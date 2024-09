VIDEO, FOTO: Emoția unui nou început pentru Liceul Tehnologic „Vasile Netea” din Deda

Curtea Liceului Tehnologic „Vasile Netea” din Deda s-a umplut de un public numeros luni, 9 septembrie, dornic să asiste la festivitatea de deschidere a noului an școlar 2024-2025.

„Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că, iată, și în acest an Ne-a învrednicit să ne întâlnim împreună, aici, în curtea școlii liceului nostru de la Deda. Dumnezeu își va revărsa, cu siguranță, și în acest an școlar toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit asupra elevilor, profesorilor și asupra școlii noastre. Nutrim speranța să avem un an nou cât mai bun, să vă dea Dumnezeu tuturor multă sănătate și putere de muncă în scopul educației elevilor”, au fost cuvintele adresate asistenței de către părintele paroh Gabriel Farcaș.

Lucreția Cadar: „Numai împreună putem aduce societatea românească”

Oficialitățile prezente au subliniat, în discursul lor, rolul și menirea școlii în procesul de educație al tinerelor generații, precum și implicarea factorilor locali în ceea ce privește bunul mers al actului educațional.

„Este un moment important, astăzi, 9 septembrie 2024, începerea noului an școlar. După o vacanță binemeritată pentru profesori, pentru elevi, iată, într-un număr deosebit de mare suntem prezenți pentru a începe o nouă etapă de educație și dezvoltare a tinerilor din comuna noastră. Este o datorie de onoare, a Bisericii, a Școlii, a Administrației publice locale, respectiv a Primăriei comunei Deda, să aibă o bună colaborare. Numai împreună putem aduce societatea românească, implicit și comuna Deda, la o dezvoltare deosebită. Educația este poate cel mai important lucru pe care trebuie să îl înțelegem cu toții. Atât de mare este rolul profesorilor, al dascălilor din școlile noastre, cât și al bisericii în care trebuie să intrăm, pentru că Dumnezeu ne ajută în toate, este prezent în tot. Primăria vine alături de școală, alături de conducerea școlii, pentru obținerea de finanțări și asigurarea cadrului necesar pentru ca să se realizeze un învățământ de calitate”, a spus Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

„Spațiu de siguranță, de cunoaștere și dezvoltare”

La rândul său, Maria Ștețco, directorul Liceului Tehnologic „Vasile Netea” din Deda a subliniat importanța momentului, noul început menit să sedimenteze în rândul tuturor calea cea dreaptă și sigură spre cunoaștere.

„La fel ca în fiecare an, în luna septembrie deschidem larg porțile școlii. Astăzi este ziua reîntâlnirii după o meritată vacanță pe care ați avut-o. Bine ați venit la Școală! Emoția începutului, bucuria revederii este pe chipul fiecăruia. Este emoția primei zile de școală pentru bobocii din clasa pregătitoare. Este emoția schimbării pentru foștii elevi de clasa a 4-a și a 8-a care trec într-o nouă etapă. Este emoția unui an școlar plin de provocări pentru elevii claselor terminale ce vor susține Evaluarea Națională sau Bacalaureatul. Tuturor vă urez mult succes. Deschiderea unui nou an școlar, pe lângă faptul că este un moment de sărbătoare și de bucurie a revederii, reprezintă o nouă șansă de a dovedi că suntem încrezători în noi, în eforturile noastre, că putem mai mult, că suntem capabili de rezultate bune și de performanță. Școala este a noastră, a întregii comunități. Sprijinul părinților, implicarea autorităților locale, susținerea din partea societății civile, constituie repere de echilibru și de succes pentru toți elevii. Numai din contribuția tuturor, școala va deveni un spațiu de siguranță, de cunoaștere și dezvoltare, fundamental pentru educarea și formarea copiilor și a tinerilor noștri, un spațiu în care educația să-și păstreze coerența și să promoveze, înainte de orice, calitatea”, a fost mesajul transmis celor prezenți de Maria Ștețco, directorul Liceului Tehnologic „Vasile Netea” din Deda.

„Bobocii”, aplaudați la scenă deschisă

Un moment special a fost oferit de foștii preșcolari ai Grădiniței cu Program Prelungit din Deda care, prin cântec și poezie, au pășit cu încredere și emoție în clasa pregătitoare, aplaudați la scenă deschisă de întreaga asistență.

Alin ZAHARIE