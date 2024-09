Soluții de reducere a costurilor pentru securitatea imobilelor

Sirgombos Security SRL împreună cu ERGOM SRL alcătuiesc o echipă redutabilă pe piața serviciilor de protecție și pază, așa numitele servicii ”security”.

Care sunt noutățile din acest domeniu și cum pot fi eficientizate costurile de pază, am aflat din discuțiile purtate cu reprezentanții companiei mureșene.

Rep.: Care sunt principalele domenii cărora se adresează serviciile ”security”

Echipa Sirgombos Security: ”Pe piața serviciilor de securitate, noi am identificat șapte segmente cărora ne adresăm: rezidențial, comercial, industrial, instituțional, retail, HORECA, energetic. Pentru entități din toate aceste segmente, Sirgombos Security SRL, împreună cu ERGOM SRL pot oferi servicii complete, referitoare la pază, monitorizare, supraveghere video, gardare personală, patrulare (am fost prima firmă din județ care a oferit servicii, în așa fel încât mixul de produse să satisfacă cererea din ce în ce mai complexă de pe piețele țintă.”

Rep.: Scumpirea vieții în general a dus și la creșterea costurilor pentru serviciile oferite clienților?

Echipa Sirgombos Security: Traversăm o perioadă delicată, cu o lipsă de personal calificat și scumpirea forței de muncă, ceea ce în mod natural ar duce la o creștere a costurilor și la serviciile noastre. Cu toate acestea, beneficiind de noi tehnologii și aparatură modernă, venim în sprijinul clienților cu servicii automatizate care duc la o scădere, uneori și către 40 %, a costurilor finale, comparativ cu costurile generate de paza cu forță umană.

Rep.: Ce înseamnă aparatură modernă?

Echipa Sirgombos Security: Începem prin a vă spune că toate serviciile oferite de noi pot fi personalizate în funcție de cerințele clienților, atât persoane fizice, cât și persoane juridice sau instituții publice. Companiile noastre colaborează cu producători consacrați în domeniul sistemelor de securitate.

În domeniul instalațiilor de alarmă lucrăm cu majoritatea sistemelor existente pe piață, cum ar fi DSC, dar am introdus în portofoliul de produse și sistemele de alarma AJAX, o generație mai nouă, cu un concept nou pe acest segment. Sistemele AJAX pot fi acționate atât prin cablu cât și prin sistem wireless.

Sistemul oferă posibilitatea instalării unei aplicații pe telefonul clientului, ca acesta să beneficieze de o manevrabilitate mult mai ușoară și posibilitate de control al sistemului de la distanță, inclusiv urmărirea pe mobil a semnalelor sau oricăror mișcări. De asemenea, oferă posibilitatea utilizării unor funcții complementare, gen pornirea sau oprirea încălzirii sau a sistemelor de aer condiționat sau alte aplicații inteligente, dacă ele există în imobil.

Soluțiile moderne pe care le oferim cu privire la siguranța imobilelor, fie că vorbim de case de locuit, depozite, locații industriale, parcuri fotovoltaice, se referă la un sistem de protecție în trei trepte, care cuprinde un sistem perimetral de pază cu bariere de infraroșu, un sistem de supraveghere video și sisteme de alarmă în interioare. Prin firma noastră de pază sunt asigurate monitorizările 24/24 a obiectivelor, cu intervenție rapidă în caz de efracție. Echipajele noastre sunt la fața locului în doar câteva minute. Ne mândrim cu faptul că suntem compania cu cea mai rapidă intervenție din județul Mures.

Rep.: Cât de important este gradul de calificare a angajaților?

Echipa Sirgombos Security: Desigur, dincolo de tehnologie modernă, punem accent și pe pregătirea și instruirea angajaților, care au atestate pentru toate posturile și participă periodic la pregătiri și specializări în domeniul în care lucrează.

Rep.: Care este aria de lucru a companiei?

Echipa Sirgombos Security: Aria de acoperire, piața căreia noi ne putem adresa este la nivel național și nu numai, având în vedere parteneriatele strategice de colaborare pe care le avem cu câteva companii mari din domeniul ,,pază și protecție”. Astfel, serviciile noastre pot cuprinde întreaga piață din România, inclusiv piețe din țări apropiate, precum Moldova, Ungaria, Bulgaria etc.

