4 clase de ”boboci” la ”Alexandru Ceușianu” în noul an școlar

Curtea Școlii Gimnaziale „Alexandru Ceușianu” din municipiul Reghin va găzdui luni, 9 septembrie, ora 9, Festivitatea de Deschidere a noului an școlar. Gimnaziul „Alexandru Ceușianu” adună la startul anului școlar 2024-2025 un număr total de 976 elevi. Între cele 39 de clase câte contabilizează noul an școlar, un număr de 4 (3 secția română, 1 secția maghiară) sunt clasele pregătitoare care însumează un număr de 67 de elevi la secția română, respectiv 25 la secția maghiară. Tututor le urăm un an școlar plin de realizări și împliniri.

(Redacția)