica este esența mea și locul în care mă regăsesc cu adevărat.

Răbdarea, virtutea esențială pentru a reuși

Rep.: Ai întâmpinat vreun moment dificil sau provocator pe drumul tău muzical? Cum l-ai depășit?

A.O.: Pe drumul meu muzical, un moment dificil pe care l-am întâmpinat a fost la începutul studiului unei melodii noi. Simțeam o anumită greutate și incertitudine în abordarea unei melodii necunoscute. Pentru a depăși această provocare, am ales să împart procesul în pași mici, să dedic timp pentru a înțelege fiecare notă și vers, și să repet treptat până când am obținut încredere în interpretarea melodiei. Prin practică și răbdare, am reușit să depășesc această dificultate și să mă bucur de rezultatul final.

Rep.: Ce părere ai despre industria muzicală de astăzi? Care crezi că sunt avantajele și dezavantajele pentru un artist tânăr?

A.O.: Industria muzicală de astăzi este extrem de dinamică și plină de oportunități, dar și de provocări pentru artiștii tineri. Unul dintre avantajele majore este accesul facil la tehnologie și platforme online, care permit artiștilor să-și promoveze muzica și să-și construiască o bază de fani în mod direct. Totuși, această abundență de conținut muzical poate duce la o competiție acerbă și poate fi dificil pentru un artist tânăr să iasă în evidență. De asemenea, presiunea de a se menține relevant și de a se adapta rapid la schimbările din industrie poate fi o provocare. În ciuda acestor aspecte, creativitatea, autenticitatea și perseverența rămân calități esențiale pentru succesul unui artist tânăr în industria muzicală contemporană.

Rep.: Ce planuri ai de viitor, cum te vezi peste 5 ani?

A.O.: Pe viitor, îmi doresc să-mi dezvolt cariera muzicală și să ajung să împărtășesc muzica mea cu un public cât mai larg. În următorii 5 ani, îmi imaginez că voi fi implicată în proiecte muzicale diverse, continuând să-mi perfecționez abilitățile. În plus, îmi propun să particip și la evenimente muzicale importante, sperând să pot transmite emoție și inspirație prin muzica mea. Este important pentru mine să rămân dedicată pasiunii mele pentru muzică și să evoluez constant în acest domeniu minunat.

A consemnat Alisia BALOGH